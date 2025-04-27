فوائد التوت الأسود لصحتك فى موسمه

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الأحد، 27 أبريل 2025 03:00 ص

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبية، فإن التوت الأسود صحي للغاية، فهو يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. كما أنه يحتوي على العناصر التي تقلل من الالتهابات وتمنع ظهور السرطان. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي كوب واحد منه على 62 سعر حراري و13 جرام من الكربوهيدرات الصحية.

فوائد التوت الأسود





فوائد التوت الأسود

- يعزز القدرة على وظائف الجسم أن تعمل بكامل جهدها، لأنه مصدر هام لفيتامين ج والمنجنيز.

- يحارب الجذور الحرة ويقلل من الإصابة بالسرطانات، فضلاً عن تعزيزه لصحة العظام.

- يلعب المنجنيز دورًا هامًا في تعزيز المناعة والعظام وتجلط الدم والتكاثر.

- التوت الأسود يساعد على تعزيز الهضم وتحسين مستويات سكر الدم، لأنه يعزز من تقليل حدة الإمساك والانتفاخات.

- يخفض من الكوليسترول الضار ويزيد من الكوليسترول النافع.

- يصبح التوت مصدرًا هامًا للألياف، وبالتالي يشعرك بالشبع.

- ينخفض من مستويات الكوليسترول.

- الألياف بالتوت تساعد على التحكم في الوزن والشعور بالشبع وتجنب الإمساك والتعديل سكر الدم وتنظيم مستوياته.

- يقلل التهابات الجسم، كما أنه غني بالبوليفينول المضاد للالتهابات.

- يقي من الأمراض القلبية والرئوية والسرطانية.

- يحسن من حالة القلب والأوعية الدموية ويقي من أمراضهما وأمراض الكلى وأمراض الشرايين الطرفية والسكتات الدماغية وآلام الصدر.

- يحسن من وظائف المخ والقدرات الإدراكية والذاكرة والانتباه والتحكم في الكلام أيضًا.

- يحسن الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف المتوسط.