شكرا لقرائتكم خبر عن ما يحدث للجسم إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تحدد الموضة اختياراتنا للملابس، ولكن عندما تتضمن هذه الاختيارات ملابس ضيقة للغاية، فقد نتسبب في ضرر أكبر لأجسادنا مما ندرك، وفقا لموقع indianexpress.

ويشرح الدكتور ناريندرا سينغلا، الاستشاري الرئيسي في الطب الباطني في مستشفى سي كي بيرلا في دلهي، الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤثر بها الملابس الضيقة على أجسامنا، سواء على المدى القصير أو الطويل.

تأثيرات فورية على الجسم

عندما نرتدي ملابس ضيقة للغاية، يستجيب جسمنا بعدة طرق، كما قال الدكتور سينجلا:

: قد تسبب الملابس الضيقة احتكاكًا بالجلد، مما يؤدي إلى تهيجه واحمراره وحتى طفح جلدي. قد تكون هذه المشاكل الجلدية أكثر شيوعًا عند احتكاك القماش بالجلد بشكل متكرر.

: يُعدّ انضغاط الأعصاب من الآثار الجانبية الشائعة. قد يؤدي هذا إلى الشعور بالخدر أو الوخز أو حتى الألم. مع مرور الوقت، قد يتفاقم هذا الانضغاط، خاصةً مع تكرار ارتداء الملابس.

: قد تُعيق الملابس الضيقة، وخاصةً حول الصدر أو البطن، حركة الحجاب الحاجز بحرية، مما يُؤدي إلى ضيق التنفس. قد يؤدي هذا إلى ضيق التنفس والتعب وانخفاض مستوى الأكسجين.

: قد تُعيق الملابس الضيقة جدًا، وخاصةً حول الساقين أو الخصر، تدفق الدم. وقد يُؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تورم أو مضاعفات أكثر خطورة، مثل دوالي الأوردة، أو في الحالات القصوى، جلطات الدم.

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في حين أن الآثار قصيرة المدى لارتداء الملابس الضيقة قد تبدو سهلة، إلا أن استخدامها على المدى الطويل قد يكون له عواقب وخيمة. يشير الدكتور سينجلا إلى العديد من المخاطر الصحية التي تتطور مع مرور الوقت:



: قد يؤدي الضغط المستمر حول المعدة إلى تفاقم أو حتى إثارة حالات مثل ارتجاع المريء، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD). تزيد الملابس الضيقة من ضغط البطن، مما يدفع أحماض المعدة إلى الأعلى ويسبب عدم الراحة.

: بالنسبة للنساء، تُهيئ الملابس الضيقة التي تحبس الرطوبة، وخاصةً في مناطق مثل الفخذ، بيئةً مثاليةً لعدوى الخميرة. وينطبق هذا بشكل خاص على الملابس الداخلية الضيقة أو الأقمشة الصناعية التي تمنع التهوية الجيدة

: قد يؤدي الضغط المستمر على الأعصاب بسبب الملابس الضيقة إلى خدر دائم، أو وخز، أو حتى ألم مزمن. قد يصعب علاج هذه الحالات، حتى بعد التوقف عن ارتداء الملابس الضيقة.

مشاكل الجهاز الهضميزيادة خطر الإصابة بالعدوىألم الأعصاب المزمن

مشاكل الدورة الدموية: قد يؤدي تقييد تدفق الدم لفترات طويلة بسبب الملابس الضيقة إلى ظهور دوالي الأوردة. في الحالات الشديدة، قد يؤدي تقييد الدورة الدموية المزمن إلى تجلط الدم، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة، مثل تخثر الأوردة العميقة.

: مع مرور الوقت، قد يُغير ارتداء الملابس الضيقة وضعية الجسم. على سبيل المثال، قد تُسبب الأحزمة أو أحزمة الخصر الضيقة ضغطًا مفرطًا على أسفل الظهر، مما يُسبب آلامًا في الجهاز العضلي الهيكلي. وعلى المدى الطويل، قد تُسبب الوضعية السيئة آلامًا مزمنة في الرقبة والظهر والمفاصل.

: قد يؤثر ضيق التنفس الناتج عن الملابس الضيقة على الجهاز التنفسي مع مرور الوقت. قد يُصاب الأشخاص الذين يرتدون ملابس ضيقة باستمرار بمشاكل تنفسية مزمنة، خاصةً إذا كانوا يعانون بالفعل من أمراض مثل الربو.

: قد يؤدي تهيج الجلد المطول الناتج عن

إلى أمراض مزمنة مثل الأكزيما أو التهاب الجلد، وإذا استمر التهيج، فقد يُسبب التهابات جلدي

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