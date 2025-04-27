شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل المعلبات ضارة.. إزاى تستغلها لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع الربط بين الأطعمة المصنعة وبين السعرات الحرارية الزائدة، والدهون غير الصحية والسكريات المضافة، لكن ليست كل الأطعمة المصنعة ضارة، بل إن بعضها يمكن أن يدعم فقدان الوزن عند اختيارها بعناية، ودمجها في نظام غذائي متوازن.

يوجد عدد من الطرق التي يمكن أن تساعدك على دمج الأطعمة قليلة التصنيع والمجمدة، في نظامك الغذائى الصحى، بطريقة تساعدك على تحقيق أهدافك الصحية وفقدان الوزن، وفقا لموقع "Health line".

نصائح لدمج الأطعمة المصنعة في نظامك الغذائي بطريقة صحية

يوجد الكثير من أنواع الأطعمة المصنعة والمجمدة التي يمكن تناولها بشكل صحى، من بينها ما يلى:

البروتينات المعلبة والمغلفة

يلعب البروتين دورًا أساسيًا في تعزيز الشعور بالشبع، ودعم الحفاظ على العضلات أثناء فقدان الوزن، وتعد الفاصوليا المعلبة خيارا رائعا لتوفير البروتين والألياف والشعور بالشبع، خاصة أنها سهلة التحضير، يمكن إضافة أنواع من الفاصوليا، مثل الفاصوليا الحمراء، كذلك الحمص، إلى السلطات والشوربات لزيادة البروتين.

كذلك يعد الزبادي اليوناني، خاصةً الأنواع قليلة الدسم والعادية، والتونة المعلبة من مصادر البروتين الصحية، والتي تساعد على التحكم في الوزن.

الأطعمة المجمدة

الفواكه والخضراوات المجمدة تعتبر من العناصر الأساسية للعديد من برامج التغذية الصحية، وخاصةً لإنقاص الوزن، ومن أهم مزاياها قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، مما يعني غالبًا أنها مغذية تمامًا كالفواكه والخضراوات الطازجة، وأحيانًا أكثر، نظرًا لأن المنتجات الطازجة قد تفقد بعضًا من عناصرها الغذائية أثناء النقل والتخزين.

منتجات الحبوب الكاملة

تعد الحبوب الكاملة جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المتوازن، خاصةً عند إنقاص الوزن، لأنها غنية بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويدعم صحة الجهاز الهضمي، كذلك تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم.

ومن الضروري اختيار منتجات الحبوب الكاملة قليلة المعالجة للاستفادة من جميع فوائدها الصحية، لأنه قد تحتوي العديد من المنتجات التجارية، مثل حبوب الإفطار والخبز، على سكريات مضافة أو حبوب مكررة، مما قد يؤثر سلبًا على أهدافك الغذائية.

الأطعمة المعبأة المقسمة مسبقًا

من التحديات الشائعة في إنقاص الوزن التحكم في السعرات الحرارية المتناولة، فقد تصبح أحجام الحصص أحيانًا أكبر من المعتاد، مما يصعب الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وهنا تكمن فائدة الأطعمة المعبأة المقسمة بشكل فردي، مثل أكواب الزبادى والمكسرات المغلفة، حيث تسهل العبوات المخصصة لكل حصة الالتزام بحدود السعرات الحرارية، وتجنبك عناء التخطيط للوجبات، خاصة عند ضيق الوقت.

نصائح لاختيار الأطعمة المصنعة الصحية



يمكن أن تناسب الأطعمة المصنعة نظامًا غذائيًا صحيًا، ولكن من المهم اتخاذ خيارات مدروسة ومدروسة تتوافق مع أهدافك في إنقاص الوزن، ويوجد عدد من النصائح التي يمكن أن تساعدك على اختيار الأطعمة المصنعة الصحية، وهى:

اقرأ ملصقات المعلومات الغذائية

الملصقات هي أفضل مصدر لك لتحديد المكونات الخفية، مثل السكريات المُضافة، والدهون المشبعة، والصوديوم الزائد، لكن انتبه لحجم الحصص، ولاحظ أن ملصقات "قليل الدسم" أو "خالٍ من السكر" لا تُشير دائمًا إلى خيارات صحية.

ركز على كثافة العناصر الغذائية

اختر الأطعمة التي توفر كمية كبيرة من العناصر الغذائية، مقارنة بمحتواها من السعرات الحرارية، على سبيل المثال، اختر منتجات الألبان قليلة الدسم والغنية بالكالسيوم والبروتين، أو اختر الفواكه والخضراوات الطازجة أو المجمدة التي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية.

وازن بين الراحة والتغذية

يمكن أن يساعدك اختيار الأطعمة المغذية وسهلة الاستخدام، على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، مع الاستمتاع في الوقت نفسه بمجموعة متنوعة من الأطعمة التي تعزز صحتك العامة.