ما هي الحركة التي تدل على سلامة دماغ الرضيع خصوصاً في شهره الثالث؟

متى يتكون دماغ الجنين؟

لاحظي أن دماغ الجنين يتكون في أسابيع مبكرة جداً من تاريخ حدوث الحمل وعلى خلاف توقعاتك وتصوراتك حيث إن بدء نمو المخ عند الجنين في الأسبوع الثالث من أسابيع الحمل، ويعادل هذا الأسبوع الثالث ما يعرف بالأسبوع الأول من عمر الجنين، ثمّ تبدأ عملية تكون الأجزاء المعقّدة من المخ بالتكون في الأسبوع السادس من حدوث الحمل، وهو ما يعادله الأسبوع الرابع من عمر الجنين، ومع حلول الشهر الثاني من الحمل يتكون المخ بشكل تام، حيث ينمو دماغ الجنين ليصل حجم الدماغ ويلاحظ ذلك إلى نصف حجم الجسم تقريباً، ثمّ يزداد نموّ رأس الجنين وتبدأ عظامه بالتشكل والتكوّن.

اعلمي أن دماغ الإنسان يتكون من المخ وهو أكبر أجزاء الدماغ، ويقع المخ في الجمجمة، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الحبل الشوكي الذي يمتد في العمود الفقري ليشكل المخ مع الحبل الشوكي ما يعرف بالجهاز العصبي المركزي في الجسم، وهو الجهاز الذي تقع عليه مسؤولية جميع الحركات والأفعال الإرادية، واللا إرادية التي تحدث داخل الجسم، ومن هذه الأفعال التفكير، والإحساس أي الإدراك، وكذلك الحركة، ومهارة النطق، والتحكم بالعواطف والشعور بالمواقف المختلفة، وينظّم أيضاً عمل الحواس ووظائف أخرى مختلفة ولكنها ضرورية من أجل سلامة صحة الإنسان، مما يعني أن الجنين قد يتعرض لمخاطر تؤثر على صحته مدى حياته في حال حدوث مشاكل في الدماغ مما يجعل الأطباء يستاءلون عن أسباب تشوه الجنين التي حدثت في بداية الحمل خصوصاً.

اختبار سلامة الدماغ عند رضيعك في شهره الثالث

أطراف الرضيع

راقبي طفلك الرضيع حين يصل إلى شهره الثالث لأن هناك حركة يجب أن يقوم بها قبل هذا العمر أو حين يصل إليه وهذه الحركة سوف تطمئنك على سلامة دماغ الطفل، وهذه الحركة مرتبطة بحركة وسلامة أطراف المولود فيجب أن تراقبي مولودك لكي تتأكدي أنه مع حلول شهره الثالث يستطيع أن يضم يديه فوق بعضهما البعض، لأن هذه الحركة مهمة جداً لكي تتأكدي من توافق العمل بين الدماغ الأيمن والأيسر، وهذه الحركة التي يقوم بها الطفل تشير إلى مؤشر نمو رائع وهو أن جزءي الدماغ يدركان وجود بعضهما البعض مما يساعد الرضيع على متابعة الأشياء المتحركة بعينيه مما يعني أن هناك توافقاً بين إشارات الدماغ وأجزاء الجسم.

لاحظي حركات ساقي الطفل أيضاً، ويمكن أن تتابعي حركة الأطراف الأربعة، بمعنى الذراعين والساقين وسوف تكتشفين أن صحة الدماغ عند رضيعك سليمة وجيدة ولم يتعرض الطفل لأي مشاكل أثناء الولادة أو حتى خلال تكونه في رحمك حين يقوم بوضع طرف قدمه في فمه فهذه حركة مهمة جداً كما أن رفع ساقيه للأعلى ومحاولة لمسهما بيديه، بحيث يبدو الرضيع في الهيئة الجنينية وكأنه يستذكر هيئته التي كان عليها في الرحم فهي حركة مهمة ويجب أن ترينها بنفسك لكي تطمئني على سلامة دماغ طفلك.

