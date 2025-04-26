شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان نعيم عيسى.. كل ما يجب أن تعرفه عن الشق الحنجرى والقدرة على الكلام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سوزى ابنة الفنان القدير نعيم عيسى عن حالة والدها الصحية بعد تعرضه لالتهاب رئوى شديد، استدعى دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وقالت سوزى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالة والدى مستقرة لكن السن عليه عامل وما زال موجوداً على جهاز التنفس الصناعى".

وتابعت سوزى نعيم عيسى: "اتعمل لوالدى شق حنجرى لمساعدته فى التنفس بدلاً من وضع خرطوم التنفس من فمه، ولكنه فقد صوته، وأمس كان يتحدث لنا ولكننا لم نفهم ولم نسمع حديثه".

عملية الشق الحنجري أو ما يعرف طبيًا بفتحة القصبة الهوائية، هي عبارة عن ثقب في الرقبة وصولًا إلى القصبة الهوائية للمساعدة على التنفس. هذا الممر الجديد يساعد الأكسجين على الانتقال إلى الرئة، مما يجعله يتجاوز الأنف والفم والحلق.

ما هي عملية الشق الحنجري؟

تحدث عادةً تلك العمليات حال حدوث انسداد مجرى الهواء العلوي، قد يكون هذا الثقب مؤقتًا أو دائمًا وفقًا للحالة. من الحالات الضرورية التي تحتاج لهذا الشق:

الحالات التي تحتاج إلى عملية الشق الحنجري

- انسداد مجرى الهواء

- صعوبات في التنفس بسبب شلل في الرئة أو حالات الرئة الحادة أو إصابات الرأس والرقبة

- قد يحتاج البعض لإجراء هذه العملية بعد إجراء عمليات جراحية في صندوق الصوت أو الحلق

- في بعض الحالات التي تستخدم جهاز التنفس الصناعي لأكثر من أسبوع

- في بعض الحالات التي يصعب معها إزالة المخاط من مجرى الهواء عن طريق السعال



إجراء عملية الشق الحنجري إجراء عملية الشق الحنجري

تُجرى جراحة القصبة الهوائية المفتوحة في غرفة العمليات، ويخضع المريض لتخدير عام، ويتم إجراء الشق من خلال جراح متمرس أسفل تفاحة آدم مباشرة لدى الرجال. بعدها يتم إدخال أنبوب القصبة الهوائية برفق، ويتم تثبيت هذا الأنبوب.



فوائد الشق الحنجري فوائد الشق الحنجري

فوائد الشق الحنجري أو ثقب القصبة الهوائية كثيرة، منها:

- الحالات التي يكون فيها الأمر طارئًا والتي لا تستطيع التنفس عبر الفم والأنف

- يساعد على سهولة الانتقال من استخدام الجهاز التنفسي الصناعي إلى التنفس بشكل طبيعي



مخاطر عملية الشق الحنجري مخاطر عملية الشق الحنجري

هناك بعض المخاطر المرتبطة بعملية الشق الحنجري، منها:

- ثقب المريء أو القصبة الهوائية

- التعرض للعدوى أو النزيف في بعض الحالات

- تضييق القصبة الهوائية بسبب الالتهاب

- إصابة العصب الحنجري

- جلطات دموية

- احتباس الهواء في الرئة والصدر وحول القصبة الهوائية



مدة التعافي مدة التعافي

مدة التعافي من هذا الثقب تكون في حوالي الأسبوعين. ومن الشائع أن يشعر المريض بألم في الرقبة، وقد يستغرق الأمر حوالي يوم أو أكثر للتعود على التنفس من خلال الأنبوب. بعد إزالة الأنبوب، تغلق الفتحة تلقائيًا خلال بضع أسابيع.



عوامل وحالات أثناء أنبوب القصبة الهوائية عوامل وحالات أثناء أنبوب القصبة الهوائية

- التحدث: الكلام والتحدث مع وجود القصبة الهوائية ممكنًا بعد فترة من التدريب.

- تناول الطعام: تناول الطعام قد يستغرق بعض الوقت للاعتياد على الوضع الجديد.

- الراحة والنشاط: يجب الحصول على قسط وافر من الراحة خلال فترة التعافي، ويسمح بالمشي لمسافات قصيرة يوميًا وفقًا لرؤية المختص.