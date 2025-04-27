هل حقنة الرئة التي تنقذ حياة الجنين تؤدي إلى إصابة الأم بالسكري؟

ما هي حقنة الرئة؟

مولود في الحضانة الصناعية

اعلمي أن خيار استخدام حقنة الرئة يتم اتخاذه في حال شك الطبيب أو اتخاذه قراراً بالفعل أن الولادة سوف تكون قبل أن يتم الحمل الأسبوع الرابع والثلاثين، مما يعني أن الجنين سوف يكون غير قادر على التنفس بصورة طبيعية مثل أي جنين مكتمل النمو وذلك حين يخرج إلى الحياة فيكون من الضروري أن تحصل الأم على حقنة الرئة وهي تتكون من مادة الكورتيزون و التي تساعد على اكتمال رئة الجنين لتقليل مشاكل التنفس عند المولود بشكل عام.

لاحظي أن خيار إعطاء الأم الحامل لحقنة الرئة لا يتم اتخاذه في حال وصول الحمل للأسبوع السادس و الثلاثين ومع خيار الولادة المبكرة عن طريق الطلق الصناعي أو الولادة القيصرية، أما قبل ذلك فتحصل الحامل على جرعات من مادة الكورتيزون أو التي يطلق عليها تجارياً مادة الديكساميثازون بمعدل حقنة كل 12 ساعة وعلى أربع جرعات وتحصل عليها الحامل خلال يومين.

العلاقة بين حقنة الرئة وإصابة الحامل بالسكري

حامل في شهور متقدمة

لاحظي أن الدراسات والأبحاث العلمية قد ربطت وبعلاقة وثيقة بين استعداد الحامل لحدوث الولادة المبكرة ولجوء الطبيب إلى إعطاء الأم ما يعرف بحقنة الرئة وظهور نتائج تحاليل مخبرية تشير إلى ارتفاع نسبة السكر لديها، وتعرف هذه النتائج بالسكري الكاذب.

اهتمي بأن تحصلي على فحص نسبة السكر لديك في حال اضطرار طبيبك إلى إعطائك حقنة الرئة ولكن ليس في نفس الوقت لأن حقنة الرئة عبارة عن مادة من مشتقات الكورتيزون والتي تعمل على رفع نسبة السكر في الدم عند الإنسان الطبيعي، ولذلك فعند حصولك على حقنة الرئة فمن الطبيعي أن ترتفع مستويات السكر لديك وفي هذه الحالة يجب أن يربط الطبيب بين الحالتين وألا يتخذ قرار أنك قد أصبحت مصابة بسكر الحمل.

اعلمي أن الأطباء قد اكتشفوا أن مخاطر حقنة الرئة تكون سيئة على الأم لأنها في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لديها بنسبة كبيرة بحيث إنها قد تتعرض لخطر الدخول فيما يعرف بغيبوبة السكر، ولذلك يجب تحليل السكر عند الأم قبل اتخاذ قرار حصولها على حقنة الرئة، كما أن فحص السكر الدقيق بالنسبة للحامل يكون قبل حصولها على حقنة الرئة بأسبوع أو عشرة أيام أو يمكن أن تقوم بفحص السكر للحصول على نتائج حقيقية بعد الحصول عليها بمثل هذه المدة.

الأعراض الحقيقية للإصابة بسكري الحمل

حامل مصابة بالتعب

توقعي أن تصابي بسكري الحمل وذلك في الشهر السادس من شهور الحمل، حيث إن هناك تغيرات كبيرة في هرمونات جسم الحامل في الشهر السادس خصوصاً، أي مع وصولها إلى الأسبوع الـ24 من الحمل، حيث إنه نتيجة لهذه التغيرات الهرمونية تزداد مقاومة جسم الحامل للأنسولين ما يسهم في إفراز المزيد من الأنسولين من البنكرياس، وفي حال كانت الحامل لديها استعدادا وراثياً للإصابة بالسكر فسوف يؤدي وصولها للشهر السادس مع عوامل أخرى لرفع فرص إصابتها بسكري الحمل.

توقعي أن تصابي بسكري الحمل في حال كنت تعانين أيضاً من السمنة، أي زيادة الوزن المفرطة والمترافقة مع الخمول والكسل وعدم حرصك على ممارسة الرياضة، كما أن حدوث الحمل في مرحلة متقدمة في العمر والحمل بتوأمين تزيد من فرص إصابتك بالسكري، وأيضاً لاحظي أن إصابتك بسكري الحمل في حمل سابق يعني أن تكوني مهيئة للإصابة بسكر الحمل في الحمل الحالي.

