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الصلع الوراثى عند الرجال.. الأسباب وطرق العلاج

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الصلع الوراثى عند الرجال.. الأسباب وطرق العلاج

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الإثنين، 28 أبريل 2025 03:00 ص
الصلع الوراثي أو ما يعرف بالثعلبة الأندروجينية هو نوع من تساقط الشعر يصيب الرجال، هذا التساقط لا يليه نمو شعر مجددًا، بل يتوقف الشعر عن النمو مطلقًا.

عوامل الخطر
وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، فإن جميع الرجال عرضة للصلع الذكوري، ويختلف تأثير الصلع الوراثي باختلاف أصولهم وجيناتهم والتاريخ الوراثي والعائلي. أعراض الصلع الوراثي عند الرجال

- تراجع خط الشعر

عوامل تؤثر في الإصابة بالصلع الذكوري

- العمر: تزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في السن

علاج الصلع الوراثي

- الأدوية التي تصرف من خلال الطبيب المختص والتي تحتوي على مواد تعمل على إعادة نمو الشعر

- بعض الأدوية الفموية التي تؤخذ بوصفة طبية

- زراعة الشعر في المناطق الخفيفة أو الصلعاء

- العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية

عوامل يمكنها الحد من الصلع الذكوري

- تناول كميات إضافية من البروتين

- الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي الشهير الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتين

- تناول الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ه والزنك والحديد

- التعامل مع التوتر وإدارته ومحاولة الحد منه حتى لا تتأثر حالة الشعر

لا يمكن الوقاية التامة

لا يمكن الوقاية التامة من الصلع لدى الذكور، ولكن هناك بعض العوامل التي تعزز من صحة الشعر وتعزيز نموه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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