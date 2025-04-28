شكرا لقرائتكم خبر عن في موسمه ما تكترش منه.. الإفراط في التوت يسبب هذه المشكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن التوت غني بالفوائد الصحية، فهو الفاكهة الأكثر قدرة على إمدادك بالفوائد، ويحسن من ضغط الدم ويعزز من وظائف المخ والأعصاب، كما أن قيمته الغذائية عالية للغاية، غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولكن إذا تم تناوله بكميات مناسبة.

القيمة الغذائية للتوت

في موسمه، يحتوي التوت بأنواعه على كمية عالية من الألياف تتخطى الثلاثة جرام، 15% من فيتامين سي، و24% من فيتامين ك. يحتوي على نسبة عالية من المنجنيز الصحي ومضادات الأكسدة الصحية أيضًا.

فوائد التوت الصحية

وفقًا لتقرير نشر في موقع DrGoodDeed، يقدم التوت مجموعة من الفوائد الصحية الكثيرة لصحة الجلد والعين والدماغ. كما أنه يعاني تأخير الشيخوخة العقلية ويحسن من حساسية الأنسولين ومفيد للقلب ومفيد للنظام الغذائي. كما أنه يحسن الحالة الانتفاخ والغازات ومشاكل الجهاز الهضمي، والبقاء رطبًا أيضًا.

أضرار الإكثار من تناول التوت

ولكن الإكثار من تناول التوت خاصة في موسمه خطر قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية منها:

- الإفراط في تناول التوت قد يسبب الكثير من الغازات والانتفاخات بل والاسهال أيضًا، لأن تخمر الألياف الموجودة فيه يؤثر على الأمعاء وحركتها. لابد من تناول الكثير من المياه عند تناول التوت لذلك يجب أن تتناول كميات كبيرة منها نظرًا لوجود كميات كبيرة من الألياف فيه.

- يحتوي التوت على كمية كبيرة من فيتامين ك، الفيتامين الذي قد يسبب مشكلة لمن يتناولون أدوية مميعة للدم، لأنه يساعد على تخثر الدم وبالتالي قد يؤثر سلبًا على فعالية الأدوية. ينبغي على من يتناول أدوية لتسهيل الدم تناول أطعمة تحتوي على أقل من 48 ميكروجرام من الفيتامين ك.

- الإكثار في تناوله قد يسبب ظهور بقع على الأسنان بشكل واضح مثل التدخين وشرب القهوة.

- يحتوي على الأنسولين والالياف مما قد يعمل على الانخفاض الحاد في سكر الدم، ولذلك لا تتناول الكثير منه حتى تضبط سكر دمك بشكل مثالي.

- قد يعاني البعض ممن يعانون من حساسية الساليسيلك من ردود فعل تحسسية مثل الصداع ومشكلات المعدة ومشكلات جلدية عند تناول التوت، خاصة المصابين بالربو أو الذين يعانون حساسية تجاه الطعام أو داء الأمعاء الالتهابي.

- يحتوي على الأوكسالات، لذا يجب الحفاظ على مرضى حصوات الكلى من تناوله.