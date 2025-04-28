شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار والامتناع عن السكر والان مع تفاصيل الخبر

الإكثار من تناول السكر عن طريق الحلويات أو الإضافة إلى المشروبات، والامتناع عنه يسببان تغيرات واضحة في الجسم، وهذا ما يوضحه التقرير المنشور عبر موقع healthline.

أكد التقرير أنه أولاً عند الإكثار من تناول السكر، يتعرض الجسم للتالي:

1. زيادة الوزن: السكر الزائد يتحول إلى دهون، خاصة في منطقة البطن.

2. ارتفاع سكر الدم: ما يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

3. تقلبات المزاج والطاقة: ارتفاع السكر السريع يليه انخفاض حاد، فتشعر بالتعب والتهيج.

4. حب الشباب وشيخوخة الجلد: السكر يؤثر على الكولاجين، فيسرّع ظهور التجاعيد.

5. ضعف المناعة: تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يُضعف استجابة الجسم المناعية.

6. زيادة خطر أمراض القلب: لأنه يرفع ضغط الدم ومستوى الدهون الثلاثية.

وعند عند الامتناع عن السكر يتعرض الجسم للتاللي: في الأيام الأولى:

صداع وتعب: نتيجة انسحاب السكر من الجسم.

تقلبات المزاج والرغبة الشديدة في السكر.

بعد أسبوعين إلى شهر

تحسن الطاقة والمزاج العام.

نوم أفضل.

انخفاض الوزن.

نقاء البشرة.

تحسن في التركيز والذاكرة.

انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما أوضح التقرير ان الامتناع عن السكر بشكل تدريجي هو الخيار الأفضل لتفادي أعراض الانسحاب، والحفاظ على نمط حياة صحي.

و إليك خطوات عملية تساعدك على ذلك:

خطوات تدريجية للإقلاع عن السكر 1. ابدئي بتقليل السكر المضاف تدريجيًا

قللي السكر في الشاي والقهوة بنصف الكمية المعتادة.

اختاري الزبادي أو العصائر "بدون سكر مضاف".

2. استبدلي السكر ببدائل طبيعية

استخدمي العسل أو التمر أو سكر جوز الهند (بكميات معتدلة).

الفواكه المجففة (بدون سكر مضاف) تعطي طعمًا حلوًا طبيعيًا.

3. قللي الأطعمة المصنعة

مثل الكعك، البسكويت، العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية، لأنها غالبًا غنية بالسكر الخفي.

4. احرصي على تناول وجبات متوازنة

البروتين والألياف والدهون الصحية تشعرك بالشبع وتقلل الرغبة بالسكر.

5. اشربي الكثير من الماء

أحيانًا نخلط بين الجوع والرغبة في السكر والجفاف، فاشربي كوب ماء أولاً عند الإحساس بالرغبة في الحلويات.

6. مارسي الرياضة بانتظام

الرياضة ترفع هرمونات السعادة وتقلل الرغبة في السكر كمصدر للراحة النفسية.

7. كافئي نفسك بطرق غير غذائية

فيلم تحبينه، حمام دافئ، أو حتى نزهة مع طفلك، بدلًا من قطعة حلوى.