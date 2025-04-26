شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة محمد عبد المنعم.. أسباب وعلاج تمزق الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى نيس الفرنسي أن التشخيص النهائي لإصابة المصري محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأنها عبارة عن تمزق فى الرباط الصليبي خلال مواجهة باريس سان جيرمان، التى حسمها بنتيجة 3 - 1 .

وقال الموقع الرسمي لنادى نيس فى بيان له، "صور الأولى جعلتنا نخشى من إصابة خطيرة، وأكدت الفحوصات الطبية المختلفة التى أجريت بعد المباراة هذه المخاوف، حيث أصيب محمد عبد المنعم بتمزق فى الرباط الصليبي".

تمزق الرباط الصليبي الأمامي

تمزق الرباط الصليبي الأمامي يصيب الرباط الأمامي الذي يربط بين عظم الفخذ وعظم القصبة، ويوجد رباط واحد فقط في كل ركبة، حيث يتشكل الرباطان الصليبي والرباط الصليبي الأمامي على شكل حرف X داخل الركبة.

ويشكل الرباط الصليبي الأمامي ما يشبه الحزام الذي يربط بين العظام ويمنع الركبة من الانحناء أو الدوران بشكل أكثر من اللازم، ويجعل ركبتك تنثني وتنحني ويتم لفها بشكل متزن دون إفراط.

درجات إصابات الرباط الصليبي الأمامي

تصنف تمزقات الرباط الصليبي الأمامي للركبة إلى ثلاث درجات، تبدأ من الأقل شدة إلى الأكثر:

- الدرجة الأولى: وهي تمدد الرباط الصليبي بشكل كافٍ حتى يتلف ولكنه لا يزال قطعة واحدة ويحافظ على عظام ركبتك معًا.

- الدرجة الثانية: وهي الإصابة التي تؤدي إلى تمدد الرباط الصليبي الأمامي بشكل كبير لدرجة أنه تمزق جزئيًا وأصبح فضفاضًا.

- الدرجة الثالثة: وهو تمزق كامل لينتهي الرباط الأمامي إلى قطعتين.

أسباب تمزق الرباط الصليبي الأمامي

عادةً ما تكون الإصابات الرياضية والصدمات الحادة في الركبة هي السبب في تمزق الرباط الصليبي الأمامي. يشعر معظم الناس لحظة التمزق ذاتها، حيث يسمعون صوت طقطقة في ركبهم أو يشعرون بضعف شديد أو عدم استقرار مفاجئ في الركبة.

أعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي

- التورم

- الألم

- ضعف وشعور بعدم القدرة على ثني الركبة

- فقدان نطاق الحركة والسرعة

- صوت الفرقعة في الركبة

مضاعفات تمزق الرباط الصليبي الأمامي

يمكن للإصابات التي تصيب رباط الركبة الأمامي من خلال التمزق أن تتسبب في تلف بعض الأجزاء الأخرى من الركبة، مثل الرباط الجانبي الخلفي أو الجانبي. قد تشمل الإصابات الأخرى التي يمكن أن تحدث في نفس وقت تمزق الرباط على كسور العظام أو إجهاد في العضلات أو تمزقات في الغضروف.

تشخيص تمزق الرباط الصليبي الأمامي

يحدث تشخيص هذا التمزق من خلال فحص بدني وبعض الفحوصات الأخرى التي يقوم بها الطبيب بشكل دقيق، مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها.

علاج تمزقات الرباط الصليبي الأمامي

تختلف العلاجات وفقًا للدرجة التي وصلت إليها الإصابة:

- عدم ممارسة الرياضة أو أي نشاط يسبب ضغطًا إضافيًا على الركبة لفترة من الوقت وفقًا لرأي الطبيب.

- الراحة وتجنب النشاط وعدم استخدام الركبة أو الإفراط فيه.

- وضع الثلج والكمادات الباردة.

- الضغط بضمادة مرنة على الركبة.

- رفع الركبة والساق فوق مستوى القلب.

- يمكن أن يقترح الطبيب بعض العلاجات، مثل:

- استخدام العكازات.

- دعامات الركبة.

- مسكنات الألم.

- الالتزام بالعلاج الطبيعي.

- جراحة تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

جراحة تمزق الرباط الصليبي الأمامي

هي جراحة تعمل على إصلاح التلف في الركبة، حيث يتم تنظير الركبة أولًا، وبعدها إجراء الجراحة، وهي تقنية طفيفة التدخل لإصلاح التمزق داخل الركبة. ويحدد الجراح وحده إمكانية إجرائها.

العودة إلى ممارسة الرياضة

لا ينهي تمزق الرباط الصليبي حياة اللاعب الرياضية ومسيرته كما يعتقد البعض خطئا، يمكن التعافي منه وفقًا للدرجة التي تعرض لها اللاعب، ولكن يجب اللجوء للاستشفاء التام وعدم ممارسة الرياضة



فترة التعافي

يستغرق التعافي من تمزق الرباط الصليبي الأمامي من حوالي ستة إلى تسعة أشهر. وقد يحتاج الرياضي المحترف إلى فترة أطول قليلًا للتعافي التام قبل أن يسمح له بالعودة إلى الرياضة وممارسة اللعبة مرة أخرى.

تحديد مدة التعافي

طبيبك هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد مدة التعافي والقدرة على العودة للتمرينات مرة أخرى. يجب على الرياضي أن يتبع تعليمات الطبيب بدقة لضمان التعافي الكامل.

مخاطر العودة المبكرة

إذا لم يتعافى الرياضي تمامًا، يصبح أكثر عرضة لتكرار الإصابة. لذلك، من المهم أن ينتظر الرياضي حتى يتعافى تمامًا قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.

وكان قد تعرض المدافع المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس الذي شارك في المباراة أساسيا، لإصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان. وخرج محمد عبد المنعم من المباراة باكيا في الدقيقة 67 من زمن اللقاء محمولا على النقالة. وكتبت صفحة نيس عبر منصة "إكس"، قائلة: "هذا النصر لك أيضاً يا محمد".