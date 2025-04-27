شكرا لقرائتكم خبر عن بواسطة الذكاء الاصطناعي.. اختبار دم يمكنه اكتشاف 12 نوعًا من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

نشرت جريدة dailymail بحثًا جديدًا قام به فريق من جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا، ويوضح إمكانية اكتشاف 12 نوعا من السرطان بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل دم يبحث عن أجزاء صغيرة من المواد الوراثية من الأورام في الجسم.

وتشمل هذه الأورام الساركوما في الأمعاء والرئة والثدي والبروستات والبنكرياس والمبيض والكبد والدماغ والمريء والمثانة والمعدة والعظام والأنسجة الرخوة.

وقال الخبراء إن الاختبار الرائد من شأنه أن يكون "حيويا" لسرطان الأمعاء وسط ارتفاع مثير للقلق في معدلات الإصابة بالمرض بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وهو ما حير الأطباء في جميع أنحاء العالم.

وأضافوا أن التكنولوجيا كانت "سريعة وقابلة للتطوير" ويمكن طرحها في جميع أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لعلاج حالات السرطان المشتبه بها في غضون عامين.

إذا تم تقديم هذا النظام، فإنه يعني أنه يمكن تجنيب المرضى الإجراءات الجراحية مثل منظار القولون أو الخزعات للكشف عن المرض، مع توفير الوقت والمال لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويستخدم الاختبار، الذي طوره فريق من جامعة ساوثهامبتون، الذكاء الاصطناعي لتحليل عينات الدم بحثًا عن شظايا صغيرة من المواد الوراثية من الأورام تسمى microRNA لتحديد أي سرطان موجود في الجسم.

وقال البروفيسور السير ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن اختبار الدم هذا لديه القدرة على مساعدتنا في الكشف عن سرطان الأمعاء في وقت مبكر وتقليل الحاجة إلى الاختبارات الأخرى، كما أنها ستكون الخطوة التالية في هذه التجربة حيوية الآن في جمع المزيد من الأدلة حول فعاليتها وكيف يمكن أن تعمل في الممارسة العملية".

وأضافت آشلي دالتون، وزيرة الصحة العامة التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي للمرة الثانية: "عندما تم تشخيص إصابتي بالسرطان لأول مرة، كانت تجربة معقدة تضمنت اختبارات وإعادة اختبارات ومواعيد وفحوصات، وكان من الممكن أن يؤدي إجراء فحص دم بسيط إلى تبسيط تشخيص حالتي حتى يتمكن الأطباء من التركيز على علاجي".

ويتطلب الأمر ما بين 10 إلى 15 قطرة من الدم، ويتكلف ما بين 120 إلى 300 جنيه إسترليني لكل اختبار، ويقول الباحثون إن الاختبارات الأولية التي أجريت على 20 ألف مريض أظهرت أن نسبة دقتها تصل إلى 99%.

يمكن أن يسبب سرطان الأمعاء وجود دم في البراز، أو تغيرًا في حركة الأمعاء، أو وجود كتلة داخل الأمعاء، مما قد يُسبب انسدادًا، كما يُعاني بعض الأشخاص من فقدان الوزن نتيجةً لهذه الأعراض، كما تتضمن الأعراض غالبًا تغييرات في حركات الأمعاء مثل الإسهال المستمر والجديد أو الإمساك، والحاجة أو الشعور بالحاجة إلى التبرز بشكل متكرر أو أقل، ووجود دم في البراز، ولذا يجب عدم ترك هذا الأمر، وعند ظهور مثل هذه الأعراض الذهاب للطبيب علي الفور.

