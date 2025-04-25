شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند الإفراط فى تناول الملح؟ 5 أضرار صحية والان مع تفاصيل الخبر

الملح عنصر أساسى فى نظامنا الغذائى، فهو يُضفى نكهة مميزة على طعامنا ويساعد أجسامنا على أداء وظائفها بشكل سليم، وبدونه، ستكون وجباتنا مملة، ولكن الإفراط في تناوله قد يُسبب بعض الآثار السلبية على صحتنا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

5 آثار جانبية محتملة لتناول كمية كبيرة من الملح احتباس الماء

يؤدى الإفراط فى تناول الملح إلى احتباس الماء الزائد فى الجسم لتخفيف الصوديوم، مما يؤدى إلى الانتفاخ والتورم وعدم الراحة، إذا شعرتَ يومًا بالانتفاخ بعد تناول وجبة مالحة، فأنتَ تعلم مدى الانزعاج الذي قد يسببه ذلك.

التعب

يُخل الإفراط في تناول الملح بتوازن السوائل، مما يؤدي إلى التعب والخمول والشعور العام بالتعب، كما أن معالجة الملح الزائد قد تُشعرك بالإرهاق والخمول، لذلك إذا كنت تشعر بالتعب كثيرًا بعد تناول وجبة طعام، فقد يكون السبب هو احتوائها على كمية زائدة من الملح.

الانتفاخ

كما ذكرنا سابقًا، يُسبب الملح احتباس الماء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة، قد يُشكل هذا مشكلة خاصة لمن يعانون بالفعل من مشاكل أو انزعاج هضمي، بالإضافة إلى الانتفاخ، قد تُعاني أيضًا من مشاكل هضمية أخرى، مثل الحموضة والإمساك.

الصداع

يُسبب الجفاف الناتج عن الإفراط في تناول الملح الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي وصداع التوتر، حيث يُسبب الجفاف التهابًا في الدماغ، مسببًا الألم والانزعاج، لذلك احرص على شرب كمية كافية من الماء إذا كنت تتناول أطعمة غنية بالملح.

ارتفاع ضغط الدم

لعلّ أبرز مخاطر الإفراط في تناول الملح هو ارتفاع ضغط الدم، فالصوديوم الزائد يُضيّق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يُرهق القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.