شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات شائعة حول مرض الاضطرابات الهضمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الداء البطنى "السيلياك" أو ما يعرف بمرض الاضطرابات الهضمية، هو اضطراب هضمي ومناعي قد يمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية الضرورية، وهو من الأمراض التى يوجد جوانب منه لا تزال غير مفهومة جيدًا، مما يؤدى إلى ارتباطه بعدد من المفاهييم الخاطئة.

ونشر موقع Harvard health publishing أشهر 4 مفاهيم خاطئة مرتبطة بالمرض.

أشهر 4 خرافات مرتبطة بمرض "السيلياك"

وفيما يلى أشهر 4 خرافات مرتبطة بالمرض، وهى..

تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية يتم فى سن مبكرة

رغم أن الداء البطني قد يتطور في أي وقت بعد أول تعرض للطفل للجلوتين، إلا أنه عادةً ما يشخَص في مرحلة متأخرة من العمر، ووفقًا للجمعية الوطنية للداء البطني، يتراوح متوسط عمر التشخيص بين 46 و56 عامًا، ويشخَّص حوالي 25% من الأشخاص بعد سن الستين.

ويعتبر مرض الاضطرابات الهضمية أكثر شيوعًا قليلاً بين النساء، وبين الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، بما في ذلك مرض السكر من النوع الأول، والتهاب الغدة الدرقية.

مرض الاضطرابات الهضمية يؤثر فقط على الأمعاء

عندما يصاب الأشخاص بالداء البطني، يحفز تناول الجلوتين هجومًا مناعيًا يُمكن أن يُدمر بطانة الأمعاء الدقيقة، حيث تُبطّن الأمعاء الدقيقة السليمة بزوائد تشبه الأصابع، تُسمى الزغابات، والتي تمتص العناصر الغذائية، وعند الإصابة بالداء البطني، يهاجم الجهاز المناعي هذه الزغابات، مما يُسبب تسطيحها والتهابها، وبالتالي عدم قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية بشكل كافٍ.

أيضا يمكن أن يظهر الداء البطني بأعراض مختلفة تؤثر على الجهاز العصبي والغدد الصماء، والهيكل العظمي، مثل ضبابية الدماغ، وتغيرات الدورة الشهرية، وآلام العضلات والمفاصل.

مرض الاضطرابات الهضمية ليس حساسية الجلوتى

إذا شعرتَ بالغثيان بعد تناول الجلوتين، فمن المحتمل أنك مصابٌ بالداء البطني، وقد لا يكون هذا صحيحًا، حيث يعاني بعض الأشخاص من حساسية الجلوتين غير المرتبطة بالداء البطني، والتي قد تسبب أعراضًا هضمية مزعجة بعد تناول الغلوتين، لكن عدم تحمل الغلوتين يختلف عن الداء البطني.

حساسية الجلوتين، بخلاف السيلياك، لا تحفز إنتاج أجسام مضادة أو تُسبب تلفًا معويًا، ومع ذلك، يُشير بعض الأشخاص الذين يُعانون من هذه المشكلة إلى أنهم يعانون أيضًا من ضبابية في الدماغ، وصعوبة في التركيز، وآلام في العضلات، وإرهاق بعد تناول أطعمة تحتوي على الجلوتين.

اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يخفف معاناة مرض الاضطرابات الهضمية

العلاج الوحيد لداء السيلياك، هو اتباع نظام غذائي يتجنب جميع الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، لكنه لا يكون فعالا دائما، وتعرف هذه المشكلة باسم داء السيلياك غير المستجيب، حيث يعاني حوالي 20% من المصابين بالداء البطني من أعراض مستمرة، على الرغم إلتزامهم بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين.