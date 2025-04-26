شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 5 مشاكل صحية شائعة انتبهى لها والان مع تفاصيل الخبر

المرأة هى أساس الأسرة، ولمرضها أو وفاتها عواقب وخيمة على الأسرة، لذا فإدراك المرأة لعلامات وأعراض المشاكل الصحية الشائعة وإجراء فحوصات دورية يحافظ على صحتها، وذلك وفقا لموقع thehealthsite.

5 مشاكل صحية شائعة لدى النساء وأعراضها

يوضح التقرير أن حالات مثل سرطان الثدي، ومتلازمة تكيس المبايض، وهشاشة العظام، وسرطان عنق الرحم، وأمراض القلب تؤثر على ملايين النساء، ومع ذلك تتأخر النساء فى الحصول على المساعدة لذلك فإن زيادة الوعى والفحص فى الوقت المناسب يمكن أن ينقذ الأرواح.

سرطان الثدى

يُعد سرطان الثدى شائعًا بين النساء، وغالبًا ما يظهر على شكل كتلة فى الثدى قد تكون مؤلمة أو لا تكون، وتغيرات فى حجم أو شكل أو ملمس الثدى، مثل الاحمرار أو إفرازات من الحلمة.

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هى اضطراب هرمونى يمكن أن يؤدى إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وصعوبات فى الخصوبة، وأعراض جسدية ونفسية مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون متلازمة تكيس المبايض بدون أعراض لدى بعض النساء، مما يؤدى إلى نقص التشخيص حتى تظهر المشاكل.

هشاشة العظام

تُصيب هشاشة العظام النساء الأكبر سنًا بعد انقطاع الطمث بشكل خاص، وعادةً لا تظهر أى أعراض فى المراحل المبكرة من فقدان العظام، ومع ذلك، بعد تأثر العظام، قد تعانين من أعراض مثل آلام الظهر، وفقدان تدريجى للطول، وانحناء فى وضعية الجسم، وكسر العظام بسهولة أكبر بكثير من المتوقع.

سرطان عنق الرحم

يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة بين أنواع السرطان التى تصيب النساء، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحم النزيف بين الدورات الشهرية، وبعد الجماع، لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وعدم الراحة أثناء الجماع، وإفرازات مهبلية ذات رائحة نفاذة، وإفرازات مهبلية مصحوبة بالدم، وآلام الحوض.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تقتل أمراض القلب والأوعية الدموية النساء أكثر من جميع أنواع السرطان الأخرى مجتمعة، ويمكن أن تحدث النوبة القلبية لدى النساء دون وجود ألم في الصدر، وتشمل الأعراض الشائعة لدى النساء الشعور بعدم الراحة في الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو أعلى الظهر، أو أعلى المعدة؛ وضيق التنفس، وألم الذراع، والغثيان أو القيء، والتعرق، وغيرها.

أهمية الفحص فى الوقت المناسب

ولتحسين صحة المرأة، علينا معالجة المشكلات الطبية الشائعة لديها، وتأكيدًا على أهمية الفحص الدوري فيمكن للاكتشاف المبكر تحديد المشكلات المحتملة مبكرًا عندما تكون هذه الحالات قابلة للإدارة ويسهل علاجها نسبيًا دون الحاجة إلى إجراءات جراحية.

ويمكن أن يساعد فحص سرطان الثدى فى اكتشاف الحالة فى مرحلة مبكرة، عندما تكون احتمالات النجاة هى الأعلى، يُعد التصوير الشعاعي للثدي وفحوصات الثدي المهنية والفحص الذاتي للثدي أكثر طرق الفحص شيوعًا.

وغالبًا ما يتأخر تشخيص متلازمة تكيس المبايض بسبب نقص الوعي ومعايير التشخيص الصعبة، وتعد الفحوصات المنتظمة وفهم عوامل الخطر المحتملة أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص المبكر وعلاج هذه الحالة الهرمونية الشائعة.

وهشاشة العظام مرض صامت، وغالبًا ما تكتشف الحالة عند كسر العظام، يجب على النساء الخضوع للاختبارات وإجراءات الفحص، بما فى ذلك فحص DEXA وفحوصات الدم وعلامات دوران العظام مثل CTX وP1NP فى المصل واختبارات وظائف الغدة الدرقية ومستويات فيتامين د للتحقق من صحة عظامهن.

يمكن أن يساعد فحص عنق الرحم المنتظم الشخص على اكتشاف علامات السرطان وعلاجها قبل أن يبدأ أو ينتشر بشكل كبير، حتى إذا تم تطعيم المرأة ضد فيروس الورم الحليمى البشرى، فيجب عليها إجراء مسح عنق الرحم و/أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري بانتظام.

أخيرًا يُعدّ فحص أمراض القلب أمرًا بالغ الأهمية، إذ لا يُسبب دائمًا أعراضًا، فعلى سبيل المثال، يُمكن لفحص الدم أن يكشف عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو عوامل خطر أخرى لأمراض القلب، كما يُمكن لتخطيط كهربية القلب (ECG) الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب أو تلف عضلة القلب.