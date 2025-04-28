شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزبادي للطفل مهم قبل النوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الزبادي مفيد جدًا للطفل قبل النوم إذا لم يكن لديه حساسية من الحليب أو مشاكل في الهضم، هذا ما أشار إليه الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في قصر العيني.

قدم استشاري الأطفال بعض فوائد الزبادي للأطفال قبل النوم، ومنها:

فوائد الزبادي للطفل قبل النوم 1. يساعد على الهضم

يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) اللي بتحسن صحة الجهاز الهضمي.

2. يعزز النوم المريح

يحتوي على التربتوفان والكالسيوم، اللي بيساعدوا الجسم على إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، وهما مرتبطين بالنوم الجيد.

3. مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين

بيساعد على تقوية العظام والأسنان ويدعم النمو.

4. يشبع الطفل

وجبة خفيفة ومشبعة قبل النوم، وبتمنع الجوع اللي ممكن يصحي الطفل بالليل.

نصيحة مهمة

اختاري زبادي طبيعي أو قليل السكر.

ممكن تضيفي له شوية فواكه ناعمة أو عسل (لو الطفل فوق سنة).

لو الطفل عنده حساسية من اللاكتوز أو مشكلة في الحليب، يفضل استشارة الطبيب.

ووفقا لموقع kids، هناك وصفة بسيطة ولذيذة للزبادي يحبها الأطفال قبل النوم:

زبادي بالفواكه والعسل (للأطفال فوق سنة):

المكونات

نصف كوب زبادي طبيعي (بلدي أو يوناني)

ملعقتان صغيرتان من الفواكه الطازجة المفرومة (موز، تفاح مبشور، فراولة، مانجو...)

نصف ملعقة صغيرة عسل نقي (لو الطفل فوق سنة)

رشة قرفة خفيفة (اختياري)

الطريقة

1. ضعي الزبادي في وعاء صغير.

2. أضيفي الفواكه وقلبيهم مع الزبادي.

3. أضيفي العسل وقلّبي بلطف.

4. ممكن ترشي شوية قرفة بسيطة لو طفلك بيحبها.

5. قدميه بملعقة صغيرة وبحب، قبل النوم بنص ساعة تقريبًا.

نصائح إضافية

لو الطفل صغير جدًا، ممكن تهرسي الفواكه كويس أو تخلطيهم بالخلاط مع الزبادي.

ممكن تستبدلي العسل بـ تمر مهروس أو موز مهروس لو أقل من سنة.