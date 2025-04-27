طرق تعليم اللغات للأطفال: نصائح لتسهيل التعلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 11:58 صباحاً - تخيّلي أنك تحاولين تعلّم درسٍ في الفصل الدراسي وأنت لا تفهمين اللغة المُقدّمة به. يتطلب تعليم متعلّمي اللغة الإنجليزية إستراتيجياتٍ متخصصة؛ ومن أبسط هذه الإستراتيجيات أن "تضعي نفسك مكانهم".

يواجه هؤلاء الطلاب تحدياً مزدوجاً يتمثل في تعلم المواد الدراسية مع تعلم اللغة في الوقت نفسه، بينما يواجه معلموهم تحدياً إضافياً يتمثل في استخدام الإستراتيجيات التعليمية المناسبة لمساعدتهم على النجاح.

كيف أبدأ بتعليم أطفالي اللغة الإنجليزية في المنزل؟

يرغب العديد من الآباء والأمهات بتعليم الأطفال اللغات في المنزل، لكنهم لا يعرفون من أين يبدؤون. لا يهم إن لم تكن لغتك الإنجليزية مثالية. الأهم هو أن تكوني متحمسة وأن تقدمي لأطفالك الكثير من التشجيع والثناء. سيتأثر طفلك بحماسك للغة. لا تقلقي إذا لم يبدأ طفلك بالتحدث باللغة الإنجليزية فوراً، فسيحتاج إلى بعض الوقت لاستيعابها. تحلَيّ بالصبر، وسيبدأ بالتحدث بها في الوقت الذي يناسبه، لكن طبقي ما يلي:

خصصي أوقاتاً لتعلم اللغة

خصصي أوقاتاً لتعلم اللغة



نظّمي روتيناً لوقت تعلم اللغة الإنجليزية في المنزل. يُفضّل أن تكون الجلسات قصيرة ومتكررة بدلاً من جلسات طويلة ومتقطعة. خمس عشرة دقيقة كافية للأطفال الصغار جداً. يمكنك إطالة الجلسات تدريجياً مع نمو طفلك وزيادة تركيزه. لكن اجعلي الأنشطة قصيرة ومتنوعة لجذب انتباه طفلك.

حاولي القيام بأنشطة معينة في نفس الوقت يومياً. يشعر الأطفال براحة وثقة أكبر عندما يعرفون ما ينتظرهم. على سبيل المثال، يمكنك لعب لعبة إنجليزية كل يوم بعد المدرسة، أو قراءة قصة إنجليزية مع أطفالك قبل النوم. إذا كان لديك مساحة في المنزل، يمكنك تخصيص ركن للغة الإنجليزية للاحتفاظ بأي شيء مرتبط بها، مثل الكتب والألعاب وأقراص الفيديو الرقمية أو الأشياء التي صنعها أطفالك. التكرار ضروري، فغالباً ما يحتاج الأطفال إلى سماع الكلمات والعبارات مرات عديدة قبل أن يشعروا بأنهم مستعدون لنطقها بأنفسهم.

تحدثي أنت باللغة التي ترغبين بتعليمها

إذا كنتِ ثنائية اللغة أو متعددة اللغات، فتحدثي مع ابنك باللغات التي تتحدثينها بالفعل في أقرب وقت ممكن. فالتواصل المستمر يُعرّف الأطفال على مفهوم التعدد اللغوي في مرحلة مبكرة من حياتهم، وبطريقة طبيعية جداً.

إن البدء المبكر بتعلم اللغة مفيد أيضاً لأنه يجعل من الأسهل على الأطفال اكتساب مهارات لغوية جديدة في وقت لاحق من الحياة - سوف يفكرون في التعدد اللغوي على أنه أمر طبيعي، وسيكون لديهم أساس في أصوات وتدفق اللغة الجديدة، وحتى يمنحهم أساساً لتعلم لغة جديدة من الصفر.

بالإضافة إلى التعلم السلبي الذي يتعرضون له إذا كنتِ تتحدثين اللغة في المنزل، فإن القليل من التعلم النشط يمكن أن يكون له تأثير كبير - ويمكن أن يمهد الطريق لعلاقة إيجابية مع تعلم اللغة مدى الحياة.

حاولي دمج لغات جديدة في حياتك اليومية مع طفلك من خلال القيام بتمارين ممتعة للمفردات معه في المساء باستخدام بطاقات تعليمية مناسبة للأطفال أو تطبيقات تعلم اللغة.

