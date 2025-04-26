شكرا لقرائتكم خبر عن الربيع والشتاء الأكثر صعوبة.. كيف يتأثر مرضى الروماتيزم بتغير الفصول؟ والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر تقلبات الطقس والانتقال من موسم إلى آخر خلال العام بشكل مباشر على المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى. ومع تقلبات الطقس تزداد حدة التهاب المفاصل الروماتويدي، ويعد الشتاء والربيع الأكثر صعوبة على المرضى بالالتهاب، بينما يعتبر الخريف الموسم الأمثل لالتهاب المفاصل ، وفقا لموقع "Web MD".

خطوات للسيطرة على أعراض التهاب المفاصل خلال تغيرات الفصول

وهناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكن القيام بها بشكل يومى للسيطرة على التهاب المفاصل الروماتويدي أثناء فترات التقلبات الجوية ومواسم تغير الفصول، وهى:

ابقى مفاصلك دافئة

من المهم إبقاء المفاصل دافئة، خاصةً عندما يكون الجو باردًا ورطبًا، عن طريق ارتداء الملابس المناسبة وعدم التواجد فترة طويلة بمكان فيه تيارات هوائية، وكذلك الاستحمام بماء دافئ ما يحسن تدفق الدم، ويمكن أيضا تدليك المفاصل باستخدام بعض المستحضرات أو الزيوت العطرية.

واصل الحركة

مهما كانت حالة الجو يجب على مريض التهاب المفاصل مواصلة الحركة وممارسة التمرينات الرياضية، لأنها تقى من تصلب المفاصل وتمنع زيادة الوزن، وهوما يقلل الضغط على المفاصل، كما تحفز الحركة إفراز مواد كيميائية تسمى الإندورفين تُشعرك بالسعادة، وتُساعد في تخفيف الألم، لكن يراعى ممارسة تمرينات لا تسبب الضغط على المفاصل، مثل اليوجا، والسباحة.

ويمكن أيضا الاستعانة ببعض أجهزة الصالات الرياضية لممارسة الرياضة، مثل الدراجة الثابتة أو جهاز المشي، مع استخدم أوزان خفيفة، أو أربطة مقاومة، أو كرة توازن، لكن من الضرورى استشارة الطبيب المعالج أولا للتأكد من إمكانية ممارسة تلك التمرينات.

مدد جسمك

يساعد التمدد المنتظم على تجنب الألم والتصلب، لذا حاول القيام بسلسلة من تمارين التمدد والتمارين الخفيفة يوميًا، سواء صباحًا أو قبل النوم، لذلك ابدأ بتمارين بسيطة وسهلة أثناء استلقائك على السرير، ومارس بعض تمارين التمدد الخفيفة لمعصميك أو كاحليك، ثم انهض وحاول ثني ركبتيك برفق، واستخدم كرسيًا أو طاولة للدعم.

تناول الطعام الصحى

تتناوله من طعام قد يؤثر على تصلب وتورم عضلاتك، لذلك يحدث النظام الغذائي الصحي فرقًا في حالتك المزاجية مع تغير الفصول، لذلك حاول الحد من تناول السكر، مع اتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول وغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، التي تحارب الالتهابات . وبالطبع، تناول الطعام الصحي مفيد لك بغض النظر عن فصول السنة.