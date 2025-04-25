شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للملاريا.. 10 علامات شائعة للمرض لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

الملاريا مرض يُهدد الحياة، تُسببه طفيليات تنتقل إلى البشر عبر لدغات بعوضة الأنوفيلة المصابة، وتُشكل هذه الطفيليات مصدر قلق كبير على الصحة العامة، ولا سيما في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، وبمجرد أن تلدغ بعوضة مصابة شخصًا، تتكاثر الطفيليات في الكبد قبل أن تُصيب خلايا الدم الحمراء، وهذه العدوى التي تُصيب خلايا الدم الحمراء هي ما يُؤدي إلى ظهور أعراض الملاريا المختلة، وفى اليوم العالمى للمرض، من المهم أن نكون على دراية بالأعراض أو العلامات المبكرة وأخذها على محمل الجد لأن ذلك سيساعدك في الحصول على الرعاية اللازمة والحفاظ على صحتك، وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth".

10 علامات مبكرة للملاريا يجب عليك الانتباه إليها

الشعور بأنك مصاب بالأنفلونزا

قد تُشبه إحدى أولى علامات الملاريا أعراض الأنفلونزا العادية، فقد تُصاب بحمى، وتشعر بقشعريرة، وتشعر بتوعك عام، وقد يوحي هذا الشعور العام بالمرض، لكن انتبه إذا استمر.

ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة علامة شائعة جدًا للملاريا، فقد ترتفع درجة حرارتك وتنخفض، لذلك احتفظ بسجل لقراءات درجة حرارتك لمشاركتها مع طبيبك.

الارتعاش والقشعريرة

حتى لو لم تشعر ببرد شديد، فقد تشعر بقشعريرة ورعشة شديدة، وقد يحدث هذا على فترات، وهو علامة رئيسية على وجود خلل ما، قد تختلف نوبات الارتعاش الشديدة هذه تمامًا عن مجرد الشعور ببرد خفيف.

التعرق كثيرًا

بعد القشعريرة، قد تبدأ فجأةً بالتعرق بغزارة، وقد يحدث هذا أيضًا على فترات متباعدة أثناء محاولة جسمك مكافحة العدوى، فالشعور بالتعرق الشديد، خاصةً دون بذل جهد بدني كبير، أمر مثير للقلق.

الصداع

قد يكون الصداع المستمر علامة تحذير مبكرة أخرى للإصابة بالملاريا، وقد يختلف شعورك به عن الصداع المعتاد، وقد يكون هذا الصداع نابضًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

آلام العضلات

قد تشعر بآلام في عضلاتك ومفاصلك، مشابهة لما تشعر به عند الإصابة بالأنفلونزا، وقد تكون هذه الآلام شديدة أحيانًا وتحد من حركتك.

الشعور بالتعب الشديد

يمكن أن تسبب الملاريا شعورًا بالتعب والضعف الشديد، حتى لو لم تبذل جهدًا يُذكر، وقد يكون هذا الشعور بالتعب مُرهقًا، ليس مجرد تعب عادي، بل هو إرهاق شديد لا يتحسن بالراحة.

الغثيان والقيء

قد يشعر بعض المصابين بالملاريا المبكرة بغثيان في المعدة، وقد يتقيؤون، وقد تحدث هذه المشاكل الهضمية حتى لو لم يتناولوا أي طعام من شأنه أن يُسبب اضطرابًا في المعدة.

الإسهال

إلى جانب الشعور بالغثيان، قد تعاني أيضًا من الإسهال، فلا ينبغي تجاهل حركات الأمعاء المتكررة خاصةً مع وجود أعراض أخرى.

فقدان الشهية

قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام وتعاني من فقدان الشهية، وقد يكون فقدان الاهتمام المفاجئ بالطعام دليلاً آخر على أن جسمك يُحارب شيئًا ما.