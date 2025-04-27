شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء عليك القيام بها فور استيقاظك صباحا للتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

إن كيفية استيقاظك وما تفعله في الدقائق القليلة الأولى من يومك يمكن أن يكون له تأثير كبير على عملية التمثيل الغذائي لديك وحرق الدهون، بحسب موقع "تايمز ناو".

تُعتبر دهون البطن أو الدهون الحشوية من أكثر المناطق التي تُثير القلق ويصعب إنقاص وزنها.

كيفية التخلص من دهون البطن في الصباح؟ اشرب كوبين من الماء

الاستيقاظ صباحًا وأنت تعاني من الجفاف قد يُبطئ عملية الأيض، ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويُشعرك بالخمول. الاستيقاظ وشرب الماء صباحًا يُساعدك على ترطيب جسمك، ويُسهّل عملية الهضم، ويُسرّع عملية حرق الدهون.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين

يُعد البروتين عنصرًا غذائيًا بالغ الأهمية للتحكم في الوزن. فالنظام الغذائي الغني بالبروتين يزيد من إفراز هرمون الشبع ببتيد YY، مما يُقلل الشهية ويعزز الشعور بالشبع.

يُعزز البروتين معدل الأيض ويساعد على الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

وفقًا للدراسات، فإن تناول المزيد من البروتين يُقلل من دهون البطن مقارنةً بمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض البروتين. احرص على تضمين أطعمة في الصباح مثل:

المكسرات

ألبان

بروتين مصل اللبن

ابدأ صباحك بتمارين الكارديو والتمارين الهوائية، وهي طريقة فعّالة لتحسين صحتك وفقدان السعرات الحرارية. وتشير الدراسات إلى أنها قد تكون شكلاً فعالاً من التمارين الرياضية لتقليل دهون البطن. وقد وجدت دراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث فقدن دهونًا أكثر من جميع مناطق الجسم عند ممارسة التمارين الهوائية لمدة 300 دقيقة أسبوعيًا، مقارنةً بمن مارسن الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا الاستمتاع بتمارين ممتعة أخرى مثل رفع الأثقال، والملاكمة، والسباحة، والقفز بالحبل، مما يجعلها جزءًا منتظمًا من روتينك.

تقليل التوتر وممارسة التأمل

يزيد التوتر من تراكم دهون البطن، إذ يحفز الغدد الكظرية على إنتاج الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر. ووفقًا للدراسات، فإن ارتفاع مستويات الكورتيزول يزيد الشهية ويؤدي إلى تراكم الدهون في البطن.

ومع ذلك، فإن زيادة الكورتيزول تؤدي إلى زيادة الدهون حول منطقة الخصر، لذلك لتقليلها، شارك في أنشطة تخفف التوتر، مثل ممارسة اليوجا والتأمل.

مكملات الفيتامينات

يحتاج جسم كل شخص إلى أنواع مختلفة من الفيتامينات، لذا يجب إجراء فحوصات دم دورية لتحديد نقصها.

إن تناول الفيتامينات يعزز مستويات الطاقة، ويحسن التعافي، ويدعم فقدان الدهون، وخاصةً حول البطن. اتبع ذلك بمشي سريع لمدة 20-30 دقيقة لحرق الدهون، وتصفية الذهن، والتعرض لأشعة الشمس، مما يساعد على تحسين المزاج وتنظيم الهرمونات.