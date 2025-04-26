شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها فى المكسيك.. كيف تتغذى الدودة آكلة لحوم البشر على الجروح وأين تتكاثر؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الذي يصيب الجلد، وتسببه ذبابة دودة الحلزون ، وذلك عقب إصابة امرأة تبلغ 77 عامًا ببلدة أكاكوياجوا في ولاية تشياباس الجنوبية بالمكسيك، نتعرف في هذا التقرير على مرض الدودة آكلة لحوم البشر، بحسب موقع new scientist.

وتدخل يرقات ذبابة دودة الحلزون الجديدة يرقاتها الجروح وتجويفات الجسم وتأكل الضحايا أحياء.

تتغذى يرقات الدودة الحلزونية على لحم حيوانها المضيف بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تضع ذبابة الحلزون - التي يُترجم اسمها اللاتيني، hominivorax إلى "آكلة البشر" - بيضها في الجروح المفتوحة أو الثقوب في الأنسجة الحية، مثل فتحات الأنف ثم تفقس اليرقات وتتغذى على لحم الكائن الحي المضيف.

تستهدف دودة الحلزون آكلة الإنسان في المقام الأول الماشية - ولكن يمكن أن تصاب بها الطيور والغزلان والبشر أيضًا.

وتم القضاء على الذباب في الولايات المتحدة عام 1966، ولا تزال جهود القضاء عليه مستمرة في أمريكا الوسطى.

تنتشر الآفة على نطاق واسع في كوبا وهايتي وجمهورية الدومينيكان ودول أمريكا الجنوبية.

أعراض مرض الذبابة اكلة لحوم البشر

وتشمل العلامات السريرية لعدوى الذباب اكل لحوم البشر، السلوك العصبي أو الاكتئابي، واهتزاز الرأس، ورائحة اللحوم الفاسدة، والعزلة عن الحيوانات الأخرى أو الأشخاص، والأهم من ذلك، وجود يرقات الذباب في الجروح.