العبا معاً

يتعلم الأطفال بشكل طبيعي عندما يستمتعون. تُعد البطاقات التعليمية وسيلة رائعة لتعليم ومراجعة المفردات، وهناك العديد من الألعاب المختلفة التي يمكنك لعبها باستخدام البطاقات التعليمية، مثل لعبة الذاكرة ، ولعبة كيم، وسناب، و"العائلات السعيدة". يمكنك العثور على بطاقات تعليمية مجانية قابلة للتنزيل حول مجموعة واسعة من المواضيع على المواقع الإلكترونية، وهناك العديد من أنواع الألعاب الأخرى التي يمكنك لعبها مع أطفالك لمساعدتهم على ممارسة اللغة الإنجليزية. مثل:

ألعاب الحركة - على سبيل المثال يقول سيمون، التمثيل الصامت، ما هو الوقت يا سيد وولف؟

ألعاب الطاولة - لعبة الثعابين والسلالم، وغيرها من الألعاب التقليدية

ألعاب الكلمات - مثل "أنا أتجسس"، "الجلاد"

كيف تساعدين طفلك الذي يتراوح عمره بين 5 و7 أعوام على تذكر ما يتعلمه؟

استخدمي القصص

استخدمي القصص



يُحب الأطفال الصغار الكتب ذات الألوان الزاهية والرسومات الجذابة. انظرا إلى الصور معاً ورددا الكلمات أثناء الإشارة إليها. لاحقاً، يمكنكِ أن تطلبي من طفلك الإشارة إلى أشياء مختلفة، مثل "أين القطة؟". بعد فترة، شجعيه على قول الكلمات بسؤاله "ما هذا؟". الاستماع إلى القصص سيجعل طفلك يعتاد على أصوات وإيقاعات اللغة الإنجليزية.

تُعدّ القصص المتحركة على منصات مختلفة من الإنترنت وسيلةً ممتازةً للأطفال لتطوير مهارات الاستماع والقراءة. يُمكن للأطفال الأكبر سناً إكمال الأنشطة المُرفقة القابلة للتنزيل للتحقق من فهمهم.

استغلي المواقف اليومية

ميزة تدريس اللغة الإنجليزية في المنزل هي إمكانية استخدام مواقف يومية وأشياء واقعية من حولك لممارسة اللغة بشكل طبيعي وفي سياقها. على سبيل المثال:

تحدثي عن الملابس عندما يرتدي طفلك ملابسه، أو عندما تقومين بفرز الملابس المغسولة ("دعنا نرتدي جواربك الزرقاء"، "إنه قميص أبي"، وما إلى ذلك).

تدربي على استخدام المفردات الخاصة بالألعاب والأثاث عندما تساعدين طفلك في ترتيب غرفة نومه ("دعنا نضع دبدوبك على السرير!"، "أين السيارة الزرقاء؟").

علّمي طفلك مفردات الطعام أثناء الطهي أو التسوق. عند الذهاب إلى السوبر ماركت، أعطِيه قائمة بالأشياء التي يبحث عنها (استخدمي صوراً أو كلمات تناسب عمره). راجعي المفردات عند وضع المشتريات في المنزل.

ابحثي عن مسلسل تلفزيوني جديد

ابحثي عن مسلسل تلفزيوني جديد



حاولي تحويل وقت الشاشة إلى قناة أخرى للتعرض للغة (لن يكون الأمر صعباً، عليك).

إذا كنتِ أماً لأطفال صغار، فحاولي تغيير إعدادات اللغة في برامجهم المفضلة فمعظم البرامج متوفرة بعدة لغات، ولن يجد الأطفال الذين اعتادوا على هذه اللغة صعوبة في متابعة برنامجهم المفضل بلغة أجنبية، فالأطفال أكثر صبراً وانفتاحاً من البالغين

استخدمي الأغاني

الأغاني وسيلة فعّالة جداً لتعلم كلمات جديدة وتحسين النطق. الأغاني التي تتضمن حركات مفيدة بشكل خاص للأطفال الصغار، إذ تتيح لهم المشاركة حتى لو لم يتمكنوا من غناء الأغنية بعد. غالباً ما تُظهر الحركات معنى كلمات الأغنية.

يوجد العديد من الأغاني الممتعة والرسوم المتحركة على مواقع الإنترنت، والتي يمكنك الاستماع إليها مع أطفالك.

قومي بتدريس القواعد النحوية

مع الأطفال الصغار، لا داعي لتعليمهم قواعد النحو صراحةً، بل تعويدهم على سماع واستخدام تراكيب نحوية مختلفة في سياقها، على سبيل المثال "have got" عند الحديث عن مظهر شخص ما، أو "must/mustn't" عند الحديث عن قواعد مدرسته. إن سماع القواعد النحوية المستخدمة في سياقها منذ الصغر سيساعد طفلك على استخدامها بشكل طبيعي وصحيح عندما يكبر.

