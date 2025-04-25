شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تحتفظ بـ الريسيت.. دراسات تحذر من أضرار غير متوقعة لحمل الإيصالات والان مع تفاصيل الخبر

يدق الباحثون فى مجال الصحة ناقوس الخطر بشأن مادة تسبب خللاً فى الغدد الصماء وتوجد عادة فى الإيصالات الورقية - ويقولون إن الأمر لا يستغرق وقتاً طويلاً حتى تمتص يديك هذه المادة الكيميائية.

في بيان صدر عن مركز الصحة البيئية (CEH) الأمريكية عن إشعار انتهاك لـ32 بائع تجزئة يزعم أن لديهم مستويات عالية من مادة بيسفينول إس (BPS) في إيصالاتهم.



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ووصفت المنظمة حسب تقرير شبكة foxnews، مادة بيسفينول إس (BPS) بأنها "مادة كيميائية أقل شهرة ولكنها ضارة لمادة BPA الموجودة في ورق الإيصالات"، ووصفت المركب العضوي بأنه "يسبب خللاً في الهرمونات".

ونصحت المنظمة المستهلكين برفض الإيصالات الورقية كلما أمكن ذلك، حيث يتم تصنيع الإيصالات من ورق حراري، والذي لا ينبغي إعادة تدويره لأنه يحتوي على مادة البيسفينول مثل BPA وBPS، والتي يمكن أن تلوث مجرى إعادة التدوير وتشكل مخاطر صحية وبيئية".

وأشار الدكتور مارك سيجل، المحلل الطبي البارز في قناة فوكس نيوز، إلى أن الإيصالات الرقمية أصبحت أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، وقال الخبير الطبي: "نحن نتحرك بالتأكيد في اتجاه الإيصالات الرقمية على أي حال".

وأشار أيضًا إلى أن العديد من الأشخاص يتعرضون لمادة البيسفينول أ (BPA) دون أن يلاحظوا ذلك - على سبيل المثال، يمكن العثور عليها عادة على أغلفة الهواتف الذكية، وأشار الطبيب إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير "المواد الكيميائية الدائمة" مثل BPS.

وحذر قائلاً: "المواد الكيميائية الدائمة موجودة في كل مكان وهناك مخاوف بشأن الخصوبة ".

في عام 2021 اكتشف باحثون ألمان أن المركب الكيميائي يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بأدمغة البشر بعد دراسة آثاره على الخلايا العصبية فى الأسماك الذهبية.