شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتعرض البعض للدغات الناموس أكثر من غيرهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض العديد من الأشخاص للدغات الناموس أكثر من غيرهم، لأن لديهم ما يجذب تلك الحشرات المزعجة، ووفقًا للدراسات، فإن 20% من الناس أكثر عرضة للدغات الناموس مقارنة بغيرهم، فى هذا التقرير نتعرف على لماذا يتعرض البعض للدغات الناموس أكثر من غيرهم، بحسب موقع تايمز ناو.

ما الذي يجذب الناموس إليك؟

هناك مجموعة متنوعة من العوامل وراء ذلك، بما في ذلك:

فصيلة الدم

وفقًا للخبراء، يجد الناموس بعض فصائل الدم أكثر جاذبية من غيرها. معظمها يُفضّل فصيلة الدم O، ويعتقد الخبراء أن تفضيلاتها تختلف باختلاف الأنواع.

النوع O

يفضل بعوض النمر الآسيوي، أو Aedes albopictus، فصيلة الدم هذه

النوع AB

وهذا يجذب بعوض المستنقعات

علاوة على ذلك، يُنتج أكثر من 80% من الناس إفرازًا جلديًا يُشير إلى فصيلة دمهم. وقد يلدغهم البعوض أكثر من غيرهم، بغض النظر عن فصيلة دمهم.

ثاني أكسيد الكربون

يُطلق جميع البشر ثاني أكسيد الكربون عند الزفير وأثناء النشاط البدني، وخاصةً أثناء التمارين الرياضية. تكتشف البعوض تغيرات ثاني أكسيد الكربون في بيئتها. ووفقًا للدراسات، فإن زيادة ثاني أكسيد الكربون تُنذر البعوض بوجود مضيف محتمل قريب.

يقول الأطباء أن تركيز أول أكسيد الكربون يكون أعلى بالقرب من الأنف والفم.

حرارة الجسم

يستطيع الناموس استشعار حرارة الجسم واستخدامها لاستهدافك ولدغك.

يقول الخبراء إن إناث البعوض تميز بين مصادر الحرارة وتستهدف الجسم الأكثر دفئًا، بغض النظر عن حجمه.

رائحة الجسم

كما ينجذب البعوض أيضًا إلى بعض المركبات الموجودة في العرق، والتي تنتج رائحة معينة، مما يؤدي في النهاية إلى جذبهم إليك.

يقول الخبراء إن هذه المركبات تشمل حمض اللاكتيك والأمونيا. ووفقًا للعلماء، هناك أسباب متعددة لاختلاف روائح الجسم، منها الجينات وبعض البكتيريا الموجودة على الجلد.

يُقال إن الأشخاص الذين يحملون أنواعًا مختلفة من الميكروبات على جلدهم أقل جاذبية للبعوض. وتشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن البعوض ينجذب أكثر إلى روائح أيدي التوائم المتطابقة.

النظام الغذائي

ما تأكله يجعلك وجبةً للبعوض. ومع ذلك، من الصحيح أيضًا أن من يُحبّ تناول الأطعمة المالحة أو الحارة أو الغنية بالبوتاسيوم يجذب الكثير من البعوض.

حددت جامعة ويسكونسن في بحثها غذاءً واحدًا يُناسب هذه الظاهرة، وهو الموز. إذا تناولتَ الكثير من الموز، فقد تُصاب بلدغات البعوض والحشرات أكثر بكثير من غيرك.

الحمل

تشير الدراسات إلى أن البعوض ينجذب أكثر للنساء الحوامل مقارنةً بغير الحوامل. وقد يعود ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة أجسام النساء الحوامل وزيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي يزفرنها.

الوقاية من لدغات الناموس

رغم أن البعوض مزعج، إلا أنه خطير أيضًا، إذ يمكنه نقل أمراض مهددة للحياة. من الملاريا إلى حمى الضنك وفيروس زيكا، من المهم حماية نفسك من جميع أنواع الأمراض التي ينشرها. مع ذلك، يمكنك تقليل خطر لدغات البعوض بحماية جسمك عند التواجد في الهواء الطلق. اتبع بعض النصائح مثل:

قم بتغطية بشرتك دائمًا

خلال أشهر نشاط البعوض، من المهم اختيار ملابس فاتحة اللون لتجنب جذب انتباه البعوض. كذلك، احرص على ارتداء ملابس تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.

ابقهم خارجا

قم بتغيير الماء في النوافير وحمامات الطيور مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

احرص على قص العشب وزراعة النباتات التي تطرد الحشرات مثل اللافندر والنعناع، الرَيحان.

استخدم المواد الطاردة للحشرات

يمكن أن تكون طاردات الحشرات وسيلة فعالة للوقاية من لدغات البعوض.

