شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك رابط بين بكتيريا الأمعاء والتصلب المتعدد؟.. استشاري توضح والان مع تفاصيل الخبر

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأقاويل حول العلاقة بين بكتيريا الأمعاء الضارة وعلاقتها بالإصابة بمرض التصلب المتعدد "MS".

وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتورة دينا زمزم أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، التي أوضحت أن بكتيريا الأمعاء تلعب دورًا مهمًا في تدريب جهاز المناعة منذ الطفولة، كما أن توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء يساعد في إبقاء جهاز المناعة متزنًا فلا يهاجم الجسم نفسه، ولا يترك الجراثيم تنتشر بحرية.

وللتوضيح أكثر أكدت زمزم، أن بكتيريا الأمعاء ترسل إشارات إلى جهاز المناعة طوال الوقت، فإذا تغيرت تركيبتها، قد يتغير سلوك المناعة ويبدأ بمهاجمة الجسم، كما يحدث في التصلب المتعدد.

وأضافت، أنه بالفعل هناك ارتباط بين بكتيريا الأمعاء وبين مرض التصلب المتعدد (MS)، حيث كشفت الدراسات الحديثة أن الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد لديهم تركيبة مختلفة من بكتيريا الأمعاء مقارنة بالأشخاص الأصحاء، فبعض أنواع البكتيريا قد تكون أقل أو أكثر حضورًا، مما قد يؤثر على جهاز المناعة بطريقة تؤدي إلى تحفيز الالتهاب أو تثبيط تنظيمه.

فالتصلب المتعدد هو مرض مناعي ذاتي (أي أن جهاز المناعة يهاجم خلايا الجسم نفسه)، فإن التغيرات في الميكروبيوم قد تساهم في تطور المرض أو تفاقمه، وأيضًا، هناك أبحاث تحاول استخدام تعديل بكتيريا الأمعاء (عبر البروبيوتيك، الحمية، أو حتى زراعة البراز FMT) كطريقة مساعدة في علاج التصلب المتعدد، لكنها ما زالت في المراحل التجريبية.

ماذا يحدث في الجسم عند الإصابة بالتصلب المتعدد؟

وأشارت أستاذ المخ والأعصاب، أنه في حالة الإصابة بالتصلب المتعدد، يحدث الآتي بالجسم، وهو:

1. اختلال توازن الميكروبيوم

بعض أنواع البكتيريا المفيدة تقل، بينما تزداد أنواع قد تعزز الالتهابات.

2. تأثير على الخلايا المناعية

هذا الخلل يحفز أنواعًا معينة من خلايا المناعة (مثل Th17 cells) التي تهاجم أنسجة الجسم خصوصًا الغلاف الواقي للأعصاب (الميالين).

3. زيادة الالتهاب

البكتيريا الضارة قد تنتج مواد (toxins أو metabolites) تجعل الأمعاء أكثر "تسريبًا"، مما يسمح بمرور جزيئات التهابية إلى الدم وتحفيز جهاز المناعة بقوة أكبر.

4. ضعف الخلايا التنظيمية

هناك خلايا مناعية تُسمى "الخلايا التائية التنظيمية" (Tregs)، وظيفتها تهدئة جهاز المناعة. الميكروبيوم غير الصحي قد يقلل من عمل هذه الخلايا، مما يضعف السيطرة على الالتهاب الذاتي.