نجاح عملية استبدال صمام أورطي عبر القسطرة باستخدام صمام Evolut FX بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب بأبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عسير

تمكّن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب بأبها، أحد مكونات تجمع عسير الصحي، من إجراء عملية، لاستبدال الصمام الأورطي عبر القسطرة باستخدام صمام Evolut FX، وذلك بصفته أول مركز قلب في المملكة العربية السعودية يعتمد هذه التقنية الحديثة.

وأوضح تجمع عسير الصحي أن العملية أجريت بنجاح، بقيادة الدكتور محمد الأحمري استشاري أمراض القلب التداخلية، وبمشاركة الدكتور حافظ العسكري استشاري أمراض القلب ضمن فريق متخصص في التدخلات القلبية الدقيقة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الأحمري أن استخدام هذه التقنية يمثل تطورًا مهمًا في علاج مرضى تضيق الصمام الأورطي، من خلال توسيع الخيارات العلاجية، وتقليل المضاعفات، مبينًا أن صمام Evolut FX يتميز بتقنيات حديثة تسهم في رفع دقة الزراعة وتسهيل الوصول إلى الشرايين التاجية مع الحفاظ على كفاءة الأداء لتحقيق أفضل النتائج العلاجية، مؤكدًا أن المركز يسعى باستمرار إلى تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية, ومواكبة أحدث التطورات الطبية.

وأفاد أن مركز الأمير فيصل بن خالد، للقلب يواصل جهوده في تطوير الخدمات الطبية المتخصصة بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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