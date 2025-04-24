شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل بليل بيتخن.. أشهر 11 خرافة عن التغذية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

ترتبط الأنظمة الغذائية الصحية، خاصة المتعلقة بإنقاص الوزن، بعدد من الخرافات الشائعة لدى الكثيرين، والتى تبدو وكأنها أفكار صحية، لكن في الحقيقة يمكن أن يكون ضررها أكبر بكثير من نفعها.

وبسبب تلك المفاهيم يقوم الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الغذائية الصحية، بتجنب أطعمة أو مجموعات غذائية معينة، دون مراعاة الدور المهم الذي قد تلعبه هذه الأطعمة لدعم صحتهم.

أشهر 11 خرافة ترتبط بالأنظمة الصحية

ونشر موقع "Health" عددا من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالأنظمة الغذائية الصحية، وتحديدا الخاصة بإنقاص الوزن، وهى:



الكربوهيدرات هي العدو

تحاول العديد من اتجاهات التغذية إقناعك بأن الكربوهيدرات ضارة، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأن الكربوهيدرات مصدرا مهما للطاقة، مع ذلك، ليست كل الكربوهيدرات متساوية، لأن الوجبات الخفيفة السكرية عادةً ما تكون غنية بالكربوهيدرات، لكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، بينما تحتوي الكربوهيدرات، مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة، على العديد من الفيتامينات والمعادن.

وإذا تجنبت الكربوهيدرات تمامًا، فقد لا تحصل على احتياجاتك الغذائية وتشعر بالخمول، كما أن تقليل الكربوهيدرات قد يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل ضعف التحكم في سكر الدم، ومشاكل في صحة القلب، وزيادة الوزن.

تناول الطعام في الليل يزيد الوزن

فكرة أن تناول الطعام في الليل يجعلك تكتسب وزناً هي مجرد خرافة غذائية، وذلك لأن الجسم لا يخزن المزيد من الدهون فجأة عند تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم، لكن زيادة الوزن تحدث عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق، بغض النظر عن مواعيد وجباتك، كما أن الامتناع عن الطعام ليلًا قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام صباحًا إذا استيقظت جائعًا جدًا، لذلك يجب اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية، والتي يمكن أن تدعم النوم بشكل أفضل وتساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.

الأطعمة الخالية من الجلوتين أكثر صحة

يعتقد الكثيرون أن الأطعمة الخالية من الجلوتين صحيةٌ تمام، لكن هذا الأمر ليس دقيقا، فقد تحتوي الأطعمة الخالية من الجلوتين على نفس كمية الدهون والسكريات، والسعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة المحتوية على الجلوتين، والأهم من ذلك أنها قد تفتقر إلى عناصر غذائية مهمة.

ويمكن للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية وعدم تحمل الجلوتين، الاعتماد على تلك المنتجات، مع ذلك فأن الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من الجلوتين" ليست مناسبة للجميع، فمعظم الناس يحتاجون إلى الألياف والفيتامينات الموجودة في الأطعمة العادية التي تحتوي على الجلوتين.

جميع السعرات الحرارية متساوية

يعتقد الكثيرون أن جميع السعرات الحرارية متساوية، وأن التحكم في الوزن يعتمد فقط على توازن السعرات الحرارية الداخلة والخارجة، لكن السعرات الحرارية من مختلف الأطعمة تؤثر على أجسامنا بطرق مختلفة.

وتحتوي الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على سعرات حرارية أقل ومغذيات أكثر من الوجبات الخفيفة المصنعة، على سبيل المثال، 100 سعر حراري من الفاكهة والخضراوات توفر فيتامينات ومعادن أكثر من 100 سعر حراري من الحلوى، وإذا ركزت فقط على السعرات الحرارية، فقد تفوتك عناصر غذائية أساسية لصحتك، لذلك من المهم اختيار أطعمة توفِر لك العناصر الغذائية التي تحتاجها، وليس فقط تلك التي تُساعدك على تحقيق هدفك من السعرات الحرارية.

