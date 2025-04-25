شكرا لقرائتكم خبر عن من النوم إلى النظام الغذائى.. 5 علاجات فعالة لتخفيف آلام الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون الصداع النصفى أشد بكثير من الصداع العادى، فبالإضافة إلى الألم النابض فى جانب واحد من الرأس، قد تشمل أعراض الصداع النصفى عدم وضوح الرؤية، والغثيان، والتقيؤ، والحساسية للضوء، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يستمر الألم لعدة ساعات أو أيام، مما يُصعّب القيام بالأنشطة اليومية، وعند النساء يعد اختلال التوازن الهرموني السبب الأكثر شيوعًا للصداع النصفي، ويمكن أن يُحفّز هذا الاضطراب العصبي تقلبات مستويات هرمون الإستروجين، خاصةً قبل أو أثناء الدورة الشهرية، وفي فترة انقطاع الطمث، وأثناء الحمل.

ووفقا لموقع news18 قد تُسبب بعض الأدوية والإفراط فى تناول الكافيين الصداع النصفى أيضًا، كما أن التوتر وأنماط النوم غير المنتظمة والجهد البدنى الشديد قد يسبب نوبات أكثر تكرارًا، وبعض الروائح أو العطور والنظام الغذائى غير الصحى من الأسباب الشائعة الأخرى للصداع النصفى.

ورغم أن المصابين بالصداع النصفى غالبًا ما يستخدمون مسكنات الألم، إلا أن التدابير السلوكية وتغييرات نمط الحياة قد تكون أحيانًا الطريقة الأكثر فعالية للتعامل معه.. وإليك 5 اقتراحات لكيفية التغلب على ألم الصداع النصفى..

الراحة فى بيئة هادئة

مهما كانت شدة الألم، من الضرورى الحصول على قسط كافٍ من الراحة عند الإصابة بالصداع النصفى، ولأن العينين تصبحان حساستين للضوء والومضات، يُنصح بشدة بالتواجد فى غرفة مظلمة وهادئة، وحال حدوث قىء بسبب الألم، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق زيادة شرب الماء للوقاية من الجفاف، ولتخفيف توتر العضلات، يمكن وضع كمادات ساخنة أو باردة على الرأس أو الرقبة، كمادات الثلج، على وجه الخصوص، تُعطى تأثيرًا مُخدرًا، مما يُخفف الألم بشكل أكبر.

النوم جيداً

قد يُسبب قلة النوم الليلى الصداع النصفى، ويُنصح المرضى بالالتزام بساعات نوم محددة يوميًا، والامتناع عن القيلولة خلال النهار للحفاظ على روتين نوم منتظم، قد يكون الاستماع إلى موسيقى هادئة وقراءة كتب قبل النوم مفيدًا.

السيطرة على التوتر

الصداع النصفى والتوتر متلازمان، عند الشعور بنقص الطاقة، يُمكن للمشى السريع أن يُنعش طاقتك، كما يُساعد التنفس العميق والبطىء على الاسترخاء.

ممارسة تمارين منتظمة

أثناء ممارسة الرياضة، يُفرز الجسم مواد كيميائية معينة تُعيق وصول إشارات الألم إلى خلايا الدماغ، كما يُساعد ذلك على تقليل القلق والاكتئاب، اللذين يُفاقمان الصداع النصفي عمومًا.

الحفاظ على نظام غذائى صحى

يجب على مرضى الصداع النصفي عدم تفويت وجبات الطعام، لأن المعدة الفارغة قد تُسبب الألم. لتجنب المخاطر، يُنصح بتجنب بعض الأطعمة، مثل الجبن القديم والشوكولاتة والكافيين.