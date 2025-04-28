شكرا لقرائتكم خبر عن ما يحدث للجسم إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة دائمًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسرالأحد، 27 أبريل 2025 11:00 م
غالبًا ما تحدد الموضة اختياراتنا للملابس، ولكن عندما تتضمن هذه الاختيارات ملابس ضيقة للغاية، فقد نتسبب في ضرر أكبر لأجسادنا مما ندرك، وفقا لموقع indianexpress.
ويشرح الدكتور ناريندرا سينغلا، الاستشاري الرئيسي في الطب الباطني في مستشفى سي كي بيرلا في دلهي، الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤثر بها الملابس الضيقة على أجسامنا، سواء على المدى القصير أو الطويل.تأثيرات فورية على الجسم
عندما نرتدي ملابس ضيقة للغاية، يستجيب جسمنا بعدة طرق، كما قال الدكتور سينجلا:تهيج الجلد: قد تسبب الملابس الضيقة احتكاكًا بالجلد، مما يؤدي إلى تهيجه واحمراره وحتى طفح جلدي. قد تكون هذه المشاكل الجلدية أكثر شيوعًا عند احتكاك القماش بالجلد بشكل متكرر. انضغاط الأعصاب: يُعدّ انضغاط الأعصاب من الآثار الجانبية الشائعة. قد يؤدي هذا إلى الشعور بالخدر أو الوخز أو حتى الألم. مع مرور الوقت، قد يتفاقم هذا الانضغاط، خاصةً مع تكرار ارتداء الملابس. ضيق التنفس: قد تُعيق الملابس الضيقة، وخاصةً حول الصدر أو البطن، حركة الحجاب الحاجز بحرية، مما يُؤدي إلى ضيق التنفس. قد يؤدي هذا إلى ضيق التنفس والتعب وانخفاض مستوى الأكسجين. ضعف الدورة الدموية: قد تُعيق الملابس الضيقة جدًا، وخاصةً حول الساقين أو الخصر، تدفق الدم. وقد يُؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تورم أو مضاعفات أكثر خطورة، مثل دوالي الأوردة، أو في الحالات القصوى، جلطات الدم. الضرر طويل المدى من الملابس الضيقة
في حين أن الآثار قصيرة المدى لارتداء الملابس الضيقة قد تبدو سهلة، إلا أن استخدامها على المدى الطويل قد يكون له عواقب وخيمة. يشير الدكتور سينجلا إلى العديد من المخاطر الصحية التي تتطور مع مرور الوقت:
مشاكل الدورة الدموية: قد يؤدي تقييد تدفق الدم لفترات طويلة بسبب الملابس الضيقة إلى ظهور دوالي الأوردة. في الحالات الشديدة، قد يؤدي تقييد الدورة الدموية المزمن إلى تجلط الدم، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة، مثل تخثر الأوردة العميقة.إجهاد الجهاز العضلي الهيكلي: مع مرور الوقت، قد يُغير ارتداء الملابس الضيقة وضعية الجسم. على سبيل المثال، قد تُسبب الأحزمة أو أحزمة الخصر الضيقة ضغطًا مفرطًا على أسفل الظهر، مما يُسبب آلامًا في الجهاز العضلي الهيكلي. وعلى المدى الطويل، قد تُسبب الوضعية السيئة آلامًا مزمنة في الرقبة والظهر والمفاصل. مشاكل الجهاز التنفسي: قد يؤثر ضيق التنفس الناتج عن الملابس الضيقة على الجهاز التنفسي مع مرور الوقت. قد يُصاب الأشخاص الذين يرتدون ملابس ضيقة باستمرار بمشاكل تنفسية مزمنة، خاصةً إذا كانوا يعانون بالفعل من أمراض مثل الربو. الأمراض الجلدية: قد يؤدي تهيج الجلد المطول الناتج عن الملابس الضيقة إلى أمراض مزمنة مثل الأكزيما أو التهاب الجلد، وإذا استمر التهيج، فقد يُسبب التهابات جلدي
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