شكرا لقرائتكم خبر عن الصلع الوراثى عند الرجال.. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 28 أبريل 2025 03:00 ص
عوامل الخطر
- تراجع خط الشعر
عوامل تؤثر في الإصابة بالصلع الذكوري
- العمر: تزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في السن
علاج الصلع الوراثي
- الأدوية التي تصرف من خلال الطبيب المختص والتي تحتوي على مواد تعمل على إعادة نمو الشعر
- بعض الأدوية الفموية التي تؤخذ بوصفة طبية
- زراعة الشعر في المناطق الخفيفة أو الصلعاء
- العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدمويةعوامل يمكنها الحد من الصلع الذكوري
- تناول كميات إضافية من البروتين
- الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي الشهير الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتين
- تناول الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ه والزنك والحديد
- التعامل مع التوتر وإدارته ومحاولة الحد منه حتى لا تتأثر حالة الشعرلا يمكن الوقاية التامة
لا يمكن الوقاية التامة من الصلع لدى الذكور، ولكن هناك بعض العوامل التي تعزز من صحة الشعر وتعزيز نموه.
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