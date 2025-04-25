شكرا لقرائتكم خبر عن من حب الشباب إلى الالتهابات.. 6 أطعمة تضر بصحة بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

تخبرنا البشرة في كثير من الأحيان عن صحتنا، وهل ما نتناوله صحي أم لا، ومن ظهور البثور إلى الاحمرار والالتهابات، قد تؤثر بعض الأطعمة التي نتناولها على بشرتنا أكثر مما نعتقد، فإذا كنتِ ترغبين في بشرة أكثر صفاءً وصحة، فقد حان الوقت لإعادة النظر في بعض خياراتكِ الغذائية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا". إليكِ نظرة على الأطعمة التي قد تُؤثر سلبًا على بشرتكِ، وما الذي يجب تناوله بدلًا منها للحصول على بشرة نضرة وصحية.

فيما يلى.. 6 أطعمة تضر بصحة بشرتك.. والبدائل الصحية لها:

الوجبات الخفيفة المحملة بالسكر

قد يبدو السكر، سواءً كان من الحلوى أو المشروبات الغازية أو حتى الوجبات الخفيفة الصحية، غير ضار ولكنه قد يكون السبب وراء ظهور حب الشباب على بشرتك، ويرفع مستويات السكر في الدم ويؤثر على عمل الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الالتهاب، وهذا يضر البشرة ويسبب ظهور البثور والاحمرار والالتهابات، إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تكسير الكولاجين، الذي يحافظ على نضارة بشرتك وشبابها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لذلك، يمكن تجربة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت، فهو غني بفيتامين سي، الذي يساعد على الحفاظ على نضارة بشرتك ويحارب الأضرار التي قد تسبب الشيخوخة المبكرة، وإذا كنتِ تشتهين شيئًا حلوًا، فتناولي قطعة من الشوكولاتة الداكنة تحتوى على (70% كاكاو على الأقل)، ستشبع رغبتكِ في تناول الحلويات دون الشعور بالجوع.

منتجات الألبان

سواء كنت تشرب الحليب بشراهة، أو تتناول شريحة جبن، أو تستمتع بالآيس كريم، فقد تكون منتجات الألبان سببًا خفيًا لتهيج البشرة، وقد تزيد منتجات الألبان أحيانًا من ظهور حب الشباب، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهها، وقد تؤثر الهرمونات الموجودة في منتجات الألبان على توازن الهرمونات في الجسم، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو زيادة دهنية البشرة.

بدلًا من ذلك، استخدم أنواعًا نباتية من الحليب مثل حليب اللوز أو الشوفان أو جوز الهند، فهذه البدائل لطيفة على بشرتك، ويمكنها أن تمنحك قوامًا كريميًا عند إضافتها للقهوة أو العصائر، أما لمحبي الجبن، فجربوا الأجبان الخالية من منتجات الألبان مثل تلك المصنوعة من المكسرات أو الصويا، لتجنب المشكلات الجلدية.

الكربوهيدرات المكررة

قد يكون الخبز والمكرونة والبيتزا أطعمة مغرية، ولكن الكربوهيدرات المكررة قد تؤذي بشرتكِ، عندما يُحللها الجسم، تتحول إلى سكر، مما قد يُسبب الالتهاب ويزيد من إنتاج الزيوت، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور.

وبدلًا من المكرونة البيضاء، جربي الحبوب الكاملة مثل الكينوا أو الأرز البني، فهي غنية بالألياف وتساعد فى الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر رائع لبشرتكِ، وتعتبر البطاطا الحلوة خيار جيد أيضًا، فهي غنية بالبيتا كاروتين، الذي يُساعد فى الحفاظ على صحة بشرتكِ.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية والمقرمشة قد تُلحق الضرر ببشرتك، وغالبًا ما يكون الزيت المستخدم في قلي الأطعمة مليئًا بالدهون المتحولة، والتي تُعرف بتعزيز الالتهابات في الجسم، ويمكن أن يظهر هذا الالتهاب على بشرتك على شكل احمرار أو حب شباب أو انتفاخ.

فإذا كنتِ تبحثِ عن قرمشة صحية أكثر، جربِ الأطعمة المقلية بالهواء، فهي بديل رائع، كما تُعد الخضراوات والمكسرات والبذور خيارات رائعة، وهذه الأطعمة غنية بالدهون الصحية مثل أوميجا 3، التي تُساعد على تقليل الالتهابات والحفاظ على نعومة بشرتك وإشراقهاـ مثل اللوز وبذور اليقطين والحمص المحمص، فهى مثالية لتلك القرمشة المُرضية.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة تُحسّن عملية الأيض وتُضيف نكهة مميزة، إلا أنها قد تُسبّب احمرارًا أو تهيجًا لدى بعض الأشخاص، خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة، حيث إن الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، قد تُسبّب تمدد الأوعية الدموية، مما يُؤدي إلى زيادة تهيج الجلد أو ظهور البثور.

ليس عليكِ التخلي عن التوابل تمامًا، ولكن بدلًا من الفلفل الحار جدًا أو الشطة، تجربة خيارات أخف مثل الكركم أو الزنجبيل، فهذه التوابل مضادة للالتهابات، ويمكنها تهدئة البشرة، والحفاظ على نضارتها ونقائها، كما أنها تقدم فوائد صحية عديدة لجسمك.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة قد تُسبب ظهور حب الشباب، وغالبًا ما تحتوي هذه اللحوم على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة والدهون غير الصحية، مما قد يُسبب الالتهاب ويُفاقم حالات مثل حب الشباب أو الوردية.