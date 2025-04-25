شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للملاريا.. كل ما تريد معرفته عن المرض الأعراض والعلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الملاريا هى مرض خطير قد يُهدد الحياة أحيانًا، وينتشر عن طريق لدغات البعوض المصاب، وفى اليوم العالمى للملاريا نسلط الضوء على كل ما يخص المرض من أعراض وأسباب وطرق العلاج.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى العام الماضى، أن مصر أصبحت رسميًا "خالية من الملاريا"، وسلمتها شهادة صحية بذلك وهو إنجاز كبير في مجال الصحة العامة لدولة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.

أعراض الملاريا

وفقا لموقع webmd، تبدأ الأعراض عادةً بعد حوالى 10 - 15 يومًا من لدغة بعوضة مصابة، وقد تشمل الأعراض ما يلى..

ارتفاع درجة الحرارة

قشعريرة

التعرق

الغثيان أو القىء

صداع

إسهال

الشعور بالتعب الشديد (الإرهاق)

آلام الجسم

اصفرار الجلد ( اليرقان )

الفشل الكلوى

أسباب الملاريا

هناك أربعة أنواع من طفيلي البلازموديوم، وهو الكائن الحي المسبب للملاريا، الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة هى لدغة أنثى بعوضة الأنوفيلة التي التقطت الطفيلي عن طريق لدغ شخص آخر مصاب.

بمجرد دخول الشكل المُعدي من طفيلي البلازموديوم إلى الجسم، يختبئ في الكبد ويتكاثر، ثم يدخل إلى خلايا الدم الحمراء، عند هذه النقطة، تبدأ أعراض الملاريا بالظهور.

بالإضافة إلى العدوى المباشرة من لدغة البعوض، من الممكن أن تنتقل الملاريا عن طريق نقل الدم، وفي بعض الأحيان، يكتسب الأطفال الطفيلي من أمهاتهم قبل الولادة، الأشخاص الذين يعانون من نقص في جهاز المناعة، بما في ذلك النساء الحوامل، هم أكثر عرضة للإصابة بالملاريا بعد تعرضهم للدغة.

الوقاية من الملاريا

إذا سافرت إلى منطقة ينتشر فيها مرض الملاريا، فإليك بعض الطرق للوقاية من العدوى..

ارتدِ ملابس تحمي بشرتك.. بأكمام طويلة وقبعة لتغطية بشرتك، أدخل ملابسك داخلها حتى لا تظهر أيٌّ من بشرتك. لمزيد من الحماية، رشّ البيرميثرين على ملابسك.

استخدم طارد الحشرات.. رشّه أو انشرْه على أي مناطق من الجلد لا تغطيها ملابسك.

استخدم طبقةً من واقي الشمس.. إذا كنت تستخدم واقيًا شمسيًا، ضعه أولًا، ثم ضع طاردًا للحشرات.

استخدم ناموسية.. إذا لم يكن مكان إقامتك مزودًا بشبكات للنوافذ والأبواب، فضع ناموسية فوق سريرك لحمايتك من لدغات البعوض أثناء النوم.

تناول دواءً وقائيًا، الذي يصفه لك طبيبك قبل سفرك، وأثناء وجودك ، وبعد عودتك إلى المنزل.

تجنب السفر في بعض الحالات، حاولى تجنب السفر إلى المناطق التي تنتشر فيها الملاريا إذا كنتِ حاملاً، يمكن أن تسبب الملاريا مشاكل مثل الإجهاض والولادة المبكرة، إذا اضطررتِ للسفر، فتناولي أدوية وقائية وتجنبي لدغات البعوض.