شكرا لقرائتكم خبر عن دوالي الساقين.. أعراض غير شائعة وعلاجها بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 07:00 ص

دوالي الساقين أو دوالي الأوردة كما يطلق عليها هي تلك الأوردة المتورمة التي تظهر تحت الجلد مباشرة في الساقين والقدمين والكاحلين. تكون تلك الأوردة بطبيعتها ضعيفة وتسبب انتفاخات زرقاء وأرجوانية. وفي الغالب لا تشكل الدوالي مشكلة كبيرة إلا في حالات معينة.

أعراض الدوالي

وفقًا لتقرير نشره في موقع كليفى لاند كلينك الطبي، فهناك الكثير من الأعراض للدوالي. فليس الأمر مقتصرًا على ظهورها على سطح القدم مباشرة بألوان مختلفة، ولكن هناك الكثير من الأعراض الأخرى:

- الثقل في الساقين بشكل فيه إجهاد وتعب وخمول حاد.

- الهرش الشديد والرغبة في الحكة الشديدة.

- ألم مبرح في الساقين وفي الركبة وخلف الركبتين.

- التورمات والآلام في الساقين والكاحلين.

- تغيرات في لون الجلد تظهر في الساقين بشكل واضح.

عادات وعوامل تسبب الدوالي

- الوقوف بطريقة خاطئة ولفترات طويلة من الزمن يؤدي إلى ظهور الدوالي.

- الوزن الزائد وطرق الجسم للسمنة المفرطة يؤدي بلا شك لظهور الدوالي.

- اضطرابات الهرمونات خاصة عند النساء دون علاجها قد يؤدي إلى هذه المشكلة.

- الجلوس لفترات طويلة دون التمشية يقلل من الدورة الدموية.

- التدخين أحد أخطر العادات التي تزيد من فرص الإصابة بالدوالي وزيادتها أيضًا.

- عدم ممارسة الرياضة بشكل سليم وصحي وجعله أنماطًا طبيعيًا للحياة يسبب الدوالي كذلك.

علاج الدوالي بسهولة

الدوالي تختلف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، ولكن في مجملها يمكن علاجها:

- علاج بالحقن وفقًا لطبيعة الدوالي ودرجاتها ووفقًا لرؤية المختص.

- هناك علاجات تتم بالليزر.

- هناك علاجات تتم بالاستئصال والجراحات.

- وهناك طرق بسيطة وعملية من خلال الجوارب المرنة أو الداعمة التي تقلل انزعاج الأوردة.

- رفع الأقدام أو الساق فوق الخصر عدة مرات طوال اليوم يقلل من ضغط الأوردة وبالتالي يخلصك من الدوالي.