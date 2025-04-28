شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات بتقولك إنك محتاج تاخد فيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

يعطى النظام الغذائى المتوازن جسم الإنسان، كل العناصر الغذائية التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة، لكن في حالة اتباع نظام غذائى صحى، قد يؤدى ذلك إلى نقص الفيتامينات والمعادن المهمة، ما يتسبب في ظهور عدد من العلامات المرضية المختلفة.

وقد تساعد زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتلبية احتياجاتك الغذائية الكاملة، وقد يستدعى الأمر تناول أقراص فيتامينات لتعويض تلك العناصر الناقصة، مع أهمية استشارة طبيب متخصص لتناول المكملات المناسبة.

8 علامات شائعة لنقص الفيتامينات والمعادن

وبحسب موقع "Health line" يوجد 8 علامات شائعة يظهرها جسدك لإخبارك بحاجته للحصول على المزيد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، وهى:

هشاشة الشعر والأظافر

هناك عوامل عديدة قد تسبب هشاشة الشعر والأظافر، منها نقص البيوتين، والعروف أيضا بفيتامين ب٧، والذى يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، ويعد تقصف الشعر والأظافر وترققها من أبرز أعراض نقصه بالجسم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبيوتين البيض، واللحوم العضوية، والأسماك، واللحوم، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والسبانخ، والحبوب الكاملة، والموز، كذلك يمكن للبالغين الذين يعانون من هشاشة الشعر أو الأظافر تجربة مكمل غذائي يوفر حوالي 30 ميكروجرامًا من البيوتين يوميًا.

قرح الفم أو تشققات زوايا الفم

ترتبط مشكلات الفم وما حوله جزئيًا بنقص تناول بعض الفيتامينات أو المعادن، على سبيل المثال، غالبًا ما تكون قرح الفم، نتيجةً لنقص الحديد أو فيتامينات ب.

وأظهرت إحدى الدراسات، أن حوالي 28٪ من المرضى الذين يعانون من قرح الفم المتكررة، يعانون من نقص في الثيامين (فيتامين ب1)، أو الريبوفلافين (فيتامين ب2)، أو البيريدوكسين (فيتامين ب6)، أو مزيج من هذه الفيتامينات.

ويمكن تخطى تلك المشكلة بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الدواجن واللحوم والأسماك والبقوليات والخضراوات الورقية الداكنة، أو البدء بتناول المكملات الغذائية.

نزيف اللثة

أحيانًا يكون تنظيف الأسنان بعنف سببًا لنزيف اللثة، ولكن نقص فيتامين سى في النظام الغذائي قد يكون أيضًا عاملًا مساهمًا، لأن ذلك الفيتامين يلعب دورًا مهمًا في التئام الجروح وتعزيز المناعة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد على منع تلف الخلايا.

ومن العواقب الوخيمة الأخرى لنقص فيتامين ج الشديد داء الإسقربوط، والذى يحدث بسبب نقص فيتامين سى لمدة 3 أشهر، ويؤدى إلى ضعف جهاز المناعة، ويُضعف العضلات والعظام، ويُشعرك بالتعب والخمول.

ولا يُنتج الجسم فيتامين سى بمفرده، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات كافية منه هي من خلال النظام الغذائي، ويعدّ نقص فيتامين سى نادرًا لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات الطازجة.

وتشمل العلامات الشائعة الأخرى لنقص فيتامين سي سهولة ظهور الكدمات، وبطء التئام الجروح، وجفاف الجلد الذي قد يصبح متقشرًا، ونزيف الأنف المتكرر، وللحصول على كمية كافية من فيتامين سي، من المهم تناول ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة و2 إلى 3 أكواب من الخضراوات يوميًا.

ضعف الرؤية الليلية وظهور بقع بيضاء على العينين

يرتبط نقص فيتامين أ بحالة تُعرف بالعمى الليلي، والتي تقلل من القدرة على الرؤية في الضوء الخافت أو الظلام، وذلك لأن فيتامين أ ضروري لإنتاج رودوبسين، وهي صبغة موجودة في شبكية العين تُساعدك على الرؤية ليلًا.

وفي حال عدم علاج العمى الليلي، قد يتطور إلى جفاف الملتحمة، وهي حالة قد تُلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى، ومن الأعراض المبكرة لتلك الحالة هى ظهور بقع بيتو، وهي بقع بيضاء رغوية مرتفعة قليلًا تظهر على الملتحمة أو الجزء الأبيض من العينين، والتي قد تتحسن في غضون أسبوعين من العلاج بجرعات عالية من فيتامين أ، ولكن من المهم استشارة طبيب قبل إجراء أي تغييرات غذائية كبيرة.