تخطي الوجبات يساعدك على إنقاص الوزن

عندما تفوّت وجباتك، يصاب جسمك بالتوتر ويدخل في حالة جوع شديد، فيخزن الدهون للحصول على الطاقة، مما يبطئ عملية الأيض ويُصعّب خسارة الوزن على المدى الطويل، وقد يؤدي تخطي وجبة طعام إلى الشعور بجوع شديد لاحقًا، مما قد يدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام في وجبتك التالية، وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبات أصغر وأكثر توازناً على مدار اليوم يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

جميع الأطعمة المصنعة سيئة

تحتوي بعض الأطعمة المصنّعة على دهون وصوديوم أكثر من الأطعمة الطازجة الكاملة، لكن هذا لا يعني أن جميع الأطعمة المصنّعة ضارة، حيث يمكن أن تكون بعض الأطعمة المصنعة، مثل الخضروات المجمدة، مريحة وصحية، مما يساعدك على توفير الوقت في المطبخ، في حين أن تجنب جميع الأطعمة المصنعة، قد يصعّب عليك إيجاد أطعمة تُناسب نمط حياتك وذوقك.

جميع الدهون تسبب زيادة الوزن

فكرة أن جميع الدهون تسبب زيادة الوزن هي خرافة غذائية خاطئة، لأن هناك دهون "صحية" ودهون "غير صحية"، فالدهون الصحية ، مثل الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات، تساعد على الشعور بالشبع وامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، في حين أن الدهون غير الصحية، مثل تلك الموجودة في الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المصنعة، فقد تساهم في زيادة الوزن إذا أُفرط في تناولها.

يجب عليك تجنب السكر بأي ثمن

على مر السنين، أصبح السكر عدوًا شائعًا بين المهتمين بالصحة، ومع ذلك فإن فكرة تجنب السكر بأي ثمن ليست سوى خرافة، رغم أن الإفراط في تناول السكر قد يسبب مشاكل صحية، لكن جسمك يحتاج إلى بعض السكر للحصول على الطاقة، لذلك فأن تجنبه تمامًا قد يؤدي إلى فقدأن بعض العناصر الغذائية المهمة.

ومن الضرورى الإنتباه إلى استهلاكك من السكر المضاف، وحاول إعطاء الأولوية للسكريات الطبيعية الموجودة في الكربوهيدرات المعقدة، واختر أطعمة مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان.

تناول المزيد من البروتين يساعدك على اكتساب العضلات

يعتقد الكثيرون أن تناول البروتين وحده كفيل ببناء العضلات، لكن ما تأكله ليس سوى جزء من المعادلة، البروتين ضروري لبناء العضلات، ولكنك تحتاج أيضًا إلى ممارسة الرياضة لزيادة كتلتك العضلية، لأنه إذا تناولت كميةً كبيرة من البروتين دون ممارسة الرياضة، فقد لا يتمكن جسمكَ من استخدامه بالكامل، ممّا يُحوّل البروتين الزائد إلى دهون، ويمكن لأخصائي تغذية مُعتمد أن يُساعدكَ في تحديد كمية البروتين المُناسبة لاكتساب العضلات .

الأطعمة العضوية أكثر صحة

يعتقد البعض أن الأطعمة العضوية أكثر صحة من الأطعمة غير العضوية ، لكن هذا غير صحيح، فقد تكون الأطعمة العضوية مفيدة، لكنها ليست دائمًا أفضل من البدائل العادية، ومن المهم تناول أطعمة متنوعة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة.

تحتاج إلى 8 أكواب من الماء يوميًا

لسنوات ظل تناول ثمانية أكواب من الماء يوميا، هي التوصية القياسية لترطيب الجسم، ومع ذلك، قد لا تكون هذه الكمية مناسبة للجميع، حيث تعتمد كمية الماء التي تحتاجها على عوامل مثل العمر، ومستوى النشاط، والتاريخ الطبي، والمناخ، كما أن بعض الأطعمة، مثل الفواكه والخضراوات، تساعد أيضًا على ترطيب جسمك، لذلك من المهم أن تستمع لجسمك وتشرب الماء عند الشعور بالعطش.