لاحظي أن من ضمن أعراض الإصابة بمرض سكري الحمل الشعور بالتعب والإرهاق المستمرين مع فقدان الطاقة والقدرة على بذل المجهود، وكذلك الإصابة بزيادة الشهية بشكل ملحوظ ومع زيادة الوزن والشعور الدائم بالعطش الشديد والإحساس بالفم، وسوف تلاحظين أيضاً الرغبة المتكررة والملحة في التبول، وحدوث الزغللة في العينين وما يعرف بالرؤية الضبابية، كما أنه سوف تتكرر إصابتك بالتهابات المسالك البولية المتكررة وما يعرف بداء المبيضات المبكر.

اعلمي أنه على الرغم من أعراض سكري الحمل السابقة التي قد تعاني منها الحامل والتي تشير إلى إصابتها بسكر الحمل إلا أن معظم حالات الإصابة بسكري الحمل لا تتسبب بعلامات وأعراض شائعة، ولذلك فعلى الطبيب وبعد الشهر السادس أن يطلب من الحامل إجراء اختبار نسبة الجلوكوز، كما أنه ومن أجل الوقاية من سكري الحمل يجب أن تجري الحامل فحصاً لنسبة الجلوكوز خلال مرحلة الحمل ثلاث مرات على الأقل، ومن المهم أن يتم إجراء الفحص الأول في الأسبوع العشرين من الحمل.

نصائح مهمة تحمي الأم من مضاعفات الولادة المبكرة

اعلمي أن هناك نصائح يمكنك اتباعها خلال فترة الحمل تحميك من مخاطر ومضاعفات الولادة المبكرة والتي يضطر الطبيب إلى إعطائك حقنة الرئة ومن بينها الاهتمام بمراقبة أي أعراض مرضية قد تظهر على جهازك البولي من حيث حدوث تغيرات في لون البول ورائحته، ويجب عليك في هذه الحالة إجراء مسحة للبول ومعرفة مسببات الالتهابات؛ لكي تحصلي على علاج مناسب.

زوري طبيبك بشكل مستمر للحصول على الفحص الشهري واحرصي على الذهاب إليه في حال ظهور أي أعراض مرضية غير طبيعية، حيث إن الوعي والتثقيف الصحي يلعبان دوراً كبيراً في خفض نسبة التعرض لمخاطر ومضاعفات الولادة المبكرة، ولذلك زوري الطبيب في حال حدوث نزف قليل من الدم مثلاً، و في حال حدوث المغص المتقطع، وأيضاً عند الشعور بثقل مستمر في أسفل البطن اهتمي بأن تعرفي قياسات عنق الرحم التي يقوم بها طبيبك، حيث يجب أن يقوم بقياس طول عنق الرحم في الأسبوع الثامن عشر لكي يتأكد أن عنق الرحم لديك ما زال مغلقاً، مما ينفي أي احتمالات لحدوث ولادة مبكرة مفاجئة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 08:54 صباحاً - في بعض الأحيان يضطر الطبيب إلى اتخاذ خيار الولادة المبكرة لعدة أسباب قد ترتبط بالأم أو الجنين، والولادة المبكرة هي الولادة التي تحدث قبل اكتمال الأسبوع السابع والثلاثين من فترة الحمل ويمكن للأطباء خلالها إنقاذ الجنين من خلال الحضانة الصناعية و إعطاء حقنة الرئة للأم وبالتالي فخيار هذه الحقنة يتم اتخاذه مع قرار الولادة المبكرة.قد تواجه الأم مشكلة صحية تظهر مع حصولها على حقنة الرئة، ولذلك يجب أن تتعرف إلى كل ما يرتبط بهذه المشكلة، وعليه فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة صفاء عبد الحميد، حيث أشارت إلى الإجابة على سؤال مهم توصل الأطباء إلى إجابته وهو،وما هو سكري الحمل الكاذب وأعراض الإصابة بسكري الحمل وذلك في الآتي:قد يهمك أيضاً: مضاعفات الحمل الخطيرة.. وكيف يمكن تجاوزها؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.