ما لم يتم تشخيصك بنقص، ينصح عادةً بتجنب تناول مكملات فيتامين أ، لأنه قابل للذوبان في الدهون، وعند الإفراط في تناوله، يمكن أن يتراكم في مخازن الدهون في الجسم ويؤدي إلى التسمم بأعراض خطيرة تشمل الغثيان، والصداع، وتهيج الجلد، وآلام المفاصل والعظام، وفي الحالات الشديدة، قد تصل إلى الغيبوبة أو الوفاة.

بقع الجلد المتقشرة وقشرة الرأس

يعتبر التهاب الجلد الدهني (SB) وقشرة الرأس، جزءًا من مجموعة اضطرابات الجلد نفسها التي تصيب المناطق المنتجة للزيوت في الجسم، ويسبب كلاهما حكة وتقشرًا في الجلد، وتقتصر قشرة الرأس في الغالب على فروة الرأس، بينما يمكن أن يظهر التهاب الجلد الدهني أيضًا على الوجه وأعلى الصدر والإبطين والفخذ.

يبلغ احتمال الإصابة بهذه الاضطرابات الجلدية ذروته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمر، وخلال فترة البلوغ، وفي منتصف مرحلة البلوغ.

وهناك العديد من العوامل التي يُمكن أن تُسبب قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني، ومنها اتباع نظام غذائي فقير بالعناصر الغذائية، أهمها الريبوفلافين (فيتامين ب2) والبيريدوكسين (فيتامين ب6)، وتشمل الأطعمة الغنية بالريبوفلافين والبيريدوكسين الدواجن واللحوم والأسماك، والبيض ومنتجات الألبان والشوفان والمكسرات، وبعض الخضراوات.

تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من الأعراض الشائعة جدًا، حيث يبلغ ما يصل إلى 50٪ من الذكور البالغين عن تساقط شعرهم عند بلوغهم سن الخمسين، وقد يُساعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية التالية في منع تساقط الشعر أو إبطائه، وهى الحديد وحمض اللينوليك (LA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهما الحمضان الدهنيان الأساسيان ضروريان لنمو الشعر والحفاظ عليه، والنياسين (فيتامين ب٣)، وهو فيتامين ضروري للحفاظ على صحة الشعر.

ويعد مرض الثعلبة، وهو حالة يتساقط فيها الشعر على شكل بقع صغيرة، أحد الأعراض المحتملة لنقص النياسين ، وتشمل الأطعمة الغنية بالنياسين اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والخضراوات الورقية. كما أن هذه الأطعمة غنية بالبيوتين، الموجود أيضًا في البيض واللحوم العضوية.

ويجب الانتباه إلى أن أن تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، في حال عدم وجود نقص قد يزيد من تساقط الشعر بدلًا من علاجه، مما يعنى ضرورى استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.

نتوءات حمراء أو بيضاء على الجلد

التقرن الشعري هو حالة تسبب ظهور نتوءات تشبه القشعريرة، على الخدين والذراعين والفخذين والأرداف، وقد تكون هذه النتوءات الصغيرة مصحوبة أيضًا بشعر لولبي أو نامي تحت الجلد، وغالبًا ما تظهر هذه الحالة في مرحلة الطفولة وتختفي بشكل طبيعي في مرحلة البلوغ.

قد يكون للتقرن الشعري عامل وراثي، ومع ذلك قد يحدث للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الفيتامينات أ و سى، لذلك ينصح للماصبين بجانب العلاجات الطبيبة، استشارة طبيب حول إضافة أطعمة غنية بفيتاميني أ و ج إلى نظامهم الغذائي.

متلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين (RLS)، والمعروفة أيضًا باسم داء ويليس-إكبوم، هي حالة عصبية تُسبب أحاسيس مزعجة أو غير مريحة في الساقين، بالإضافة إلى رغبة لا تُقاوم في تحريكهما.

في حين أن الأسباب الدقيقة لمتلازمة تململ الساقين غير مفهومة تمامًا، يبدو أن هناك صلة بين أعراضها ومستويات الحديد في الدم، حيث تربط العديد من الدراسات انخفاض مخزون الحديد في الدم بزيادة شدة أعراض متلازمة تململ الساقين. كما تشير الدراسات أيضا إلى أن الأعراض غالبًا ما تظهر أثناء الحمل، وهي الفترة التي تميل فيها مستويات الحديد لدى النساء إلى الانخفاض.

وقد يساعد تناول مكملات الحديد على تخفيف أعراض متلازمة تململ الساقين (RLS)، خاصةً لدى الأشخاص الذين يُشخصون بنقص الحديد، مع ملاحظة أن المكملات الغذائية غير الضرورية قد تضر أكثر مما تنفع، لذا من المهم توخي الحذر عند التفكير في تناولها واستشارة طبيب متخصص.