شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية تنقذك من أمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية يحافظ بالتبعية على سلامة الجسم بالكامل والصحة العامة، ويضمن كفاءة توزيع الدم والأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، والعناية بصحة القلب تقي من أمراض القلب والسكتات الدماغية والحالات الخطيرة، التي قد تصبح سببًا رئيسيًا في الوفاة، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع summahealth.

مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

الكثير من المخاطر التي قد تسببها أمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن العوامل الوراثية تلعب دورًا خطيرًا وكبيرًا في الإصابة بأمراض القلب، إلا أن السيطرة واتباع عادات صحية يقلل ويحد من الإصابة بها، فأمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في تضييق الأوعية الدموية أو انسدادها وعدم وصول الدم إلى القلب والدماغ، وبالتالي تظهر أمراض كثيرة منها أمراض القلب التاجية والسكتات وغيرها من الأضرار.

عادات تؤذى القلب وتهدد بأمراضه

- الإجهاد المزمن سيؤدى إلى ارتفاع نسب الالتهاب في الجسم وارتفاع مستويات ضغط الدم.

- النظام الغذائي غير الصحي وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والصوديوم والأطعمة المصنعة والسكريات، لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- السمنة التي تعتبر أكبر عامل ومؤشر لزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

- اضطراب السكر وضغط الدم وعدم السيطرة عليهما تسبب إجهاد القلب.

- التدخين أهم العادات السلبية التي تؤثر على صحة القلب وفي رفع فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

عادات تحسن صحة القلب وتقيك من الإصابة بأمراض القلب

- النشاط والحيوية.. مارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة على مدار الأسبوع.

- حافظ على وزنك صحيًا وانتبه لتناولك للطعام الصحي وتخلص من السمنة، لأنها أكثر المخاطر التي تؤثر على القلب.

- سيطر على نسبة الكوليسترول من خلال النشاط البدني والإقلاع عن التدخين والاهتمام بتنوع الطعام الصحي الخالي من الدهون.

- سيطر على الأمراض المزمنة واضبط الضغط والسكر من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم والاهتمام بتناول الطعام الصحي وفقًا لحمية داش لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

- اهتم بالحصول على ما يقارب من سبعة إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة حتى لا تشعر بالإجهاد وتحافظ على صحة قلبك.

- ابتعد عن الشاشات وخفض إضاءة الشاشة خاصة عند النوم.

- اهتم بتناول الطعام الصحي الخالي من الدهون والمعتمد بشكل أكبر على الخضروات والفاكهة والورقيات.