شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع التحصين العالمى.. قوة اللقاحات فى الوقاية من الأمراض ومضاعفاتها والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم في الفترة من 24 إلى 30 أبريل بأسبوع التحصين العالمي، وهو عبارة عن احتفال سنوى يعمل على تسليط الضوء على قدرة اللقاحات والأمصال على إنقاذ الأرواح والحماية من الأمراض، يطلق عليه أيضا "أسبوع التمنيع العالمى".

تأثير اللقاحات على الصحة العامة

وفقًا لتقرير نشر في موقع HMH Health، فإن تأثير اللقاحات على الصحة العامة هائل وكبير، وله الكثير من الفوائد المستقبلية. اللقاحات بشكل عام أحدثت ثورة في الطب الحديث وأنقذت الملايين من الأرواح، وعملت على تخفيض معدل الأمراض المعدية عالميًا بنسب ملحوظة للغاية.

أهمية اللقاحات

اللقاح بشكل عام يعمل على حماية الإنسان من الأمراض، ويعمل على تحقيق مناعة القطيع التي تحمي تدريجيًا من الأوبئة والأمراض والمضاعفات، وله أهمية خاصة للكثير من الفئات مثل الرضع والحوامل والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

قوة اللقاحات في إنقاذ الحياة القضاء على الجدري

هذا المرض الذي كان مرضًا معديا فتاكًا أو ذا بحياة الملايين عبر التاريخ، وبفضل حملات التطعيم العالمية، أعلن القضاء على الجدري عام 1980، ليصبح أول مرض يمكن القضاء عليه بفضل اللقاحات والجهود البشرية.

القضاء شبه التام على شلل الأطفال

هذا المرض الذي قد يكون قاتلًا، وانخفض نسبته العالمية بما يعادل حوالي 99% بسبب حملات التطعيم المكثفة، إلا أنه لا يزال متوطنًا في عدد قليل للغاية من البلدان.

الحد من الإصابة بأمراض الطفولة

اللقاحات بشكل عام عملت على تحجيم انتشار أمراض الطفولة مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

أهداف أسبوع التحصين العالمي

وفقًا لتقرير آخر نشر في موقع Forest Road GP، فإن أهداف أسبوع التحصين العالمي تتمثل في:

- زيادة الوعي باللقاحات وإعلام الجمهور بأهميتها.

- تعزيز برامج التحصين وممارسات التحصين القوية والحفاظ عليها في المجتمعات.

- تعزيز الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم لسد فجوات التحصين والوقاية من المرض.

لماذا يعد اللقاح أمرًا حتميًا؟

اللقاحات أكثر الأدوات فاعلية في الطب الحديث، فهي تعمل على تعزيز الصحة العامة وبعض الأهداف الأخرى منها:

- حماية المجتمعات من الأمراض والأوبئة بشكل عام ورفع فرص الشفاء والتحصين والوقاية.

- الوقاية العامة من الأمراض الخطيرة مثل الحصبة والإنفلونزا وشلل الأطفال في مراحل مختلفة من العمر.

- بعض الفوائد الاقتصادية، فهي تعمل على وقاية المجتمعات من الأمراض والتحصين المسبق، وبالتالي تقليل تكاليف الرعاية الصحية وتقليل الحالات المتطلبة للعلاج.

- تعزيز الصحة العامة على المدى الطويل، فتساهم التطعيمات المنتظمة في تعزيز تحسين الصحة العامة ومنع المضاعفات طويلة الأمد التي تنجم عن الإصابة ببعض الأمراض المعدية والتي قد تخلف مضاعفات حادة في المستقبل.

اسأل طبيبك

اسأل طبيبك على الدوام وبشكل دوري على اللقاحات التي تحتاجها أنت وأسرتك.