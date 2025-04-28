نصائح غذائية فعَّالة ومجربة لتتغلب الحامل على غثيان الصباح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:27 صباحاً - عندما تشعرين بغثيان الصباح خلال الأسابيع الأولى من الحمل، ترغبين في التخلص من الغثيان والقيء بسرعة. لحسن الحظ؛ هناك العديد من النصائح التي تساعد على تهدئة اضطراب المعدة، بما في ذلك أطعمة تخفف الغثيان في أثناء الحمل.

يمكن أن يحدث الغثيان في أثناء الحمل في أي وقت من النهار أو الليل. يبدأ عادةً بين الأسابيع الأربعة والستة الأولى من الحمل، ويتحسن بحلول الأسبوع الرابع عشر. ولأن ما يقرب من 75% من النساء يعانين من غثيان الصباح في مرحلة ما من الحمل؛ فهناك العديد من الطرق المجربة والفعَّالة لتخفيفه، مثل الالتزام بأفضل الأطعمة لعلاج غثيان الحمل.

ما سبب الغثيان الصباحي؟

يبلغ هرمون الحمل "hCG" ذروته في الفترة التي يكون فيها غثيان الصباح في أسوأ حالاته



لا يعاني جميع النساء من غثيان الصباح بالطريقة نفسها؛ فبعضهن يشعرن بالغثيان أحياناً فقط، وأخريات يشعرن به طوال اليوم من دون أن يتقيأن أبداً! هناك بعض الأسباب المحتملة لغثيان الصباح:

الهرمونات، حيث يبلغ هرمون الحمل "hCG" ذروته في الفترة التي يكون فيها غثيان الصباح في أسوأ حالاته. كما ترتفع مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون في أثناء الحمل؛ ما يُرخي عضلات الجهاز الهضمي ويُقلل من كفاءة الهضم "وقد يُسبب حرقة المعدة أيضاً".

حساسية الروائح، وقد تؤدي حاسة الشم القوية لديكِ في أثناء الحمل إلى إثارة بعض الروائح.

زيادة إفراز اللعاب؛ إذ يعتقد الخبراء أن هذه طريقة الجسم لحماية فمك وأسنانك وحلقك من الآثار التآكلية لحمض المعدة، التي قد تزداد عند الشعور بالغثيان.

الإجهاد العاطفي والتعب الشديد يؤديان إلى الغثيان.

الحمل لأول مرة، قد يزيد من ارتفاع الهرمونات والتغيرات الأخرى التي تمرين بها من احتمالية الغثيان.

الطقس الحار، خاصةً إذا كنتِ تعانين من ارتفاع درجة الحرارة.

العوامل الوراثية. إذا عانت أمك أو أختك من غثيان الصباح؛ فمن المرجح أن تعاني منه أيضاً.

أفضل الأطعمة لغثيان الصباح

الغثيان والقيء دائماً ما يكونان مزعجين ومجهدين. بالنسبة لبعض النساء، من الضروري تناول أطعمة معينة بشكل استباقي للمساعدة في علاج غثيان الصباح قبل أن يزداد سوءاً، في حين تجد بعض الأمهات الحوامل راحة من أطعمة ومشروبات معينة عند بدء الغثيان. من الضروري أيضاً تناول الطعام والشراب بعد التقيؤ لتعويض السوائل والأملاح والسعرات الحرارية. تابعي فهذه الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد في علاج الغثيان في أثناء الحمل:

الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 "الأفوكادو ومنتجات الألبان"

الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 "الأفوكادو ومنتجات الألبان"

أطعمة غنية بالبروتين، مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والحنطة السوداء ودقيق الشوفان والمكسرات والفاصوليا وبذور اليقطين وبذور دوار الشمس.

أطعمة خفيفة وسهلة الهضم

إحدى أقدم الحيل لتخفيف غثيان الصباح لا تزال ناجحة لسبب وجيه: فالأطعمة الخفيفة في أثناء الحمل سهلة الهضم. يتكون نظام BRAT الغذائي من الموز والأرز الأبيض وصلصة التفاح والخبز المحمص. تتميز هذه الأطعمة بنكهة خفيفة؛ لذا فهي أقل عرضة لاضطراب المعدة. كما أن النشا يمتص أحماض المعدة للمساعدة في تخفيف الشعور بالغثيان.

الأطعمة الغنية بالبروتين

وجد الخبراء أن الأطعمة الغنية بالبروتينات في أثناء الحمل يمكن أن تساعد في تخفيف الغثيان في أثناء الحمل. بروتينات مثل الدجاج وزبدة الفول السوداني والفاصولياء تهدئ من نوبات الغثيان عن طريق زيادة هرمون الجاسترين، الذي يساعد على الهضم.

ومن الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين التي تساعد في علاج الغثيان الصباحي البيض المسلوق، والجبن الصلب، والمكسرات، ومزيج المكسرات، ولحم البقر الخالي من الدهون، وفول الصويا، والزبادي اليوناني.

