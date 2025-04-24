شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات شهر أبريل.. أفضل نمط حياة لزيادة تركيز ابنك والان مع تفاصيل الخبر

مع انطلاق امتحانات شهر أبريل، من المهم تدعيم تركيز ابنك بطرق طبيعية وآمنة، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthline، أفضل طرق طبيعية ونمط حياة لزيادة التركيز عند الأطفال، ومنها:

1. التغذية الذكية = تركيز أقوى

أطعمة تقوّي التركيز:

البيض: غني بالكولين، مفيد للذاكرة.

الموز: طاقة سريعة وفيه مغنيسيوم ويساعد على التركيز.

المكسرات (الجوز، اللوز): أوميجا-3، تقوّي الذاكرة والانتباه.

السمك: خصوصًا السلمون والتونة، مهم للدماغ.

الشوفان: بيدي طاقة ثابتة وبيحسّن المزاج.

الشكولاتة الداكنة (بكمية بسيطة): فيها كافيين خفيف ومحفّزات للدماغ.

2. النوم الجيد

من 9 إلى 11 ساعة يوميًا حسب العمر.

3. الرياضة والحركة

15 دقيقة مشي أو لعب يوميًا بتحسن ضخ الدم للمخ وتزيد الانتباه.

4. شرب الماء

الجفاف حتى لو بسيط يقلل التركيز يجب عليه شرب مياه باستمرار.

5. تنظيم وقت المذاكرة

استخدمي طريقة 25 دقيقة مذاكرة + 5 دقيقة راحة (طريقة بومودورو).

الراحة القصيرة بتحسّن التركيز.

6. زيوت طبيعية محفّزة

مثل زيت النعناع أو إكليل الجبل (الروزماري): نقطتان على منديل بجانبه أو في فواحة.

7. تقليل المشتتات

وقت المذاكرة يكون بعيدا عن الموبايل والتلفزيون.

8. التشجيع والدعم النفسي

كلماتك الإيجابية بمهمة جدا قولي له: "أنا واثقة فيك"، "أنت شاطر"، "اجتهد وربنا هيوفقك".

