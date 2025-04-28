شكرا لقرائتكم خبر عن التفاح والبروكلى يساعدان فى حرق دهون البطن بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

ليس من السهل فقدان الدهون خاصة تلك الموجودة في منطقة البطن فهى أكثر أنواعها عنادًا وإضرارًا، حيث إنها تختبئ في أعماق الجسم وملفوفة حول الأعضاء الداخلية، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن وترتبط بمجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب ومرض السكر من النوع 2 والسرطانات والخرف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويقترح الأطباء طريقة لحرق دهون البطن العنيدة، وذلك من خلال تنشيط الدهون البنية وهو نوع من الدهون يحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة، ويقول الخبراء إن هناك نسبة صغيرة من الدهون البنية في الجسم توجد حول أعناقنا وتحت عظم الصدر وقليلًا على لوحي الكتف ومتناثرة في البطن قليلاً.

وتُساعد الدهون البنية، المعروفة أيضًا باسم النسيج الدهني البني (BAT)، على تنظيم درجة حرارة الجسم، خاصةً في الأجواء الباردة، فهي تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة، وعلى عكس الدهون البيضاء التي تُخزن الطاقة بشكل أساسي، ويقترح الخبراء أطعمة تُساعد على حرق الدهون البيضاء عن طريق تنشيط الدهون البنية:

التفاح

تحتوي هذه الفاكهة الرائعة على حمض الكلوروجينيك، الذي يُحفز الدهون البنية ويبدأ بحرق الدهون البيضاء، ويحتوي التفاح على حوالي 86% ماء، ويُشعرك بالشبع، كما أنه غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، يُساعد تناوله على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يعزز صحة القلب، ويدعم وظائف الدماغ.

البروكلي أو الكرنب

هذه الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية وغنية بمواد كيميائية نباتية تُسمى السلفورافان، والتي تساعد على تنشيط الخلايا الدهنية البنية، بالإضافة إلى ذلك، البروكلي والكرنب غنيان بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعدا في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم.