شكرا لقرائتكم خبر عن احذر قد يكون قاتلا.. مخاطر الاستحمام بالماء البارد أثناء الحمى والان مع تفاصيل الخبر

أول ما يلجأ إليه الآباء إذا كان طفلهم يعاني من ارتفاع درجة الحرارة هو استخدام قطعة قماش باردة، حيث يعتقدون أن الكمادات بالماء البارد قادرة على خفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، لكن مع ذلك، ينصح الأطباء بتجنبها، لأنها قد تزيد أحيانًا من حدة الحمى أو تسبب مضاعفات مميتة، نتعرف عليها في السطور التالية بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا تؤدي الكمادات الباردة إلى تفاقم الحمى والأعراض؟

إن التباين المفاجئ في درجة الحرارة يُسبب نوبة صرع أو حتى انهيارًا في الجهاز القلبي الوعائي. يحدث ذلك لأن وضع شيء بارد على الجلد يُؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية القريبة من السطح، وهو ما يُعرف أيضًا باسم تضيق الأوعية الدموية، والذي يُحبس الحرارة في الأنسجة العميقة.

على الرغم من فعاليته في خفض درجة الحرارة بسرعة في بعض الحالات، إلا أنه بالتأكيد لا يوفر راحة طويلة الأمد وقد يكون غير مريح - وفي بعض الأحيان يؤدي إلى مشاكل تهدد الحياة مثل النوبات والإغماء.

يقول الخبراء إن ارتفاع مستويات التوتر في الجسم أثناء الحمى يؤثر أيضًا على القلب.

كما أن تبريد الجلد بسرعة كبيرة يسحب الدم بعيدًا عن القلب، مما يسبب عدم الاستقرار والصدمة وانخفاض حرارة الجسم، وحتى انهيار القلب.

كما أن التبريد السريع قد يُربك نظام تنظيم حرارة الجسم. ووفقًا للخبراء، فإن الأطفال الصغار أكثر عرضة للخطر، لأن أجسامهم أقل قدرة على تنظيم التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

كيف تخفض الحرارة عند الأطفال بشكل طبيعي

ينصح الأطباء بتجنب استخدام كمادات باردة، بل يُفضل إبقاء الطفل باردًا، لذلك، يمكنك:

شرب السوائل

بما أن الحمى تجعل الجسم أكثر حرارة من المعتاد، مما يدفعه للتعرق لتبريد نفسه، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السوائل والجفاف. حاول أن تجعل أطفالك يشربون أكبر قدر ممكن لتعويض السوائل المفقودة، ليس بالضرورة أن يقتصر الأمر على الماء فقط، إذ يمكن لأي مما يلي توفير الترطيب:

عصير فواكه طازج

مشروبات رياضية

الشوربة

وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك أيضًا محاولة جعل الطفل يجلس في حمام من الماء الفاتر، والذي يشعرك بالبرودة عندما تكون مصابًا بالحمى

الاستحمام بماء فاتر

ارتدي بيجامات أو ملابس خفيفة

حاول تجنب استخدام الكثير من البطانيات الإضافية عندما يشعر الطفل بالقشعريرة

شرب كميات كبيرة من الماء البارد أو بدرجة حرارة الغرفة

استخدم مروحة للحفاظ على دوران الهواء

دع الحمى تأخذ مجراها

يقول الأطباء إنه من الضروري أحيانًا ترك الحمى تأخذ مجراها الطبيعي، فهي جزء طبيعي ومهم من استجابة الجسم المناعية. فعندما يكتشف الجسم وجود عدوى، يرفع درجة حرارته الداخلية لأن العديد من البكتيريا والفيروسات لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة أعلى.

يعمل كآلية دفاعية، مما يساعد جسمك على مكافحة العدوى بفعالية أكبر. يؤدي قمع كل حمى تلقائيًا أحيانًا إلى إطالة أمد المرض بالتدخل في هذه الاستجابة الطبيعية.

