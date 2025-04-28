شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب وراء ارتفاع خطر الإصابة بالنزلات المعوية عند السفر والان مع تفاصيل الخبر

العدوى المعوية تعد أمرًا شائعًا لأى شخص في أي وقت أو مكان، وذلك عند تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث، لكن يوجد نوع من النزلات المعوية التى تحدث عند السفر من بلد لأخرى، وهو ما يطلق عليه إسهال المسافرين "Traveler's Diarrhea".

ويحدث إسهال المسافرين، وفقًا لموقع "Web MD" عند السفر إلى أماكن بها مناخ وأطعمة، تختلف اختلافًا كبيرًا عن المعتاد في البلد الأصلى للمسافر، وغالبا ما تحدث تلك الحالة للسائحين الذين يزورون دول أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا، وفى العادةً تتحسن الحالة بعد بضعة أيام دون أي علاج، لكن إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لمدة طويلة، فيجب الحصول على رعاية طبية.

أسباب الإصابة بإسهال المسافرين

تحدث حوالي 80% إلى 90% من حالات الإسهال لدى المسافرين بسبب الإصابة بأنواع من البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، أو الإصابة بفيروسات على رأسها نوروفيروس أو فيروس الروتا، بجانب عدد عدد كبير من الطفيليات التي يمكن أن تسبب الإسهال.

أعراض إسهال المسافرين

تظهر عدة أعراض عند الإصابة بإسهال المسافرين، وهى ما يلي:

الإسهال الذي يأتي بسرعة

حاجة ملحة للذهاب إلى الحمام

الحمى

الغثيان والقيء

الانتفاخ

الشعور بالتعب

وجود دم في البراز

في حالة إسهال المسافرين الناتج عن بكتيريا أو فيروس، تظهر الأعراض عادةً بعد 6 إلى 24 ساعة من الإصابة، أما العدوى الطفيلية فقد تستغرق وقتًا أطول، أحيانًا من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، ومن الشائع أن تبدأ في الشعور بالتحسن بعد يوم أو يومين وتتعافى تمامًا بعد حوالي أسبوع.

علاج إسهال المسافرين

عادة ما يختفي إسهال المسافر من تلقاء نفسه، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإدارة الأعراض والشعور بالتحسن بشكل أسرع، مثل تناول بعض الأدوية التي تعالج الإسهال، وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم وتعويض المعادن المفقودة بسبب الإسهال.

كيفية علاج الأطفال المصابين بإسهال المسافرين

تأكد من أن طفلك يشرب باستمرار سوائل مثل العصائر، والماء النظيف، أو محلول معالجة الجفاف، ولا يُنصح بإعطاء الأدوية للأطفال، لكن يجب الإتصال بالطبيب إذا لم يستطع طفلك الاحتفاظ بالسوائل، أو كان يعاني من الجفاف، أو الحمى أو خروج دم من برازه.