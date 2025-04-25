شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر والقلق أبرز الأسباب.. أمراض مناعية تسببها مشاكل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر التوتر والقلق المزمن على النفسية، بالإضافة إلى أنهما من أهم مسببات الأمراض المناعية، فالجسم والعقل مرتبطين ببعضهما البعض، وعند تعرض نفسية الشخص للتوتر لفترة طويلة، يتأثر جهاز المناعة بشكل كبير، وفقا لموقع healthline.

وفى هذا التقرير نستعرض بعض الأمراض المناعية التى من الممكن أن يسببها التوتر والقلق..

1. الذئبة الحمراء (Lupus)

مرض مناعي يهاجم أعضاء الجسم المختلفة.

التوتر والضغط النفسي ممكن أن يسببا نوبات شديدة أو يسرّعا تطوره.

2. الروماتويد (التهاب المفاصل الروماتويدي)

الجهاز المناعي يهاجم المفاصل، القلق المستمر يزيد الألم والتيبس ويزيد نشاط المرض.

3. الصدفية

مرض جلدى مناعى، من الممكن أن يظهر أو يسوء بسبب الضغوط النفسية.

4. الثعلبة

تساقط الشعر وظهور البقع فى فروة الرأس نتجية هذا التساقط قد يكون بسبب ضعف مناعة الجسم، وغالبًا ما تظهر بعد صدمة نفسية أو توتر شديد.

5. التهاب القولون التقرحي وكرون (أمراض الأمعاء الالتهابية)

الجهاز الهضمي يتأثر جدًا بالحالة النفسية، والتوتر يسبب نوبات شديدة من الألم أو الإسهال.

6. مشاكل الغدة الدرقية المناعية (مثل هاشيموتو أو جريفز)

التوتر المزمن من الممكن أن يؤثر على التوازن الهرموني ويحفز الجهاز المناعي للهجوم على الغدة.

7. التصلب المتعدد (MS)

مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي، وتوجد علاقة قوية بين التوتر وظهور النوبات.

كيف يسبب التوتر والمشاكل النفسية هذه الأمراض؟

التوتر المستمر يرفع هرمون الكورتيزول، الذى إذا استمرت مستوياته مرتفعة لفترات طويلة، يضعف المناعة أو يسبب خللا فيها، حيث يبدأ الجسم فى أن يهاجم نفسه.

طرق الوقاية

تقليل التوتر مش رفاهية، ده علاج ووقاية.

كما أن ممارسة الرياضة الخفيفة، التنفس العميق، الصلاة، التأمل، الدعم النفسي، وتغيير نمط الحياة تساعد فى الوقاية.