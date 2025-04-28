أسباب تدفع الطفل إلى هز رأسه ومتى يجب على الأمهات القلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:27 صباحاً - تعد رؤية نمو الطفل هي بالتأكيد اللحظة الأكثر متعة بالنسبة للوالدين، ويشكل الأطفال الذين يهزون رؤوسهم بشكل متكرر مصدر قلق خاص للآباء الجدد. وهذا يثير بالتأكيد المخاوف والتساؤلات فمن المؤكد أن الأمهات تتساءلن عما إذا كانت الأعراض التي يعاني منها أطفالهن طبيعية أم لا. قد يبدو هذا السلوك غريباً أو مثيراً للقلق، لكنه في الواقع شائع جداً بين الأطفال.

يعتبر هز الرأس أحد الحركات التي يقوم بها الأطفال في أغلب الأحيان. معظم هذه الحركات هي جزء من عملية استكشاف وتعلم كيفية التحكم في عضلات الرقبة، فقد يفضل الكثير من الأطفال في مرحلة النمو والتطور تجربة حركات جديدة للشعور بأجسادهم وفهمها وفي كثير من الأحيان، يعد هز الرأس علامة على أن طفلك يتعلم ويستمتع بقدراته الجديدة.

وفي المقابل، فمن الجيد أن نفهم الأسباب وراء هذا السلوك حتى تتمكني من اتخاذ الإجراء الصحيح وعدم القلق كثيراً. فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren"بعض الأسباب الشائعة لاهتزاز رأس الطفل، وكيفية التعرف إليه، ومتى يجب طلب المساعدة الطبية؟

تعلم حركات جديدة

مع بلوغ طفلك عمر شهر يصبح قادراً على تحريك رأسه -الصورة من موقع AdobeStock

لا يزال الأطفال حديثي الولادة حساسين للغاية وغير قادرين على التحكم في حركاتهم، ولكن هذا لا يعني أن الطفل لا يستطيع التحرك بمفرده. بحلول نهاية الشهر الأول تصبح لدى الأطفال القدرة على تحريك رؤوسهم من جانب إلى آخر وقد يقوم الطفل بهذه الحركة غالباً عندما يبدأ بالاستلقاء على جانبه.

مع دخول الطفل الشهر الثاني يبدأ في هز رأسه مصحوباً بتعبيرات الفرح وأشكال أخرى من التفاعل وسوف يظهر الطفل مزيداً من القدرة على هز رأسه عند الإشارة بـ "نعم" أو "لا" في السنة الأولى من حياته.

ونتيجة لذلك، لا داعي لأن تقلق الأمهات إذا كانت حركات أطفالهن تبدو أكثر تشنجاً في خلال الأسابيع القليلة الأولى.

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شد عضلات الرقبة أو الكتف

يمكن أن يكون سبب هز الأطفال لرؤوسهم عدة أسباب مختلفة. تعد أحد الأسباب هو معاناة رقبة الطفل من الشد الزائد، وقد يمنع هذا الطفل من القيام بحركات مختلفة، كما قد يتسبب في قيام الطفل بهز رأسه في محاولة للتحرك ولكن لا تدعو هذه الحالة إلى القلق.

هز الرأس أثناء الرضاعة الطبيعية

تحدث هذه الحركة أثناء الرضاعة بسبب جهود الطفل في الرضاعة، فعندما يعتاد الأطفال على الرضاعة الطبيعية، يبدأون في إظهار حماسهم من خلال هز رؤوسهم.

على الرغم من أن طفلك قادر على تقوية عضلات رقبته ويمكنه تحريك رأسه من جانب إلى آخر أثناء الرضاعة الطبيعية، إلا أنك لا تزالين بحاجة إلى دعم رأسه خلال الأشهر الثلاثة الأولى بحيث يتمكن الطفل من الالتصاق بالثدي بسهولة أكبر.

ارتفاع درجة الحرارة

يهز الأطفال رؤوسهم بسبب ارتفاع درجة حرارة أجسامهم-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن للأطفال أيضاً أن يهزوا رؤوسهم بشكل متكرر بسبب ارتفاع درجة الحرارة و قد يصاب بهذه الحالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهراً فإذا واجهتك هذه الحالة، يجب طلب المساعدة من الطبيب لمعرفة السبب ومعالجته بشكل أسرع وأكثر ملاءمة.

