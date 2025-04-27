شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك أكثر عرضة للتسمم بعد تناول الأرز باللبن.. اعرف علامات الفساد والان مع تفاصيل الخبر

من الغريب سماع أن الأرز باللبن يمكن أن يسبب التسمم في بعض الحالات، ولمعرفة حقيقة هذا الأمر تحدث الخليج 365 مع الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في قصر العيني، والتي أوضحت أن السبب طريقة التحضير والتخزين الصحية غير المسببة للتسمم.

أسباب تعرض الأرز باللبن لإصابتك بالتسمم

وقدمت أبرز الأسباب المؤدية لتعرض الأرز بلبن للإصابة بالتسمم، ومنها:

- إذا اللبن مش مبستر أو كان فاسد.

- لو الأرز بلبن تُرك برا التلاجة فترة طويلة (أكثر من ساعتين)، البكتيريا زي الستافيلوكوكاس أو الباسيلس سيريوس ممكن تتكاثر بسرعة.

- تسخين متكرر للأرز بلبن بدون تبريده الصحيح قد يزيد فرصة التسمم.

- سوء النظافة أثناء التحضير (مثلاً أدوات مش نظيفة أو أيدي ملوثة).

- تلوث بالبكتيريا مثل السالمونيلا، الإيشيريشيا كولاي، الليستيريا، والستافيلو كوكس.

- عدم البسترة (أي استهلاك الحليب أو الألبان الخام دون تسخين لقتل الجراثيم).

- انتهاء الصلاحية أو التلف بسبب سوء النقل أو التبريد.

أعراض تسمم الأرز باللبن

أعراض تسمم الألبان عادة هي:

- غثيان وقيء

- إسهال

- ألم في البطن

- حمى وأحيانًا صداع

- ضعف عام وجفاف في الحالات الشديدة

للوقاية من التسمم بالأرز باللبن

وللوقاية من الإصابة بالتسمم بالأرز باللبن عليك القيام بالتالي:

- تأكد من شراء الألبان المبسترة فقط.

- تحقق من تاريخ الصلاحية دائماً.

- خزّن الألبان في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 مئوية.

- لا تستهلك المنتجات التي لها رائحة أو طعم غريب.

وللتوضيح أكثر يصبح الأرز بلبن آمن في هذه الحالات كاللبن مبستر وطازج، أو يتم تحضر بطريقة نظيفة، وإذا تم تبريده فور ما يبرد على حرارة الغرفة (ما يترك أكثر من ساعتين)، ويستهلك خلال يوم أو يومين وهو محفوظ في التلاجة.

