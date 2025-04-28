شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط يستغرق 30 ثانية ويعزز مناعتك ويقلل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

كشف خبراء الصحة عن أن الاستحمام بماء بارد لمدة 30 ثانية فقط يُحسّن المزاج ويقوي المناعة ويُقلل من التهابات الجسم، وأكدوا أن الماء البارد يُحفز جهاز المناعة بتقوية خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى المحتملة، بحسب موقع تايمز ناو.

وتشير الدراسات إلى أن من يستحم بماء بارد يكون أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 30% تقريبًا، فقضاء نصف دقيقة تحت الماء البارد مفيد للغاية لأنه يساعد جسمك على محاربة نزلات البرد والبكتيريا الأخرى.

كيف يساعد الماء البارد على تعزيز المناعة؟

وفقًا للخبراء، يُساعد الماء البارد على تحفيز جهاز المناعة بتقوية خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى المحتملة.

كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن التعرض للماء البارد يُقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويُساعد الجسم على تحمّل التوتر بشكل أفضل.

وهناك أيضًا أدلة على أنه قد يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

قد يحميك الانتقال من الاستحمام بالماء الساخن إلى البارد من الفيروسات المنتشرة، فصدمة الماء البارد تُحفّز خلايا الدم التي تُحارب العدوى.

وقد وجدت دراسة هولندية أن الأشخاص الذين انتقلوا للاستحمام بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية لمدة 90 يومًا تغيبوا عن العمل بسبب المرض أقل بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

كما أن الاستحمام بالماء البارد يُخفف أعراض الاكتئاب ويُحسّن مزاجك. ويعتقد الخبراء أن من يستحمون بالماء البارد يوميًا لعدة أشهر يُلاحظون انخفاضًا في أعراض الاكتئاب ومستويات القلق.

تحسين الدورة الدموية

يُرهق الماء البارد جسمك؛ فيدخل في حالة "البقاء على قيد الحياة"، محاولًا الحفاظ على درجة حرارته الأساسية. هذا يُحفّز جسمك على زيادة تدفق الدم، مما يُعيد توزيعه ويوصل الدم المُؤكسج حديثًا إلى مناطق الجسم التي تحتاج إلى التعافي.

كما أنه يقلل الوقت الذي تستغرقه عضلاتك للتعافي بعد التمرين. وهكذا، مع مرور الوقت،يصبح الجهاز الدوري أكثر كفاءة، مما يساعد على تحرك الدم بشكل أسرع في الجسم، مما يساعد أي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

كيفية استخدام الدش البارد كعلاج؟

إذا كنت مهتمًا بغمس أصابع قدميك في الماء البارد، فيمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

الحفاظ على درجة حرارة الماء أقل من 15 درجة مئوية للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

تأكد من أن تأخذ الأمر ببطء، حيث يمكنك البدء بـ 30 ثانية من الماء البارد، ثم في كل مرة تستحم، ابدأ في زيادة المدة من 30 ثانية إلى دقيقة، ثم إلى دقيقتين إلى ثلاث دقائق، حتى يساعدك ذلك على تحقيق أهدافك.

أفضل طريقة للاستفادة القصوى من فوائد الاستحمام البارد هي التناوب بين الماء الساخن والبارد.

يُقلل الاستحمام المتباين الالتهاب، خاصةً بعد ممارسة الرياضة. ببساطة، استحم بالماء الساخن لمدة ثلاث دقائق، ثم بالماء البارد لمدة دقيقة. كرر ذلك مرتين، واختتم دائمًا بحمام بارد.