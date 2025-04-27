فوائد التوت الأسود لصحتك فى موسمه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 27 أبريل 2025 03:00 ص
فوائد التوت الأسود
فوائد التوت الأسود
- يعزز القدرة على وظائف الجسم أن تعمل بكامل جهدها، لأنه مصدر هام لفيتامين ج والمنجنيز.
- يحارب الجذور الحرة ويقلل من الإصابة بالسرطانات، فضلاً عن تعزيزه لصحة العظام.
- يلعب المنجنيز دورًا هامًا في تعزيز المناعة والعظام وتجلط الدم والتكاثر.
- التوت الأسود يساعد على تعزيز الهضم وتحسين مستويات سكر الدم، لأنه يعزز من تقليل حدة الإمساك والانتفاخات.
- يخفض من الكوليسترول الضار ويزيد من الكوليسترول النافع.
- يصبح التوت مصدرًا هامًا للألياف، وبالتالي يشعرك بالشبع.
- ينخفض من مستويات الكوليسترول.
- الألياف بالتوت تساعد على التحكم في الوزن والشعور بالشبع وتجنب الإمساك والتعديل سكر الدم وتنظيم مستوياته.
- يقلل التهابات الجسم، كما أنه غني بالبوليفينول المضاد للالتهابات.
- يقي من الأمراض القلبية والرئوية والسرطانية.
- يحسن من حالة القلب والأوعية الدموية ويقي من أمراضهما وأمراض الكلى وأمراض الشرايين الطرفية والسكتات الدماغية وآلام الصدر.
- يحسن من وظائف المخ والقدرات الإدراكية والذاكرة والانتباه والتحكم في الكلام أيضًا.
- يحسن الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف المتوسط.
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