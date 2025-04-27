شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزودهاش.. أضرار المشي أكثر من اللازم لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

المشي طريقة جيدة لبدء عادة لياقة بدنية جديدة، مع أنه يبدو أساسيًا، إلا أن المشي بالطريقة الصحيحة وضمن روتين مدروس يُحسّن اللياقة البدنية ويساعدك على تحقيق أهدافك في انقاص الوزن، مع ذلك، عليك أن تعرف ما إذا كنت تُبالغ في المشي، لأنه قد يُسبب العديد من المشاكل الصحية الجسدية والنفسية، بحسب موقع تايمز ناو.

يُعتقد عمومًا أن المشي نشاط ترفيهي وليس رياضة، إلا أنه يُحسّن قوتك وقدرتك على التحمل وصحة قلبك وأوعيتك الدموية. لكن الأطباء يقولون إن الإفراط في بذل الجهد لتحسين لياقتك البدنية يزيد من خطر الإصابة والإرهاق.

إذا كنت ترغب في جني فوائد المشي، فستحتاج إلى وضع برنامج يسمح لك بزيادة حجم وكثافة تمارينك تدريجيًا.

ومع ذلك، فإن مسألة مدى فائدتها تختلف من شخص لآخر.

ماذا يحدث عندما تمشي كثيرًا؟

وفقا للخبراء، فإن المشي لمسافة أبعد مما يستطيع جسمك تحمله يؤدي إلى إجهاد شديد على المفاصل وإجهاد العضلات - خاصة لدى كبار السن الذين يستخدمون أحذية غير مناسبة أو يحافظون على وضعية سيئة.

إن ارتداء الأحذية البالية أو القديمة جدًا والمشي بوضعية سيئة أثناء المشي يمكن أن يضع أيضًا ضغطًا غير ضروري على ركبتيك ووركيك وأسفل ظهرك.

علامات وأعراض الإفراط في المشي

يمكن أن يؤدي المشي كثيرًا إلى التسبب في مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية والنفسية، ومنها ما يلي:

اكتئاب

ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة

زيادة العصبية

فقدان الشهية وفقدان الوزن

الإصابات المزمنة

التعب المستمر

تصلب العضلات وآلامها

العدوى، نزلات البرد والصداع

الأخطاء التي يجب عليك تجنبها أثناء المشي

وفقًا للخبراء، من أكثر الأخطاء شيوعًا عند بدء نظام المشي هو الإفراط في التمرين في وقت مبكر جدًا.

قد تكون متحمسًا لاتباع برنامج تمارين جيد ومتوازن ومنتظم لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، إلا أنك تحتاج إلى تعلم كيفية المشي بشكل صحيح خلال الأسبوعين الأولين. لذا، عليك:

لا تمشي بكثافة شديدة

ينصح الخبراء بالحفاظ على المشي في نطاق متوسط الشدة بحيث يبقى معدل ضربات قلبك الأقصى بين ٥٠٪ و٧٠٪. كمبتدئ، أبطئ وتيرة المشي تدريجيًا وزد وقتك وكثافتك.

في البداية، ابدأ بـ 15 دقيقة فقط من المشي بوتيرة هادئة وبطيئة، مما يساعدك على تنظيم تنفسك. استمر بإضافة بضع دقائق أسبوعيًا، وزدها تدريجيًا إلى 30 دقيقة من المشي بوتيرة سريعة. امشِ ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، وفي بقية الأيام، مارس تمارين أخرى مثل تمارين القوة والمرونة والتوازن.

لا تذهب بعيدا جدا

في سعيك للشعور بالراحة أثناء المشي، احرص على عدم المبالغة في المشي، وإلا قد تشعر بالتعب. ابدأ دائمًا ببرنامج مشي لمدة 15 دقيقة، ثم زد المدة خمس دقائق كل يومين أو ثلاثة.

لا تمشي بسرعة كبيرة

تجنب المشي بسرعة كبيرة تُسبب ضيقًا في التنفس. قد يُعرّضك ذلك للإرهاق ومشاكل صحية أخرى.

لا تبدأ المشي بدون احماء

تأكد دائمًا من الإحماء بمشي خفيف لمدة 5-10 دقائق قبل البدء بخطوة أسرع. بعد الإحماء، يمكنك القيام بتمارين تمدد لعضلات الساق، وأوتار الركبة،الفخذ، والكاحلين. تأكد أيضًا من تبريد جسمك، خاصةً إذا كنت ستمشي لمسافات طويلة.

لا تستسلم

حافظ على جدول منتظم للمشي حتى تتحول المشي إلى عادة ولا تشعر بالرضا إذا أهملته.

