شكرا لقرائتكم خبر عن فحص دم جديد يتنبأ بمرض الكبد الدهني قبل سنوات من ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة عن فحص دم جديد يمكنه التنبؤ بمرض الكبد الدهني قبل ظهور أعراضه بـ 16 عامًا، ومن خلال الكشف عن خمسة بروتينات رئيسية، يُقدم الفحص إنذارًا مبكرًا، ويساعد في الوقاية من تلف الكبد على المدى الطويل من خلال تغييرات في نمط الحياة والرعاية الطبية في الوقت المناسب، بحسب موقع تايمز ناو.

وقال الباحثون إن دقة الفحص بلغت 84% في تحديد من سيُصاب بمرض الكبد الدهني خلال خمس سنوات، و76% في التنبؤات التي أُجريت قبل 16 عامًا.

قال الدكتور شيي يو، الباحث الرئيسي من مستشفى الشعب الإقليمي في الصين: "غالبًا ما يكتشف الأشخاص إصابتهم بأمراض الكبد فقط بعد ظهور الأعراض عليهم..نحن بحاجة إلى أدوات أفضل للكشف المبكر عنها، وقد يُساعدنا فحص الدم هذا".

يحدث مرض الكبد الدهني، المعروف أيضًا باسم MASLD (مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي)، عندما تتراكم الدهون في الكبد.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب وتندب وحتى فشل الكبد. الأشخاص المصابون بهذه الحالة أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمرتين مقارنةً بمن لا يعانون منها.

في هذه الدراسة، فحص الباحثون عينات دم من أكثر من 50 ألف شخص في البنك الحيوي البريطاني، وهو مشروع بحثي صحي كبير في المملكة المتحدة. من بين أكثر من 2700 بروتين، وجدوا خمسة بروتينات تُمثل علامات تحذير مبكرة لمرض الكبد الدهني.

وعندما أضافوا عوامل صحية أخرى مثل وزن الجسم وعادات ممارسة التمارين الرياضية، أصبح الاختبار أكثر دقة ــ أكثر من 90% للتنبؤات الممتدة لخمس سنوات، و82% للتنبؤات الممتدة لستة عشر عاما.

ولوحظت نفس النتائج لدى مجموعة منفصلة من الأشخاص في الصين، مما يدل على أن الاختبار يعمل بشكل جيد مع فئات سكانية مختلفة.

علامات مرض الكبد الدهني

غالبًا ما لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني في مراحله المبكرة. ولكن مع تفاقم الحالة، قد يلاحظ المصابون ما يلي:

الشعور بالتعب

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالضعف

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

تورم البطن أو الساقين

كبد أكبر يمكن الشعور به تحت الأضلاع

ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد في فحوصات الدم

إن اكتشاف مرض الكبد الدهني في وقت مبكر يعني أن الأشخاص يمكنهم إجراء تغييرات في نمط حياتهم - مثل تناول الطعام بشكل أفضل، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وفقدان الوزن - لإبطاء الضرر أو حتى عكسه.

قد يساعد هذا الاختبار الجديد الأطباء في اكتشاف المرض قبل أن يصبح خطيرًا، مما يمنح الأشخاص فرصة أفضل للبقاء بصحة جيدة.