كما أن تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين سيساعدك أيضاً على تلبية احتياجاتك المتزايدة من البروتين في أثناء الحمل، حيث يحتاج معظم النساء إلى حوالي 60 غراماً من البروتين يومياً.

المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة

المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة

هل تعلمين أن الأطعمة والمشروبات الساخنة غالباً ما تحمل رائحة تُثير رد فعل التقيؤ؟ لكي يستشعر جهازك الشمي الرائحة، يحتاج إلى حرارة، فكلما كان الطعام دافئاً؛ زادت رائحته. أما الأطعمة الباردة؛ فرائحة الطعام أقل، لذا قد تكون ألذ عند الشعور بالغثيان في أثناء الحمل.

أحياناً يكون من الأسهل تناول السوائل عند الشعور بالغثيان؛ لذا تناولي المشروبات الباردة لتخفيف الغثيان في أثناء الحمل. من الخيارات الجيدة حليب اللوز البارد "الذي يُخفف حرقة المعدة في أثناء الحمل أيضاً" والعصائر "املئيها بمشروبات صحية!".

إذا كنت تواجهين صعوبة في الاحتفاظ بالسوائل؛ فحاولي تناول الشربات، والزبادي المجمد، والمثلجات، والفواكه المبردة، والآيس كريم.

الزنجبيل

خضع الزنجبيل لدراسات مكثفة، ويُستخدم على نطاق واسع في الطب الصيني منذ مئات السنين لعلاج الغثيان والقيء؛ لذا يُنصح بتجربته عند الشعور بالغثيان. أحياناً، تكفي رائحة الزنجبيل الطازج لتهدئة اضطراب المعدة.

تأكدي من احتواء الأطعمة والمشروبات التي تتناولينها على زنجبيل حقيقي "راجع الملصقات؛ فبعض الأطعمة المُجهزة لا تحتوي على زنجبيل حقيقي". وجربي مشروب الزنجبيل في أثناء الحمل، وشاي الزنجبيل، وكعكات الزنجبيل، وبسكويت الزنجبيل، والزنجبيل المُبلور. استخدم الزنجبيل الطازج عند تحضير الحساء والقلي السريع.

تشمل الأفكار الأخرى لاستخدام الزنجبيل للمساعدة في علاج الغثيان الصباحي ما يلي:

رشي الزنجبيل المجفف على وجبة الشوفان في وجبة الإفطار.

أضيفيه إلى العصير.

أصبحت مصاصات وحلوى الزنجبيل تحظى بشعبية متزايدة.

يمكن إضافة جذر الزنجبيل الطازج المبشور إلى السلطة أو الصلصة الحارة.

المشروبات الغازية

تجد بعض النساء الحوامل أن المياه المعدنية والمشروبات الغازية الأخرى تُعَدُّ علاجاً جيداً لغثيان الصباح. تُساعد هذه المشروبات على تقليل حموضة المعدة، ما يُساعد على تخفيف الغثيان. حيث تتوافر المياه المعدنية بنكهات لا تُحصى، ويمكنكِ إضافة مشروبات الفاكهة الخاصة بكِ. كما تُساعد المشروبات الغازية السكرية للحامل في تخفيف غثيان الحمل، ولكن احرصي على شربها باعتدال.

لكن تذكري أن المشروبات الغازية قد تُشعرك بالشبع أسرع من المشروبات الأخرى؛ لذا اشربيها ببطء وانتبهي لأي آثار جانبية مزعجة كالانتفاخ. يُنصح أيضاً بشرب السوائل قبل نصف ساعة من الوجبة أو بعدها، وليس معها. واحرصي على شرب كميات قليلة من السوائل على مدار اليوم لتجنب الجفاف.

شاي الأعشاب والمرق

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية في بداية الحمل، وشرب كمية كافية من السوائل يساعد على تهدئة معدتك وترطيب جسمك بعد التقيؤ. الماء العادي خيار ممتاز دائماً، ولكن في بعض الأحيان يكون كوب من شاي الأعشاب مشروباً رائعاً لتخفيف الغثيان في أثناء الحمل.

ليست كل أنواع الشاي آمنة في أثناء الحمل؛ لذا التزمي بأنواع الشاي العشبية مثل البابونج، والتوت الأحمر، والليمون، والنعناع، والنعناع الفلفلي، والخوخ. إضافة الليمون أو الزنجبيل إلى الشاي يُخفف الغثيان.

كما يُعَدُّ احتساء مرق الحساء طريقةً رائعةً لترطيب الجسم وتغذيته مع تهدئة المعدة. يُهضم المرق بسهولة، ويحتوي على أملاح ومعادن أساسية للحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي عند الحامل؛ ما يمنع الجفاف ويخفف من غثيان الصباح.

إذا كان الشاي الساخن أو المرق عطرياً جداً؛ فحاولي تبريده أو إضافة الثلج إليه للحصول على تغيير مهدئ.

الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي

الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي

إن الحفاظ على رطوبة الجسم في أثناء الحمل من أفضل الطرق للوقاية من غثيان الصباح في بداية الحمل وما بعده. إذا زاد شرب السوائل من تفاقم الحالة؛ فحاولي تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء.

تتضمن الخيارات الجيدة التي يمكنك تجربتها ما يلي:

خيار

الطماطم

التفاح

كرفس

الخوخ

الشمام

الفراولة

خَس

بطيخ.

تقول بعض النساء الحوامل إن البطيخ هو أفضل فاكهة لغثيان الصباح، حتى عندما لا يبقى أي شيء آخر في المعدة؛ فبالإضافة إلى كونه منعشاً ولذيذاً، يُخفف البطيخ حرقة المعدة ويُقلل التورم، كما أن المعادن الموجودة فيه تُساعد في الوقاية من تقلصات العضلات. ولطفلكِ في مرحلة النمو، يُعَدُّ البطيخ غنياً بفيتامينات: أ، ج، ب6، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وهي ضرورية لبصر طفلكِ ودماغه وجهازيه العصبي والمناعي.

الحمضيات

جربي شم الليمون عندما لا تكونين متأكدة مما يجب تناوله في أثناء الغثيان والحمل؛ فقد وجد الباحثون أن شم رائحة الليمون العطرية يُخفف الغثيان لدى النساء الحوامل. يُعَدُّ الليمون والحمضيات الأخرى، باعتدال، آمنة لكِ ولطفلكِ في أثناء الحمل؛ لذا أضيفيها إلى قائمة مشترياتكِ. وتشمل الاستخدامات الأخرى لليمون أو البرتقال ما يلي:

عصرها في الماء الخاص بك

لعق الشرائح

امتصي حلوى الليمون الحامضة

انقعي الليمون الكامل في الماء لتحضير شاي عطري

أضيفي قشر الليمون أو البرتقال إلى الزبادي أو الآيس كريم

احرصي على وضع بعض حلوى الليمون في حقيبتك قبل مغادرة المنزل. كما أن استنشاق زيت الليمون العطري قد يُخفف الغثيان.

النعناع

مثل الزنجبيل، لطالما كان النعناع علاجاً فعَّالاً لغثيان الصباح منذ مئات السنين. النعناع آمن لكِ ولطفلكِ عند تناوله باعتدال. جربي شاي النعناع، أو أضيفي شراب النعناع إلى الماء الفوار، أو انثري النعناع الطازج المفروم على أطباق الشرق الأوسط. إذا كنت ترغبين في ذلك، استمتعي بمشروب موخيتو خالٍ من الكحول مع نعناع مهروس إضافي! حلوى النعناع الصلبة أو علكة النعناع رائعة لتخفيف الغثيان في أثناء التنقل. لكن لا يُنصح بتناول زيت النعناع العطري في أثناء الحمل؛ فقد يُفاقم الارتجاع.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب6

من المرجح أن يُناقَش فيتامين ب6 كثيراً خلال فترة الحمل وخلال الأشهر التسعة التالية؛ فهو فيتامين بالغ الأهمية لنمو دماغ طفلك وجهازه العصبي بشكل صحي.

قد ينصحكِ طبيبكِ بتناول مكملات فيتامين ب6 في بداية الحمل عندما يكون الغثيان والقيء في أشد حالاتهما. من المصادر الجيدة الأخرى لفيتامين ب6: سمك السلمون، والأفوكادو، وبذور دوار الشمس، والفستق، والدواجن، والفواكه المجففة كالخوخ والزبيب، والموز، والسبانخ، ولحم الخنزير أو البقر الخالي من الدهون.

هل يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب الغثيان في أثناء الحمل؟

تجنبي الأطعمة السريعة الدهنية والمصنعة



إذا كنتِ تشعرين بالفعل ببعض الغثيان الصباحي؛ فإن آخر ما ترغبين به هو تناول أي شيء يزيد الغثيان سوءاً، على سبيل المثال:

تجنبي الأطعمة السريعة الدهنية والمصنعة، التي يصعب هضمها، ولن تفعل أي شيء للمساعدة في علاج الغثيان الصباحي.

تجنَّبي الأطعمة الدهنية والحارة؛ لأنها قد تسبب الغثيان وحرقة المعدة.

قد تزعجك بعض روائح الأطعمة أكثر مما كنت عليه قبل الحمل؛ لذا قومي بتشغيل المراوح، أو اطلبي من شخص آخر أن يطبخ لك، أو تجنبي هذه الأطعمة تماماً.

تعمل المشروبات الغازية والحمضيات بوصفها علاجاً لغثيان الصباح لدى بعض النساء، ولكنها تفعل العكس لدى أخريات.

ما الفيتامين الذي يجب أن تحصلي عليه قبل النوم لتقليل غثيان الحمل الصباحي؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.