الإصابة بنوبة صرع

في بعض الحالات، قد يكون سبب هز الطفل لرأسه هو إصابته بنوبة صرع. يمكن أن تؤدي النوبات عند الأطفال إلى اهتزاز الرأس بشكل مفاجئ، أو ارتعاشه. يمكن أن تكون هذه النوبات قصيرة جداً وتشمل أجزاءً مختلفة من الجسم، بما في ذلك الرأس والذراعان والساقان، وقد تكون مصحوبة بتدحرج العينين.

هز الرأس أثناء اللعب

مع دخول الطفل الشهر الثاني يبدأ نموه ويبدأ في هز رأسه أثناء اللعب. وقد يتمكن الأطفال في بعض الأحيان من تحريك رؤوسهم أثناء الاستلقاء على بطونهم أو ظهورهم. ستلاحظين أيضاً أن وتيرة هز الرأس تزداد عندما يشعر الطفل بالإثارة.

مع نمو الأطفال، سيبدأون في ملاحظة سلوكيات الآخرين ومحاولة التفاعل معهم. إذا كان هناك أطفال آخرون في المنزل، فإن الطفل سوف يقلد سلوكهم من خلال حركات الرأس واليد.

يبدأ الطفل بالتجربة

في عمر 4 أو 5 أشهر، يحب الأطفال استكشاف مدى قدرتهم على التحرك، ويبدأ بعض الأطفال في هز رؤوسهم، مما يتسبب في تأرجح أجسامهم بالكامل.

ورغم أن هذه الحركة المتأرجحة قد تبدو مثيرة للقلق، إلا أنها تعتبر طبيعية بالنسبة لمعظم الأطفال وتعد في كثير من الأحيان الخطوة الأولى لتعلم الأطفال الجلوس بمفردهم.

ففي عمر 4 إلى 5 أشهر تقريباً، يبدأ الأطفال بالاهتزاز والهز. وعادة لا تستمر هذه الحركات أكثر من 15 دقيقة، ويقومون بها عندما يشعرون بالسعادة، ويعد هناك أمر آخر يقلق الآباء في كثير من الأحيان وهو عادة الطفل في ضرب رأسه، وتعد هذه العادة أكثر شيوعاً عند الأولاد وعادةً ما تبدأ في حوالي عمر 6 أشهر، وفي المقابل لا يعتبر معظم أطباء الأطفال هذا السلوك مثيراً للقلق فقد تتوقف عادة ضرب الرأس هذه عادة عند بلوغ الطفل عمر عامين.

الارتجاع والمغص

يمكن أن يكون سبب اهتزاز رأس الطفل أيضاً هو الارتجاع والمغص. يعاني الأطفال من الارتجاع عندما ينزعج نظامهم الهضمي كطريقة للتعبير عن عدم الراحة.

يعد المغص أيضاً سبباً شائعاً لاهتزاز رؤوس الأطفال، وغالباً ما يتميز أيضاً بالبكاء والانزعاج لفترات طويلة وهز الطفل رأسه، فإذا ظهرت هذه الأعراض يمكن للوالدين المساعدة في التغلب عليها عن طريق التدليك أو طلب المساعدة الطبية.

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مشاكل طبية أخرى مختلفة

من الشائع أن يهز الأطفال رؤوسهم. ولكن في بعض الحالات، قد يكون هذا أحد أعراض حالة طبية كامنة. ومن المهم ملاحظة أن هز الرأس يمكن أن يكون أيضاً علامة على شيء أكثر خطورة، مثل الصرع أو اضطراب التمثيل الغذائي. يجب على الوالدين الانتباه لهذا السلوك واستشارة طبيب الأطفال إذا استمر.

أمور يجب الانتباه إليها عندما يهز طفلك رأسه كثيراً

يجب على الأمهات أن يقلقن عندما يهز طفلهن رأسه بشكل متكرر، وتصاحب ذلك الأعراض التالية:

عدم التفاعل مع الأم أو الأب أو الأشقاء الآخرين.

لا يظهر حركات العين الطبيعية.

يظهر وجود كتل أو بقع صلعاء بسبب الضرب المتكرر للرأس.

الشعور بالارتعاش المتزايد عند الشعور بالقلق.

إظهار الرغبة في إيذاء النفس.

لا يستجيب لصوت الأم أو الأصوات الأخرى.

استمرار هذا السلوك بعد تجاوز عمر السنتين.

إذا لاحظت أيّاً من هذه العلامات على طفلك، فمن الأفضل استشارة الطبيب على الفور لإجراء تقييم إضافي والحصول على المساعدة المناسبة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.