كيف يمكنك تعليم الأطفال الأكبر سناً؟

كيف يمكنك تعليم الأطفال الأكبر سناً؟



يمكنكم استخدام قسم تمارين القواعد على بعض منصات الإنترنت، حيث تساعد مقاطع الفيديو والاختبارات والألعاب الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة ومريحة.

قد يكون من المفيد جداً للأطفال الأكبر سناً تعليم إخوتهم أو أفراد عائلتهم الآخرين. شرح كيفية استخدام القواعد النحوية لشخص آخر يساعدك على إتقانها بنفسك.

علميهم القراءة المستمرة

تمتلئ كتب الأطفال بمفردات متنوعة ولكن بسيطة وأساسيات بنية اللغة والقواعد النحوية - بعبارة أخرى، فهي توفر الأساس المثالي لتعلم لغة جديدة. وبما أن الأطفال الصغار لديهم حب طبيعي للقراءة - ويحبون عندما يقرأ لهم والداهم فإن قراءة الكتب باللغة التي يتعلمونها هي طريقة قوية بشكل لا يصدق لتحقيق التقدم كل يوم.

قد يحتاج الأطفال الأكبر سناً إلى مزيد من التشجيع، ولكن الحرص على استكمال تعلمهم بقراءة نشطة باللغة المستهدفة أمرٌ أساسيٌّ لترسيخ اللغة الجديدة في أذهانهم. مع تحسّن مهاراتهم في القراءة باللغة الأجنبية، احرصي على توفير نسخ أجنبية من الكتب التي يحبونها بالفعل، مثل هاري بوتر.

ابحثي عن المسلسلات الكوميدية

بالنسبة للمراهقين، ابحثوا عن المسلسلات أو المسلسلات الكوميدية الشهيرة باللغة التي تتعلمونها (إليكم على سبيل المثال اقتراحاتنا لمسلسلات الأبطال الخارقين لتعلم اللغة الإنجليزية ). إن مشاهدة برنامج لمدة 20 دقيقة من المحادثات العادية بلغة أجنبية بانتظام يمكن أن يساعدهم على تعلم فهم الحوار المنطوق وتعريفهم بالتعبيرات العامية.

أرسليهم إلى الخارج

نحن لا نتحدث عن شراء تذكرة طائرة ذهاب فقط والتلويح بالدموع وداعاً في المطار، نحن نتحدث عن تسجيلهم في دورة لغة في الخارج، خلال عطلاتهم الصيفية أو أي وقت فراغ آخر خلال العام.

حتى قضاء بضعة أسابيع فقط في تعلم لغة جديدة في بلد تُعدّ لغته الأم كفيلٌ بتحفيز تعلمهم وتحفيزهم على الاستثمار فيها بشكل أكبر. وهذا مهمٌّ بشكل خاص للمراهقين الذين قد يفقدون الحافز دون أن يلمسوا الفائدة الحقيقية التي يمكن أن يجلبها التحدث بلغة جديدة مع أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال.

ما هي الكلمات والعبارات التي يجب أن أعلمها أولاً؟

ما هي الكلمات والعبارات التي يجب أن أعلمها أولاً؟



ضعي في اعتبارك اهتمامات طفلك وشخصيته عند اختيار المواضيع التي ستُدرّسها، ودعي طفلك يُساعدك في الاختيار. قد ترغبين في البدء ببعض هذه المواضيع:

الأعداد (1-10؛ 10-20؛ 20-100)

الألوان

الصفات (على سبيل المثال كبير، صغير، طويل، سعيد، حزين، متعب)

أعضاء الجسم

الألعاب

الملابس

الحيوانات (مثل الحيوانات الأليفة، وحيوانات المزرعة، والحيوانات البرية)

الطعام

من المهم أيضاً أن يعتاد طفلك على لغة "الوقت الإنجليزي"، لذا استخدمي نفس العبارات معه في كل مرة، مثلاً: "حان وقت الإنجليزية! هيا نجلس. بأي أغنية نبدأ اليوم؟" يجب تعليم الأطفال عبارات مثل: من فضلك؛ شكراً لك؛ هل يمكنني الحصول على..؟؛ أين..؟؛ أشر إلى..؛ ما لونه؟؛ إنه..؛ أحب..؛ لا أحب.

ومهما كانت طريقتك، فإن أهم شيء هو الاسترخاء والاستمتاع وجعل تعلم اللغة الإنجليزية تجربة ممتعة لك ولطفلك.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

الطريقة المثلى لتعلّم الأطفال لغات أجنبية