العلامات التطورية السليمة عند الرضيع في شهره الثالث

رضيع في حضن الأم

اعلمي أنكِ يجب أن تحصلي على كل ما تحتاجين معرفته عن وزن الرضيع فيجب أن تعرفي أن وزن الرضيع في الشهر الثالث، وسوف تكتشفين أن رضيعك خلال الأشهر الثلاثة الأولى سوف يكون لديه ما يُعرف بتفجر النمو فسوف يكتسب ما بين 800 جرام إلى كيلو جرام واحد في الشهر، ومن ناحية زيادة طوله، فسوف يزداد طوله حوالي 3 أو 4 سنتيمتر في الشهر.

لاحظي أن طفلك الرضيع في هذا الشهر يكون في حالة تأهب بصري قوي وملحوظ، حيث يبدأ في التحديق جيداً ولمدة طويلة بالوجوه التي تمر من أمامه أو تقترب منه، كما أنه يمكنه أن يركز نظره على لعبة معلقة على بعد سنتيمترات قليلة منه ويتتبعها من مكان لآخر في نظر نصف دائري، كما أن سمع الطفل يتحسن ويصبح متحمساً لكي يتعرف إلى الأصوات القريبة التي تصدر بالقرب منه.

اعلمي أن من أبرز مهارات طفلك في هذا الشهر هي محاولته الحركة من مكانة ومحاولته أيضاً الوصول إلى الأشياء من أجل أن يلتقطها ويضعها في فمه، كما أنه سوف يبدأ الطفل في الاستجابة لمداعباتك له ويحب أن يمسك بألعابه أو أن يحاول الوصول إليها بلهفة وفضول ويبدأ طفلك خلال هذه المحاولات في استخدام قبضيته وتحريك أصابعه أكثر، كما أنه قد يحدق بقبضيته وأصابعه بدهشة.

لاحظي أن رضيعك قد أصبح يتخكم بحركات رأسه أكثر مما يعني أنه يحتاج لمساعدة بصورة أقل، فهو عندما يستلقي على بطنه حيث تقلبه الأم فيحاول أن يرفع رأسه، كما أن الجزء العلوي من جسمه يتم دعمه من خلال الذراعين، ويقوم الطفل أيضاً بشد ساقيه ويبدأ بتعلم الركل سواء كان على بطنه أو على ظهره، وسوف تلاحظين أنه حين تجلسينه مستنداً فهو يبقى ثابت الرأس ولا يكون رأسه مرخياً، وهذا دليل على سلامة دماغه ويكون ظهره مستقيماً، ولأنه قد تعلّم الركل بقدميه فتصبح عملية تغيير الحفاض بالنسبة لك خطوة صعبة، كما أنه قد يبدأ أيضاً في حركة التأرجح من جانب إلى الجانب الآخر ومن الخلف إلى الأمام مما يعني أن ردات فعله متسقة مع ما يقوم به الآخرون نحو جسمه.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 08:54 صباحاً - يتعرّض الأطفال المواليد لبعض المشاكل الصحية والمخاطر التي تنتج عن طريقة الولادة أو أثناء عملية الولادة ذاتها مما يترك أثراً على دماغ المولود، حيث إن الدماغ في جسم الإنسان هو الدينامو الذي يحرك بقية أجزاء الجسم، فيجب أن تقوم الأم بمراقبة المولود لكي تتأكد من سلامة دماغة، وذلك من خلال حركات معينة وتطورات تحدث في مرحلة نموه خاصة في أشهره الأولى.على عكس المتوقع فدماغ الجنين يتعرض لمخاطر أثناء تكوينه أو مع قرب الولادة، ولذلك فدور الأم هو فحص حركات المولود للتأكد من سلامه دماغه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور رامي عيسى حيث أشار إلى ما هي الحركة التي يجب أن يقوم بها طفلك وتدل علىبالإضافة للتعرف إلى علامات تطور نمو الطفل في الآتي:قد يهمك أيضاً: ما هي الأشياء التي يفعلها الطفل في الشهر الثالث؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.