شكرا لقرائتكم خبر عن 13 علامة لا تتجاهليها لو ظهرت على طفلك.. مؤشر لمرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الأطفال نادر، إذ لا يمثل سوى أقل من 1% من جميع تشخيصات السرطان، ومع ذلك، يبقى ثاني أكبر سبب للوفاة لدى الأطفال بعد الحوادث، ويعد الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية لتحسين النتائج، وبينما تتداخل العديد من الأعراض مع أمراض الطفولة الشائعة، فإن اليقظة والاستشارة الطبية السريعة أمران أساسيان، وفقًا لموقع hindustantimes.

وقالت الدكتورة سوميترا مينا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة رعاية الأطفال الرقمية "بيبيناما" إن سرطان الأطفال يختلف اختلافًا كبيرًا عن سرطانات البالغين، وتشمل الأنواع الأكثر شيوعًا سرطان الدم، وأورام الدماغ، والأورام اللمفاوية وورم الخلايا العصبية ، وورم ويلمز (سرطان الكلى)، وسرطانات العظام (ساركوما العظام وساركوما يوينغ) ، وساركوما الأنسجة الرخوة".

وعلى الرغم من ندرته، إلا أن تأثير سرطان الأطفال كبير، فكشفت الدكتورة سوميترا مينا: "في حين انخفضت معدلات الوفيات بشكل كبير بفضل التقدم في العلاج، إلا أن السرطان نفسه، وأحيانًا علاجه، قد يؤدي إلى تحديات بدنية ونفسية ومعرفية طويلة الأمد للأطفال".

العمر وعوامل الخطر

السرطان قد يصيب أي عمر، ولكن بعض أنواعه أكثر انتشارًا في فئات عمرية محددة، على سبيل المثال، يُعد سرطان الدم أكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار، بينما يميل سرطان العظام إلى الظهور لدى المراهقين.

وأسباب معظم سرطانات الأطفال غير معروفة، ومع ذلك، تشمل عوامل الخطر المحددة الحالات الوراثية (مثل متلازمة داون)، والتاريخ العائلي للإصابة بالسرطان، والتعرض للإشعاع، وبعض العوامل البيئية".

ولذا يجب على الآباء أن يكونوا على دراية بالأعراض العامة التي قد تشير إلى وجود مشكلة:

● حمى غير مبررة أو مستمرة أو متكررة دون سبب واضح.

● التعب والإرهاق غير المعتاد أو نقص الطاقة.

● فقدان كبير في الوزن دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط.

● انخفاض الاهتمام بالطعام أو صعوبة تناوله.

● شحوب أو شحوب مستمر.

أعراض محددة

بالإضافة إلى الأعراض العامة، اقترحت التقرير مراقبة هذه العلامات الأكثر تحديدًا:

● ظهور كتل أو تورم في أي مكان بالجسم.

● آلام العظام المستمرة أو المتكررة.

● الصداع المتكرر أو الشديد، وخاصة المصحوب بالتقيؤ.

● تغيرات مفاجئة في الرؤية.

● سهولة الإصابة بالكدمات، أو نزيف الأنف، أو نزيف اللثة.

● تغيرات جلدية غير عادية، أو طفح جلدي، أو تغير في اللون، أو تقرحات لا تلتئم.

● أعراض عصبية مثل تغيرات في السلوك أو التنسيق أو التوازن.

● تورم أو انتفاخ في البطن.

معدلات البقاء على قيد الحياة والعلاج

ويتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى سرطان الأطفال الآن 80%، بفضل التطورات في العلاج، حيث يعتمد نجاح العلاج على نوع السرطان ومرحلته، بالإضافة إلى الصحة العامة للطفل، وتشمل خيارات العلاج العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والجراحة، والعلاج المناعي.

في حين أن أسباب العديد من سرطانات الأطفال غير مفهومة تمامًا، يمكن للوالدين لعب دور حاسم في دعم صحة أطفالهم ورفاهيتهم بشكل عام، فإن تقوية جهاز المناعة أمر بالغ الأهمية. ويمكن تعزيز ذلك باتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، وتقليل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، وتشجيع النشاط البدني المنتظم. إن اتباع نمط حياة صحي يقوي مناعة الجسم الطبيعية، وقد يساهم في الحد من خطر الإصابة ببعض الأمراض".

متى يجب طلب الرعاية الطبية

استشيروا طبيب الأطفال فورًا إذا ظهرت على طفلكم أي أعراض مقلقة، خاصةً إذا استمرت أو ساءت أو ظهرت معًا. لا تترددوا في طلب المشورة الطبية المتخصصة إذا كان لدى أي شخص أي مخاوف بشأن صحة طفله أو نموه، خاصةً إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان. ثقوا بحدسكم، فالكشف المبكر هو الأساس".

