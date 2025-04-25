شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. نصائح فعالة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

يبرز سرطان الثدى كمشكلة صحية عامة عالمية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، قد يُسبب تلف الحمض النووي والطفرات الجينية (مثل BRCA1 وBRCA2) سرطان الثدى، ويلعب نمط الحياة دورًا حاسمًا فى الإصابة بالمرض، وتشير الأبحاث إلى أن التدخين وبعض الأنماط الغذائية غير الصحية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وفقا لموقع ndtv بعض عوامل الخطر خارجة عن السيطرة، مثل العوامل الوراثية، ومع ذلك يمكن تعديل خيارات نمط الحياة التى تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدى، وفى التقرير التالى نستعرض بعض الاستراتيجيات التى تساعدكِ على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى..

الحفاظ على وزن صحي

يُعدّ الوزن الزائد عامل خطر شائع للعديد من الأمراض المزمنة، بل وحتى أنواعًا عديدة من السرطان، الحفاظ على وزن صحي، خاصةً بعد انقطاع الطمث، ويُساعد على تقليل خطر الإصابة، كما يُساعد مؤشر كتلة الجسم الصحى على تقليل خطر الإصابة بالأمراض بشكل عام.

الرضاعة الطبيعية

بالنسبة للأمهات الجدد، يمكن أن يكون للرضاعة الطبيعية تأثيرات وقائية ضد سرطان الثدي، لذلك ينصح بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين، وحتى التعرض للتدخين السلبي، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، إذا كنتِى تدخنين، فإن طلب الدعم للإقلاع عن التدخين قد يُحسّن صحتكِ العامة بشكل ملحوظ ويُقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الحافظ على النشاط البدنى

ممارسة الرياضة بانتظام تساعدك على الحفاظ على وزن صحي وتعزيز التوازن الهرموني، احرصى على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

تناول الطعام الصحيح

وفقًا للدراسات قد يُساعد اتباع نظام غذائي متوسطي على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصةً بعد انقطاع الطمث، أدرجي الفواكه والخضراوات والبقوليات والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

إجراء فحوصات منتظمة

المشاركة في فحوصات سرطان الثدي المنتظمة يمكن أن تؤدى إلى الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج.

الحد من العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث

إذا كنتِ تتناولين علاجًا بالهرمونات البديلة، استشيرى طبيبكِ حول المخاطر، ويستخدم العلاج الهرموني هرموني الإستروجين والبروجستين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.