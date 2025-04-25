شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات تناولها يوميا لتعزيز صحة الأمعاء والكبد والان مع تفاصيل الخبر

تلعب صحة الأمعاء دورًا حاسمًا فى أجسامنا فهى مسئولة عن تنظيم الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، والاستجابات المناعية، ويمكن لتناول بعض المشروبات يوميًا أن يعزز صحة الأمعاء والكبد أيضًا، حيث تعزز وظائف الكبد والهضم الجيد وتحافظ على عمل ميكروبيوم الأمعاء بشكل صحى، وفقًا لتقرير موقع "تاميز أوف إنديا".

مشروبات ينصح أطباء الجهاز الهضمى بتناولها يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء والكبد

الشاي الأخضر

يوصى الأطباء بتناول الشاي الأخضر، المعروف بمستوياته العالية من الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية، تساعد هذه المركبات على تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، مما يفيد صحة الأمعاء والكبد، ليس هذا فحسب، بل يمكن للشاي الأخضر أيضًا أن يساعد في تخفيف خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز عملية الأيض، كما أنه يُقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة أو الانتفاخ.

القهوة

تناول فنجان القهوة في الصباح ليس مفيدًا لصحتك النفسية فحسب، بل لصحة الكبد والأمعاء أيضًا، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن تناول كوبين من القهوة يوميًا يحمي من تطور جميع أنواع أمراض الكبد تقريبًان حيث أن القهوة تعزز صحة الكبد بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني وسرطان الكبد، ولكن ينصح الأطباء بتناولها دون إضافة السكر.

أما إذا كنت تعانى من حرقة المعدة أو الانتفاخ، فيفضل تناول القهوة منزوعة الكافيين، والتي يتم تحضيرها بشكل مثالي باستخدام طريقة ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على فوائدها الصحية.

العصائر المصنوعة من ماء جوز الهند

ينصح الأطباء بتناول العصائر أو المشروبات المصنوعة من مزيج الفواكه والخضراوات مع ماء جوز الهند، وعلى عكس العصائر التي تفتقر إلى الألياف، هذه العصائر بالألياف، مما يدعم صحة الأمعاء والهضم، حيث يتميز ماء جوز الهند، بخصائص مرطبة وإلكتروليتات طبيعية، مما يجعله أكثر تغذية وصحة.