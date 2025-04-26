شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب تناول المسكنات قبل النوم أضرارا؟ والان مع تفاصيل الخبر

تناول المسكنات قبل النوم ليس بالضرورة ضارًا، لكن الأمر يعتمد على نوع المسكن والكمية ومدى التكرار، هذا ما أشار إليه الدكتور أحمد صلاح استشارى الباطنة والقلب فى قصر العينى.

وأوضح أن أخذ الباراسيتامول آمن نسبيًا إذا أُخذ بجرعة مناسبة ولمدة قصيرة، حتى قبل النوم، لكن الإفراط منه قد يضر الكبد، ويعرضه لبعض المضاعفات الصحية.

وأشار إلى أن أخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يمكن أن يسبّب مشاكل فى المعدة مثل القرحة، وأيضًا يعرض الكلى لبعض المخاطر ومنها الفشل، ويزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم إذا استُخدمت لفترة طويلة أو على معدة فارغة، خاصة قبل النوم.

وأضاف أما المسكنات المدرجة فى جدول المخدرات فهى بالطبع مضرة، وقد تسبب الإدمان، النعاس الزائد، مشاكل تنفسية أثناء النوم، أو اضطرابات في نمط النوم، لذا لا تؤخذ غير تحت إشراف طبيب لتحديد الكمية المناسبة.

وأكد استشارى الباطنة والقلب أن الاعتماد على المسكنات مهما كان نوعها وبشكل مستمر، قد يؤدى إلى تحمّل الجسم للدواء، مما يتطلب جرعة أكبر لتسكين نفس الألم، وهذا خطير.