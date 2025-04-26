شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. 8 فيتامينات أساسية لازم تاخديها لدعم صحتك والان مع تفاصيل الخبر

تعد الفيتامينات والمكملات الغذائية ضرورية لدعم صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها، ومع تقدمها في العمر أو مرورها بمراحل حياتية مختلفة، كالحمل وانقطاع الطمث، تتغير احتياجاتها الغذائية بشكل كبير، مما يستدعى ضرورة الإعتماد على الفيتامينات والمكملات الغذائية لدعم الصحة العامة.

وتدعم هذه الفيتامينات الأساسية جوانب صحية مختلفة، مثل الخصوبة، والمزاج، وصحة الدورة الشهرية، وصحة القلب، ووفقا لموقع "Health" يوجد 8 فيتامينات أساسية يجب على كل سيدة الحصول تناولها بإنتظام.

8 فيتامينات أساسية لكل سيدة

وفيما يلى، أهم 8 فيتامينات أساسية لدعم صحة المرأة، وهى:

1. حمض الفوليك

حمض الفوليك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب9، يستخدم عادةً لدعم الحمل الصحي، لأنه يساعد على منع انخفاض الوزن عند الولادة وعيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين النامي، بجانب تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي للخلايا الجديدة.

ويدعم حمض الفوليك أيضًا صحة القلب ووظائف الخلايا لدى النساء غير الحوامل، و يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى نوع من فقر الدم أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال، ويعتبر حمض الفوليك الشكل الصناعي للفولات، والذى يتواجد أيضا طبيعيًا في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والمكسرات.

2. الحديد

الحديد معدن يعزز نمو الجسم وتطوره، ونظرًا لأنه يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية ويحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، فإن فقدان الكثير من الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، مما يجعل تناول مكملات الحديد مهمًا بشكل خاص للنساء أثناء فترة الحيض، كما تحتاج النساء الحوامل إلى حديد إضافي لتوفير ما يكفي من الدم لنمو الجنين وتطوره.

ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى اختلال التوازن الهرموني واضطرابات الدورة الشهرية، مما قد يؤثر سلبًا على الخصوبة، لذلك من المهم لكل سيدة الحفاظ على مستويات الحديد المناسبة.

3. الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا هامًا في بناء عظام قوية والحفاظ عليها وحمايتها، وتزداد أهميته للسيدات مع الإقتراب من مرحلة إنقطاع الطمث، التى يزيد فيها خطر إصابتهن بهشاشة العظام، يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الكالسيوم في تقليل فقدان كثافة العظام ،وتقليل خطر الإصابة بالكسور. كما أنه يدعم وظيفة العضلات، بجانب أنه دورًا هاما لتنظيم الهرمونات والإباضة .

4. فيتامين ب12

يساعد فيتامين ب12 في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم وعمليات الأيض، وقد تقل قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12 من الطعام مع تقدم النساء في السن، مما يجعل المكملات الغذائية مفيدة بشكل خاص لمن تبلغ أعمارهن 50 عامًا أو أكثر، قد تكون المكملات الغذائية مفيدة أيضًا أثناء الحمل لدعم نمو الجنين ولمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صرفًا.

5. فيتامين د

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم لبناء عظام قوية وحماية صحة العظام، كما يلعب دورًا في تقليل الالتهاب ودعم وظيفة المناعة وتنظيم الحالة المزاجية، و قد لا تحصل العديد من النساء، وخاصةً ذوات التعرض المحدود لأشعة الشمس، على ما يكفي من فيتامين د، مما يجعل المكملات الغذائية مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم فيتامين د وظيفة المبيض ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وقد ارتبط نقص فيتامين د بعدم انتظام الدورة الشهرية، ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وانخفاض الخصوبة.

6. أحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية تدعم صحة القلب ووظائف الدماغ وصحة المفاصل، و توجد عادةً في الأسماك وبذور الكتان، كما أنها قد تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتقليل الالتهاب، وأثناء الحمل، تدعم نمو دماغ الجنين وعينيه.

7. المغنيسيوم

يدعم المغنيسيوم وظائف العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة القلب، كما قد يساعد في تنظيم سكر الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) ، مثل تقلبات المزاج والتقلصات، ولا تحصل العديد من النساء على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال النظام الغذائي وحده، مما يجعل المكملات الغذائية خيارًا مناسبًا للمساعدة في الوصول إلى المستويات المثلى.

ويلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في عملية الإباضة، كما يمكن أن يساعد في معالجة بعض الأعراض والمشكلات الصحية الكامنة المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض، بالإضافة إلى تنظيم مستوى السكر في الدم

8. الفيتامينات المتعددة/ما قبل الولادة

ينصح النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل بتناول مكملات غذائية قبل الولادة يوميا، ونظرا لزيادة الاحتياجات الغذائية أثناء الحمل، يمكن أن تساعد فيتامينات ما قبل الولادة في ضمان تناول العناصر الغذائية المناسبة، بالإضافة إلى الفيتامينات المذكورة سابقًا، تُعد العناصر الغذائية التالية مهمة بشكل خاص قبل الحمل وأثناءه، وهى اليود وفيتامين أ وفيتامين ب6 والزنك.