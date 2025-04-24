شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تغسلى الملابس وتغيرى الملاءات امتى.. نصائح لتجنب حساسية الربيع والان مع تفاصيل الخبر

في فصل الربيع، تكثر حساسية الأنف والعين بسبب انتشار حبوب اللقاح، ووفقا لموقع verywellhealth، هناك طرق بسيطة تحمي نفسك وتقلل الأعراض:

طرق الحماية من حساسية الربيع: 1. تجنب الخروج في أوقات الذروة

أكثر وقت تنتشر فيه حبوب اللقاح هو الصباح الباكر وفي الأيام العاصفة.

حاول تأجيل مواعيد الخروج إلى ما بعد الظهر أو بعد المطر (لأن المطر ينظف الجو من اللقاح).

2. اغسل وجهك وأنفك بعد العودة للمنزل

اغسل وجهك، يديك، وأنفك بماء فاتر للتخلص من أي حبوب لقاح عالقة.

3. استخدم نظارات شمسية

تقلل دخول حبوب اللقاح للعين وتحمي من الاحمرار والحكة.

4. أغلق النوافذ خاصة وقت الرياح

شغل المروحة أو المكيف بدل فتح الشباك، وركب فلتر جيد لو أمكن.

5. نظف بيتك بانتظام

امسحى الأسطح، واغسلى الملاءات والستائر أسبوعيًا.

6. استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف

يساعد على تنظيف الأنف من اللقاح ويقلل الاحتقان.

7. تجنب تنشيف الملابس في الهواء الطلق

حبوب اللقاح ممكن تلتصق بالملابس، نشّفها بالداخل أو في المجفف.

8. استشر الطبيب لو الأعراض شديدة

ممكن يوصفلك مضاد هيستامين أو بخاخ أنفي مناسب لحالتك.



