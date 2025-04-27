شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل تناول السكر لأطفالك والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ تقليل تناول السكر لدى الأطفال أمرًا بالغ الأهمية لصحتهم العامة ونموهم، فتناول كميات كبيرة من السكر في مرحلة الطفولة قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، مثل السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وتسوس الأسنان، وحتى مشاكل سلوكية مثل فرط النشاط وتقلبات المزاج، كما أن الإفراط في تناول السكر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة في مراحل لاحقة من العمر.

وفقا لموقع " NDTV"، يميل الأطفال بطبيعتهم إلى النكهات الحلوة، لذا إذا أصبحت الأطعمة السكرية عادة يومية، فسيصعب عليهم التحول إلى خيارات صحية مع نموهم.

10 نصائح عليك اتباعها لتقليل تناول طفلك للسكر 1. اقرأ الملصقات بعناية

تحتوي العديد من الأطعمة المُعلّبة المُسوّقة للأطفال، مثل حبوب الإفطار وألواح الجرانولا والزبادي المُنكّه، على سكريات مُخبأة، احرص على مراجعة قوائم المكونات بحثًا عن كلمات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، والسكروز، والمالتوز، وغيرها، حتى المُحليات التي تبدو "طبيعية" مثل مُركّز الفاكهة تُعدّ سكريات مُضافة.

2. اختر الإصدارات غير المحلاة

اختر الأطعمة غير المُحلاة كلما أمكن. دقيق الشوفان غير المُحلى، أو الزبادي العادي، أو زبدة الجوز تُتيح لك التحكم في كمية الحلاوة المُضافة، إن وُجدت. يُمكنك تحسين النكهة طبيعيًا بالفواكه، أو القرفة، أو الفانيليا بدلًا من السكر.

3. الحد من المشروبات السكرية

المشروبات الغازية، والحليب المُنكّه، ومشروبات الطاقة، وحتى عصائر الفاكهة المُعبأة، من أكبر مصادر السكر المُضاف للأطفال، استبدلها بالماء، أو الماء المُنقوع (مع شرائح الفاكهة)، أو العصائر المُحضّرة منزليًا حيث يمكنك التحكم في المكونات.

4. تقديم بدائل حلوة طبيعية

عندما يشتهي طفلكِ شيئًا حلوًا، تناولي الفواكه ذات الحلاوة الطبيعية كالتوت والموز والتفاح والمانجو، فهذه تُشبع رغبته في تناول السكر، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، على عكس الحلويات المصنعة.

5. احذر من التوابل

غالبًا ما يحتوي الكاتشب وصلصة الباربكيو وصلصات السلطة على كميات كبيرة من السكر المضاف، استخدمها باعتدال، أو حضّرها في المنزل باستخدام مكونات صحية وكميات أقل من السكر للتحكم بشكل أفضل في استهلاك طفلك.

6. قدم كميات أصغر من الحلويات

عند تقديم الحلويات، قلّل حجم الحصة، فالحصة الأصغر حجمًا تُعطي طفلك المذاق الذي يرغب به دون الإفراط في تناول السكر، يمكنك أيضًا مشاركة الحلويات بين أفراد العائلة بدلًا من إعطاء كل شخص حصة كاملة.

7. شجع على تناول الأطعمة الكاملة بدلاً من الوجبات الخفيفة المعبأة

العديد من الوجبات الخفيفة المعبأة، حتى تلك التي تُصنّف على أنها "صحية"، مليئة بالسكر المضاف، قدّم بدلاً منها الفواكه الطازجة، والمكسرات، والبذور، والبيض المسلوق، أو مقرمشات الحبوب الكاملة مع الجبن، هذه الأطعمة الكاملة تُشبع أكثر وتُغذّي أكثر.

8. اخبز في المنزل

عند تحضير الكوكيز أو المافن أو الكعك في المنزل، يمكنك تقليل كمية السكر في الوصفة أو استبدالها ببدائل مثل الموز المهروس أو صلصة التفاح أو التمر. غالبًا ما تكون الحلويات المنزلية أكثر صحة من تلك الجاهزة.

9. علم أطفالك

ساعد طفلك على فهم سبب إجراء التغييرات من خلال تعليمه كيفية تأثير السكر على جسمه، استخدم صورًا ممتعة، وفيديوهات مناسبة للأطفال، أو شروحات بسيطة لإشراكه في رحلة اتخاذ خيارات أفضل.

10. كن قدوة

يتعلم الأطفال مما يرون، إذا لاحظوا أنك تتناول الماء بدلًا من الصودا، أو أنك تفضل الفاكهة على الحلوى، فمن المرجح أن يحذوا حذوك، ستؤثر عاداتك الغذائية بشكل كبير على طريقة تعامل طفلك مع السكر والطعام بشكل عام.